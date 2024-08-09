Збільшення губ та здоровʼя: відомий лікар розповів про небезпеку

"Краса потребує жертв", проте інколи ціна за красу надто висока і варто десять разів подумати, перш ніж внести зміни у свою природність.

Спеціально для amu.models відомий лікар Ростислав Валіхновський розповів про можливі наслідки такої популярної зараз процедури, як збільшення губ.

Як каже лікар, існує зворотний бік краси, що досягається за допомогою косметичних ін'єкцій. Гелі та філери, які вводяться у верхню чи нижню губи або в області вилиць, можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Подібні ін'єкції часто використовуються для досягнення бажаного зовнішнього вигляду, але їхній довгостроковий вплив може мати негативні наслідки для здоров’я людини.

Крім того, біогелі, які вводять у молочні залози, можуть також призвести до ускладнень. Попри те, що спочатку ці процедури можуть здаватися успішними, з часом вони викликають різноманітні проблеми. У найгірших випадках ці ускладнення можуть призвести до серйозних медичних станів або навіть інвалідності.

Те, що ви вводите у свій організм, може викликати серйозні наслідки. Ін'єкції, такі як гелі та філери, можуть спричинити нагноєння і запальний процес, який з часом перетворюється на хронічне запалення. Це може призвести до фіброзу - утворення сполучної тканини та глибоких рубців в товщі верхньої та нижньої губи. Наслідки включають втрату чутливості, зміни пропорцій, форми та кайми губ. Оскільки губи майже неможливо приховати, ці зміни будуть особливо помітні.

Тому важливо уважно зважувати можливі ризики та консультуватися з фахівцями, щоб в майбутньому уникнути таких небажаних наслідків. Просто пам’ятайте, що все, що ви вводите в організм – це гра в "Піжмурки", яка, скоріш за все, закінчиться сльозами.

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