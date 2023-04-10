Ліки проти діабету як чарівна пігулка для схуднення: в чому секрет стрімкої втрати ваги голівудськими зірками

Останнім часом нереально швидке й помітне масове схуднення знаменитостей викликало багато запитань у широкого загалу. Більшість зірок нічого не коментують, або наполягають на тому, що їхні нові стрункі тіла - це результат здорового способу життя та наполегливої праці в спортивному залі. Але світом ширяться чутки, що це не зовсім так, та що всі, хто останнім часом скинув значну кількість кілограмів, скористалися препаратом Ozempic, який призначений для лікування діабету.

Найжвавіші дискусії зараз точаться навколо питання: які знаменитості скористалися препаратом Ozempic, а які - ні. Моментом прориву препарату стала дискусія про те, чи використовувала його Кім Кардашян, щоб влізти в сукню Мерилін Монро для Met Gala 2022. Вона це заперечувала.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Те, що схуднення стало результатом дії якогось препарату, зазвичай не визнається знаменитостями. Лише деякі говорять про це відкрито, як це зробив Ілон Маск, який зізнався щодо використання Wegovy (препарата для схуднення схожої з Ozempic дії).

Як зауважує The Cut, зараз ніхто не хоче повертатися до тих часів, коли "Лакі Страйк" міг порадити: "Щоб зберегти струнку фігуру, ніхто не може заперечити, потягніться до "Лакі" замість солодощів", або коли продюсери тримали Джуді Гарленд на дієті з курячого супу, чорної кави та амфетамінів, щоб вона була подібною до старлетки. Але мати "чарівну пігулку", яка дозволить без особливих зусиль скинути вагу, і тримати апетит під контролем прагнуть всі. Звісно, бажано, щоб це було безпечно для здоровʼя.

Але жодне диво-лікування не минає без ризику. Люди певного віку пам’ятають божевілля фен-фену 90-х — лікарського коктейлю із фенфлураміну та фентерміну — який здавався революцією, поки не виявилося, що фенфлурамін спричиняє пошкодження серцевих клапанів, що призводить до смерті деяких пацієнтів. Belviq, нещодавнє доповнення до аптеки дієтичних препаратів, було відкликано через кілька років після його схвалення, коли FDA визначило, що "потенційний ризик раку переважує переваги", пише The Cut.

У випадку Ozempic FDA попереджає користувачів про розвиток пухлин щитовидної залози у гризунів, і це може бути небезпечно для тих, хто має (або в анамнезі) панкреатит або певний тип раку щитовидної залози. Для пацієнтів без цукрового діабету можуть виникнути інші проблеми, а можуть і не бути. "Правда в тому, що ми дійсно не знаємо, — каже Лофтон, лікар Нью-Йоркського університету. - У нас недостатньо доказів щодо цих людей, тому що ми ніколи не вивчали їх на цих людях. Тож ми маємо з’ясувати".

Про те, чи відповідає Ozempic цим критеріям і які побічні ефекти має: ми поговорили з лікаркою сімейної медицини Кристиною Шевченко.

Ozempic — протидіабетичний препарат, який використовують для лікування діабету 2 типу і для довгострокового контролю ваги.

Що за препарат і як працює?

Ozempic — це ліки для підшкірного введення, що використовуються для лікування діабету другого типу. А в червні 2021 року Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило його у вищих дозах для довгострокового контролю ваги у дорослих. Як працюють ліки і як можуть допомогти людям, які борються з діабетом і надмірною масою тіла?

Що собою являє Ozempic

Ozempic — це торгова назва препарату, що містить дієву речовину семаглутид. Випускається у вигляді розчину для ін'єкцій, який слід зберігати в холодильнику (за температури 2-8°C). Вводять ліки під шкіру стегна, живота або плеча за вказівкою лікаря, зазвичай один раз на 7 днів. Крім Ozempic, на європейському ринку доступний ще один препарат із семаглутидом під назвою Рібелс (Rybelsus) — у формі таблеток.

2021 року було опубліковано дослідження, де описувалася ефективність семаглутиду при підшкірному та пероральному введенні.

Семаглутид — це лікарська речовина, яка використовується у пацієнтів з діабетом 2 типу, коли дієти та фізичних вправ недостатньо для контролю рівня цукру в крові. Дія такого препарату полягає у зниженні рівня глюкози в крові та підтримці оптимальної ваги, недопускаючи розвиток ожиріння. Препарат відпускається тільки за рецептом і рекомендується пацієнтам, які не переносять інші протидіабетичні ліки або потребують додаткової терапії діабету другого типу.

