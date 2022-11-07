Це точно допоможе: дієтолог розповів, коли і що потрібно їсти, щоб приборкати апетит

Якщо ви будете вживати їжу, яка допомагає залишатися ситими триваліший час, ви зможете контролювати спалахи голоду.

Доктор Майкл Мослі розповів, що люди повинні їсти продукти з високим вмістом білка, щоб контролювати почуття голоду.

Схуднення – це досить складний процес. Іноді у тих, хто худне, трапляються сплески апетиту, з якими дуже важко боротися. Майкл Мослі стверджує, що знайшов вирішення цієї проблеми і це – білкова їжа.

Як білкова їжа знижує апетит

Дослідження показують, що збільшення щоденного споживання білка на початку дня є чудовим способом довше залишатися ситим, тому що білок знижує рівень гормону голоду.

Добре відомо, що помірне збільшення кількості білка у вашому раціоні може допомогти вам почуватися більш ситим після їжі. Вищий рівень білка в раціоні може навіть підвищити метаболізм і сприяти виробленню гормонів, що регулюють вагу.

В який час особливо важливо вживати білок

Крім включення білка до щоденного раціону, не менш важливо для приборкання апетиту вибрати правильний час для вживання білкової їжі.

Доктор Мослі посилається на дослідження, проведене в США 2014 року, в якому добровольців розділили на три групи, щоб перевірити, чи може білок у першому прийманні їжі допомогти людям почуватися ситими довше і тим самим приборкати апетит.

Під час цього дослідження одна група з'їла сніданок, що містить 35 г білка, друга група з'їла сніданок, що містить 13 г білка, а третя група взагалі пропустила сніданок.

Пізніше добровольців попросили оцінити інтенсивність їхнього потягу до їжі перед обідом. Результати були дуже показовими: з усіх груп група з високим вмістом білка зафіксувала найвищий рівень дофаміну та найнижчий потяг до їжі перед обідом.

Які сніданки можна вважати білковими

Сніданки з високим вмістом білка можуть включати грецький йогурт, вівсянку, яйця та нежирні білки, такі як рибу та курку.

Лікар пояснив, що багатий білком сніданок особливо ефективний, якщо він поєднується з якісною клітковиною, такою як невелика кількість фруктів.

Вживання білка під час першого прийому їжі допомагає довше почуватися ситим, тому що після білкового прийому їжі в мозку підвищується рівень хімічної речовини під назвою тирозин. Збільшуючи свій власний запас дофаміну в міру наближення наступного прийому їжі, мозок зазнає набагато слабшого удару дофаміну від висококалорійної їжі.

Дослідження показують, що регулярне вживання здорового сніданку може допомогти людям скинути зайву вагу та підтримувати втрату ваги. А вживання сніданку із високим вмістом білка запускає метаболізм людини, який допомагає спалювати калорії протягом дня.

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