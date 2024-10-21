Без спортзалу: зірка TikTok поділилася секретом схуднення на 40 кілограмів

У TikTok набирає популярності сторінка Лізи Марі Паскуале, яка за рік схудла на 40 кілограмів.

У своїх відео дівчина розповіла, що їй допомогло скинути зайву вагу без спортзалу.

Ліза зізналася, що для досягнення своєї мети – схуднути, вона перепробувала безліч дієт, які не давали результату. Після цього вона розпочала щовечора гуляти. Паскуале ходила від 20 хвилин до години. Згодом вона поставила собі за ціль – проходити щодня по 10 тисяч кроків.

До прогулянок дівчина додала усвідомлене харчування, виключивши з раціону фастфуд. Це у поєднані з ходьбою допомогло їй схуднути на 15 кілограмів за три місяці.

Такий результат надихнув Лізу, крім ходьби, зайнятися тренуваннями вдома двічі-тричі на тиждень. І через чотири місяці Паскуеле змогла похизуватися ще мінус 15 кг на вагах.

Після того, як Ліза схудла на 40 кілограмів, вона стала фітнес-тренеркою і тепер допомагає іншим боротися із зайвою вагою.

"Якщо ви продовжуєте здаватися, ви ніколи не дійдете до своєї мети. Це зміна способу життя, а не швидке виправлення. І послідовність є ключовим фактором", – зазначила Ліза в одному зі своїх відео.

Читайте також: