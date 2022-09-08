Це допоможе вам схуднути: як позбутися потягу до під'їдання

Ви нещодавно з'їли на сніданок велику тарілку пластівців з молоком або два тости з олією та варенням, чому ж уже до 11-ї години вам хочеться чимось перекусити і як можна з цим боротися, розповідає лікар.

Випити чай із печивом, з'їсти бутерброд із сиром чи булочку між сніданком та обідом чи між обідом та вечерею – начебто невеликий гріх, але насправді регулярне під'їдання не додає нам ні здоров'я, ні стрункості.

Чому ж у нас виникає потреба щось з'їсти вже за кілька годин після їди і як боротися з цією шкідливою звичкою – доктор Майкл Мослі розповів Еxpress.co.uk.

Багато продуктів вважаються ключовими для збалансованого харчування, але доктор Майкл Мослі наголосив на важливості вживання достатньої кількості білка. Користь від вживання цього найважливішого мікроелемента безмежна, і дієтолог підкреслює, що його достатнє споживання сприяє зниженню ваги.

Чому у нас передчасно виникає почуття голоду

Фото: Credits

Основною рушійною силою людського апетиту є недолік білка – саме його нестача в раціоні людини викликає потяг до їжі.

Якщо ви їсте яйця або рибу на сніданок, ви залишитеся ситими до обіду. Але якщо з'їдаєте таку кількість калорій у вигляді пластівців або тостів, до середини ранку вам хотітиметься перекусити.

Яйця, риба, м'ясо і тофу багаті на білок і можуть допомогти наростити м'язи, ферменти і більшу частину інфраструктури організму. Вживання білка в достатній кількості абсолютно необхідне для зростання та відновлення.

Скільки білка потрібно споживати на день

Фото: Credits

Рекомендації щодо споживання білка становлять близько 50 г на день, але лікар вважає, що цього недостатньо. Нам потрібно споживати від 15 до 20 відсотків наших щоденних калорій у вигляді білка. Це становить близько 100 г білка, якщо ви споживаєте від 2000 до 2500 калорій на день.

Після 60-ти років споживання білка потрібно збільшувати, бо в цьому віці тіло менш здатне поглинати та використовувати його.

Щоб навести докази своїх тверджень, доктор використав за приклад експеримент двох провідних австралійських учених, професорів Девіда Раубенгаймера та Стіва Сімпсона, які виявили, що 22 здорових добровольців, сидячи на дієті з низьким вмістом білка, починали споживати щодня на 210 калорій більше, що, звісно, призводило до набирання ваги.

Добровольці також повідомляли про те, що за кілька годин після сніданку з низьким вмістом білка вони почувалися голоднішими, незважаючи на те, що споживали таку ж кількість калорій, що й у дні з високим вмістом білка.

Що таке білковий важіль

Фото: Credits

Гіпотеза "білкового важеля" професорів Раубенгаймера та Сімпсона припускає, що основна причина, через яку люди додають у вазі, полягає в тому, що вони харчуються ультрапереробленими продуктами, багатими на жири та вуглеводи, але містять зовсім мало білка.

"Якщо ви не отримуєте достатньої кількості білка у своєму раціоні, у вас розвинеться потяг до їжі, і ви переїдатимете в несвідомій спробі досягти критично важливих білкових показників", – стверджує доктор Мослі.

Читайте також: