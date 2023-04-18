Будьте обережними: кава щодня може завадити вам схуднути

Ви намагалися схуднути, але виявили, що незалежно від того, скільки нездорової їжі виключили, ви просто не можете досягти мети, яку поставили перед собою? У нас є для вас новина. І для любителів кави ця новина зовсім нерадісна.

Відомий фахівець із харчування Доктор Майкл Мослі виступив із суворим попередженням для любителів кави, які намагаються схуднути, він стверджує, що щоденна доза кофеїну може завадити вам досягти мети, пише Мirror.

Багато хто з нас, на думку доктора Мослі, під час схуднення роблять ту саму помилку, коли справа доходить до підрахунку калорій, і це може звести нанівець прогрес, якого ми досягли.

Експерт з дієтології сказав, що дуже важливо не забувати про щоденні напої, коли ми оцінюємо калорійність свого раціону. Якщо вам подобається лате або капучино як напій, з якого ви звикли розпочинати свій день, вам варто знати, наскільки калорійним може бути ваш ранковий напій.

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Кава, фруктовий сік і алкоголь є одними з найгірших для нашого раціону напоями, що худнуть. Вони можуть містити величезну кількість калорій, але водночас не допомагають нам почуватися ситими.

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Якщо ви правильно харчуєтеся, займаєтеся спортом, дбаєте про свій здоровий спосіб життя, але вага все ще продовжує зростати, подумайте, що ви п'єте. Ваш щоденний лате, ймовірно, додає близько 1330 калорій на тиждень до вашого споживання, що становить близько п'яти з половиною шоколадних батончиків.

Якщо ви не можете без кави, просто замініть висококалорійні напої, такі як лате, на чорну каву або навіть на трав'яний чай. І звичайно виключіть цукор.

Експерт із дієтології також попередив людей, щоб вони були обережні з вживанням алкоголю, в якому також міститься чимало калорій та вуглеводів.

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