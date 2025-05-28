Збільшити груди, але без підтяжки: коли це дійсно можливо?

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Один із найчастіших запитів, який можна почути на консультаціях з мамопластики — “я хочу збільшити груди, але без підтяжки”. І це бажання цілком зрозуміле: кожна жінка хоче покращити форму без зайвих втручань і без додаткових рубців. Але тут важливо сказати чесно: не завжди імплант — це універсальна відповідь. Іноді саме підтяжка — єдиний шлях до симетрії та гарної форми грудей.

Після пологів, годування або схуднення — чому імпланту може бути недостатньо

Після вагітності, грудного вигодовування або стрімкої втрати ваги груди часто втрачають не лише обʼєм, а й структуру. Мʼякі тканини опускаються, ареола зміщується, шкіра розтягується. І навіть якщо візуально здається, що “груди залишились” — форма вже не тримається.

“Це класична ситуація: тканини обвисли, і пацієнтка хоче просто ‘заповнити порожнечу’ імплантом. Але коли шкіра втратила тонус, імплант не підніме груди — він просто ‘ляже’ нижче, ніж хотілось би. І результат виглядає неприродно, або ще гірше — погіршує початкову ситуацію”, — пояснює пластичний хірург клініки Lita Plus Ілля Кириченко .

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Коли імпланту достатньо

Збільшення грудей без підтяжки можливе тоді, коли розтягнення шкіри незначне, ареола знаходиться вище, форма збережена, але об’єм втрачено частково.

“У таких випадках добре підібраний імплант дійсно відновлює форму: заповнює об’єм, повертає щільність і надає бажаного вигляду. Але навіть тут хірург має чітко оцінити: чи буде імплант виглядати гармонійно, чи він створить “надлишок” на слабкому каркасі”, - коментує Ілля Кириченко.

Коли без підтяжки не обійтись

Якщо ареола опустилась нижче складки, а шкіра втратила еластичність — імплант не поверне симетрію. Він просто додасть об’єм нижче, а верхній полюс залишиться “порожнім”. Саме тому в таких випадках лікар пропонує мастопексію — пластику, яка допоможе повернути форму грудей, а не тільки додає розмір.

“У Lita Plus ми завжди пояснюємо пацієнткам: ми не робимо ‘груди як розмір’, ми створюємо логіку. Іноді достатньо імпланта. Але іноді — без підтяжки не буде естетики, якою ви будете задоволені. І краще чесно про це сказати одразу, ніж ‘зробити як хочеться’, а потім не виправдати очікувань,” — говорить пластичний хірург.

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Естетична чесність — відповідальність обох сторін

“Найкращий результат — не той, де ми уникнули підтяжки. А той, де пацієнтка каже: ‘це моє тіло, але краще’. І це можливо тільки тоді, коли ми як лікарі не йдемо на компроміс із формою заради запиту. А коли ми підбираємо метод, який дає саме той ефект, за яким вона прийшла”, — додає Ілля Кириченко.

Пластична хірургія — це не виконання бажання “зробити більше”. Це оцінка анатомії, тканин, якості шкіри й можливостей організму. У кожної пацієнтки — свій початковий стан, з яким працює хірург виходячи із індивідуальних особливостей.

“Підтяжка — це не “зайва операція”. Це інструмент, який повертає симетрію, розміщує імплант правильно і забезпечує результат, який виглядає природно.

У клініці Lita Plus ми завжди шукаємо максимально делікатні рішення. Але головне — не мінімізувати втручання, а максимізувати результат. І якщо це означає поєднання імпланта з підтяжкою — значить, саме так і буде виглядати красиво. Не “більше”. А правильно”, - додає Ілля Кириченко.

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