Тепер інший розріз очей: відомий пластичний хірург прокоментував зміни в зовнішності Емми Стоун

Фахівець розповів, що, на його думку, змінилося в обличчі зірки.

Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

Після низки публічних виходів фанати помітили: обличчя акторки стало витонченішим, а погляд — відкритішим. У Мережі одразу з’явилися припущення про можливу пластику, і тепер прихильники обговорюють, що саме змінилося.

Емма Стоун у травні 2024 року / © Associated Press

Емма Стоун у травні 2024 року / © Associated Press

Леді.ТСН.ua звернулися по коментар до відомого пластичного хірурга Дмитра Слоссера, щоб отримати професійну оцінку: це вдало проведена операція чи лише гра світла, макіяжу і генетики.

«Я можу підтвердити, що у неї змінився розріз очей, і, на мій погляд, у кращий бік. У неї раніше було природне нависання верхньої повіки, що додавало віку і робило погляд важким. Це вроджена особливість, я часто бачу подібне у пацієнтів», — каже пластичний хірург.

Емма Стоун у лютому 2025 року / © Associated Press

Емма Стоун у лютому 2025 року / © Associated Press

Дмитро Слоссер наголошує, що погляд Стоун став легшим і молодшим, але без «ефекту втручання», характерного для невдалих пластик. Такого результату, на його думку, можна досягти лише за умови максимально делікатної роботи.

«Ніс, підборіддя — нічого не бачу. Основні зміни відбулися навколо очей. Ймовірно, це блефаропластика — можливо, нижня, а радше кругова. На фото видно, що нижні повіки не такі набряклі, і це може свідчити саме про кругову блефаропластику. Якщо її виконували, то, ймовірніше, транскон’юнктивальним методом — через слизову, без видимих швів», — зазначає лікар.

Емма Стоун у жовтні 2025 року / © Associated Press

Емма Стоун у жовтні 2025 року / © Associated Press

Він додає, що зовнішні риси Стоун залишилися природними, а результат настільки акуратним, що його можна було б сплутати з ефектом від якісного догляду або зміни способу життя.

Водночас експерт звертає увагу на деталь, яку помітили й уважні фанати — піднятий зовнішній край брів. Це може бути ще однією ознакою малопомітного, але професійно проведеного втручання.

«Зовнішній край брови у неї піднятий — це точно не від зачіски. Такі операції часто комбінують. Підтяжку верхньої повіки поєднують з ендоскопічною підтяжкою брів», — розповідає хірург.

На думку лікаря, якщо операція і справді була, то її виконали професійно, без зміни рис обличчя, без натягів і штучного ефекту.

Емма Стоун у жовтні 2025 року / © Associated Press

Емма Стоун у жовтні 2025 року / © Associated Press

«Можна сказати, що хірурги зробили надзвичайно природну та якісну операцію. Вона має абсолютно природний вигляд», — додає Дмитро Слоссер.

Тож навіть якщо Емма Стоун і вдалася до допомоги пластичних хірургів, зроблено це настільки делікатно, що зміни сприймаються як природне оновлення, а не втручання.

