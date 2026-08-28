Збільшення грудей власним жиром: що варто знати

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Власний жир давно перестав бути лише «зайвим» об’ємом, якого прагнуть позбутися. Сьогодні його використовують для відновлення контурів тіла після схуднення, вікових змін і реконструкції грудей після онкологічних операцій. Видання NewBeauty пояснило, як працює перенесення жиру у груди та чого очікувати у результаті.

Як це працює

Фактично існує два основні способи додати грудям об’єму — імпланти чи власний жир. Під час ліпофілінгу жирову тканину за допомогою делікатної ліпосакції забирають із зон, де її достатньо, наприклад, живота, боків або стегон. Потім її очищають, концентрують і вводять у тканини грудей.

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За словами пластичних хірургів, за одну процедуру можна додати близько 200 мл жиру, це приблизно до трьох чвертей розміру чашки. Іноді для бажаного результату потрібні кілька сеансів.

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Метод дуже добре підходить для додавання об’єму у верхній частині грудей та створення виразнішої лінії декольте. Його також застосовують у реконструктивній хірургії після раку молочної залози, для маскування нерівностей та складок навколо імплантів, а також для корекції асиметрії.

Чи залишається жир назавжди

Так, але не весь. Після пересаджування частина жирових клітин приживається, отримує нове кровопостачання та стає частиною тканин грудей. За оцінкою лікарів, зазвичай виживає приблизно 60–70% пересадженого жиру. Решта поступово руйнується та виводиться організмом протягом 3–6 місяців.

Результат може бути непередбачуваним, адже жировим клітинам потрібне достатнє кровопостачання. Якщо жиру вводиться надто багато в одну щільну ділянку, частина клітин може не отримати необхідної кількості крові та загинути.

Важливо й те, що пересаджений жир поводиться як звичайна жирова тканина, тобто він може збільшуватися чи зменшуватися разом зі змінами ваги.

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Після операції важливо дотримуватися рекомендацій хірурга, носити спеціальну білизну, не спати на грудях і уникати вживання нікотину, який може негативно впливати на приживлення жирових клітин.

Якщо власного жиру недостатньо

Для пацієнток, у яких недостатньо жирових запасів або які не хочуть проходити ліпосакцію, з’являються альтернативні методи. Серед них продукти на основі донорської жирової тканини, який деякі хірурги використовують для моделювання та відновлення об’єму грудей.

Втім, фахівці наголошують, що метод поки потребує додаткових досліджень, зокрема щодо впливу на візуалізацію молочних залоз і раннє виявлення раку. Також процедура може бути дуже дорогою, а довгострокових даних про її застосування саме у грудях наразі недостатньо.

Ліпофілінг може стати цікавою альтернативою імплантам для тих, хто прагне природнішого збільшення чи хоче скоригувати форму грудей. Проте це не процедура «одного розміру для всіх», адже важливі кількість доступного жиру, його приживлення, зміни ваги та очікуваний результат. Остаточне рішення варто приймати разом із кваліфікованим пластичним хірургом після індивідуальної консультації.

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