Коли призначається Ozempic: показання до приймання:

Цукровий діабет 2 типу.

Погано контрольований цукровий діабет 2 типу у поєднанні з адекватною дієтою та фізичними вправами.

Як монотерапія у пацієнтів з нестерпністю або протипоказаннями до метформіну або в комбінації з іншими лікарськими засобами, що застосовуються для лікування діабету.

Як один із можливих способів зниження та контролю маси тіла.

Як працює Ozempic

Основний інгредієнт Ozempic, семаглутид, є аналогом людського глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1), тобто гормону, що відповідає в організмі людини за такі функції:

Стимуляція глюкозозалежної секреції інсуліну β-клітинами підшлункової залози, що призводить до зниження рівня глюкози в крові.

Інгібування секреції глюкагону α-клітинами підшлункової залози, тим самим знижуючи вивільнення глюкози печінкою.

Затримка випорожнення шлунка і, отже, пригнічення апетиту та посилення відчуття ситості.

Під час лікування семаглутидом швидкість секреції інсуліну у хворих на цукровий діабет 2 типу порівнянна зі швидкістю секреції інсуліну у здорових осіб. Крім того, семаглутид знижує масу тіла і жирову масу за рахунок зниження споживання калорій, включно з пригніченням апетиту. Клінічні дослідження показали, що семаглутид благотворно впливає на рівень ліпідів у плазмі, знижує систолічний артеріальний тиск і зменшує запальні реакції в організмі.

Які побічні ефекти може викликати Ozempic

Як і будь-який інший препарат, Ozempic має низку побічних ефектів - одні розвиваються рідше, інші частіше. Найбільш часто повідомлені побічні ефекти семаглутиду включають: нудота і діарея, закрепи, зниження апетиту, запаморочення, здуття живота, підвищена стомлюваність.

Частота побічних ефектів:

Дуже часто: гіпоглікемія (у разі комбінованої терапії з інсуліном або похідним сульфонілсечовини), нудота, діарея.

Часто: гіпоглікемія (під час комбінованої терапії пероральними антидіабетичними препаратами, окрім сульфонілсечовини), зниження апетиту, запаморочення, ускладнення діабетичної ретинопатії, блювання, біль у животі, здуття живота, запор, диспепсія, гастрит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, відрижка, надлишкове газоутворення, підвищення рівня ліпази та/або амілази, втрата ваги (нечасто після введення).

Рідко: анафілактична реакція.

Ozempic під час вагітності та лактації

Дослідження на тваринах показали репродуктивну токсичність. Через обмеженість даних про застосування семаглутиду вагітним жінкам його не слід застосовувати у цієї групи пацієнтів. Лікування слід припинити у разі настання вагітності та не менше ніж за 2 місяці до запланованого зачаття. Щодо приймання Ozempic під час лактації потрібно детально консультуватися з лікарем.

Було виявлено, що Ozempic якоюсь мірою знижує ефективність протизаплідних засобів, тому рекомендується використовувати додаткові заходи контрацепції.

Ozempic допомагає схуднути — міф чи ральність

Було виявлено ще один ефект препарату - здатність знижувати масу тіла, запобігаючи розвитку ожиріння. Впливаючи на рецептори в головному мозку, дієва речовина Ozempic пригнічує апетит і посилює відчуття ситості. Нове революційне відкриття може незабаром радикально змінити становище людей, які борються з надмірною вагою та ожирінням.

Як виявилося, застосування семаглутиду, зазвичай використовуваного для лікування симптомів діабету 2 типу, дає приголомшливі ефекти, пов'язані з втратою непотрібних кілограмів. Якщо його схвалять для використання в поєднанні зі здоровим способом життя, це може стати новим і дуже багатообіцяльним засобом для лікування ожиріння.

Результати клінічного випробування, опубліковані в New England Journal of Medicine, свідчать, що семаглутид ефективніший за більшість схвалених на сьогодні на ринку препаратів для зниження ваги, і допомагає домогтися ефекту, аналогічного зниженню ваги, досягнутому пацієнтами після баріатричної хірургії. Попереднє дослідження, проведене вченими з Університету Лідса, показало, що щоденне споживання калорій у людей з ожирінням скоротилося на 24%. Незважаючи на зменшення розміру порції в середньому на 30%, випробовувані повідомляли про відчуття ситості. Введення семаглутиду призводило до зниження апетиту і зменшувало частоту тяги до жирної їжі.

Лікар визначає дозу Ozempic та тривалість його застосування для кожного пацієнта. Не можна самостійно припиняти приймання препарату, оскільки це може призвести до підвищення рівня цукру в крові.

Читати також: