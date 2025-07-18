Завищені очікування в естетичній хірургії: бажання проти реальності

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Ми звикаємо до свого відображення в дзеркалі. Зміни відбуваються поступово. У певний період життя здається, що зовнішність статична, а старіння — щось, що трапляється з іншими.

Раптом настає момент, коли зміни стають помітними. Уявлення про себе більше не збігається із зовнішнім образом. Ознаки втоми, мімічні зморшки, втрата чіткості рис — усе це сприймається як сигнал до дії. Часто — до естетичної хірургії.

«Сьогодні медицина на піку свого розвитку: естетична хірургія має серйозні аргументи проти природного плину. Але можливості не безмежні. Я працюю з тілом, а не з уявленнями про “ідеальність” — з конкретною реальністю пацієнта. Як хірург я чітко бачу можливості й ще чіткіше — межі. Про ці межі потрібно говорити ще до того, як скальпель торкнеться шкіри», — коментує пластичний хірург клініки LitaPlus Леся Баранюк .

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Ультиматуми до реальності

Пацієнти нерідко звертаються до хірургів із запитами, які звучать як ультиматум до реальності: «Хочу, як на цьому фото», «Хочу без зморшок — взагалі», «Хочу виглядати на десять років молодше. Краще — за тиждень».

Ці бажання зрозумілі — їх формують мода, фільтри, тиск медіа. Але зрозумілість запиту не означає, що його можна цілковито реалізувати.

«Пам’ятаєте, як в університеті казали: правильно сформульоване запитання — це вже половина відповіді? Я ціную пацієнтів, які приходять із чітким формулюванням. Це гарна відправна точка. Але розмова починається з питання “Навіщо?”

Консультація часто нагадує терапевтичну сесію. Ми розмотуємо клубок — і виходимо на реальне, досяжне рішення. Далі аналізуємо індивідуальні особливості: тканини, вік, генетику, спосіб життя. І головне — пояснюємо, чому ідеал, принесений із соцмереж, не працює з реальним тілом.

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Ми не можемо грати в гольф футбольним м’ячем. Але можемо спробувати зіграти ним у футбол. Це вже інша гра — зі своєю логікою і своєю красою», — додає Леся Баранюк.

Виглядати як зірка чи бути собою?

Пацієнт, який приходить із проханням «зробіть як у зірки», зазвичай має справу не з об’єктивною естетичною проблемою, а з втомою від себе. З порівнянням. З бажанням змінити не зовнішність, а стан.

«У таких випадках завдання хірурга — не зробити людину “молодшою”, а допомогти їй побачити, що вік — не вада. І зморшки — не злочин. Ми не “ремонтуємо обличчя”. Ми допомагаємо тілу виглядати так, як воно може у даний період часу й реальності, використовуючи сучасні методи хірургії та косметології. Це — корекція, не тотальна переробка», — уточнює пластичний хірург.

Межі, які варто прийняти

Усе, що пов’язане з тілом, має свої межі. І, на відміну від Instagram-фільтрів, ці межі не варто заперечувати — їх потрібно розуміти. Обличчя, що втратило форму і тонус тканин, не повернеться до стану двадцятирічного фото. Але його можна помітно «відпочити», зробити контури чіткішими, шкіру здоровою, частково повернути об'єми.

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«Пластика — не квиток в минуле. Це можливість виглядати гідно у своєму тілі і віці. Якщо вам цього не хочеться — це вже не до хірурга, а до філософа або психотерапевта. Ми не можемо скасувати час. Але можемо зробити його дотики ніжнішими», — каже Леся Баранюк.

Історія, яку не варто стирати

Тіло — носій нашої історії. Хороший лікар не стирає її повністю.

«Хірургія — не інструмент для переписування обличчя до невпізнаваності. Моє завдання — зняти внутрішню напругу, прибрати втому, травму, передчасні ознаки старіння. Але не стерти індивідуальність. Навпаки — підкреслити її», — пояснює лікар клініки пластичної хірургії .

У хірурга легко шукати дива. Але медицина, на відміну від магії, підкоряється законам анатомії. Тому коли хтось обіцяє «неймовірний ефект за три дні» чи «назад у майбутнє на клейових швах» — варто насторожитися.

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«Гонитва за ідеальним — примара. Ідеалу просто не існує. Прагнути комфорту у власному індивідуальному, особливому тілі, на мою думку, набагато більш виправдана ціль», — підсумовує Леся Баранюк.