Чому я завжди голодна: 5 причин, чому ви хочете їсти, і поради, щоб довше почуватися ситими

Гамбургери / © Associated Press

Реклама

Чому в нас постійно виникає бажання перекусити , навіть тоді, коли ми точно неголодні і як цього позбутися, розповідає Woman`sWorld .

Щоб жити спокійно та не відчувати постійного потягу до їжі, важливо точно визначити основну причину вашого бажання. Ось що може змусити вас відчувати, що ви постійно голодні, а також поради, щоб довше почуватися ситими.

Зміщення гормонів

Під час і після менопаузи рівень естрогену падає, що може вивести з рівноваги гормони голоду.

Реклама

Зниження рівня естрогену пов’язане зі збільшенням греліну, гормону голоду, і зниженням лептину, гормону насичення, що змушує вас відчувати себе голоднішим, ніж зазвичай, навіть якщо ви їсте однакову кількість, стверджує Радж Дасгупта , доктор медичних наук.

Грелін також може бути причиною того, чому те, чого ви прагнете, раптово змінилося: цей гормон голоду не тільки стимулює апетит, але також може спричиняти зміни харчових уподобань, згідно з дослідженням .

Гормональні зміни також можуть вплинути на функцію травлення, зменшивши силу травлення (через зниження вироблення ферментів або кислоти) і змінивши мікробіом кишечника, додає БреАнна Гуан, докторка з натуропатії та функціональної медицини.

Щоб компенсувати напади голоду, викликані гормональними змінами, зосередьтеся на їжі з високим вмістом білка та клітковини (наприклад, фрукти та овочі), щоб ви довше відчували ситість.

Нежирні білки, такі як яйця, курка та тофу, у поєднанні з продуктами з високим вмістом клітковини, такими як овочі, горіхи та цільні зерна, можуть допомогти збалансувати ці гормональні зрушення. Силові тренування та регулярні фізичні вправи також покращують чутливість до лептину, допомагаючи вашому тілу розпізнавати, коли воно насправді сите.

Нестабільний рівень цукру в крові

З віком наше тіло стає менш ефективним у переробці вуглеводів, що може підвищити рівень цукру в крові та призвести до наступних збоїв.

Ці коливання можуть спровокувати часте відчуття голоду, особливо тягу до швидкої енергії, як-от солодощі та оброблені вуглеводи, каже доктор Дасгупта. Інсулінорезистентність, яка стає більш поширеною в середньому віці, може погіршити ситуацію, призводячи до майже постійного відчуття потреби їсти.

Додайте швидкі закуски, які можуть бути сильно оброблені або з високим вмістом вуглеводів, і проблема тільки погіршиться. Переїдання — це погано, але недоїдання може призвести до постійних стадій голоду, каже докторка Гуан.

Щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові, віддавайте перевагу складним вуглеводам, таким як кіноа, цільні зерна та солодка картопля. І обов’язково поєднуйте їх з білком і здоровими жирами, щоб сповільнити травлення.

Хоча наукові дані неоднозначні, деякі дослідження також показують, що вживання яблучного оцту перед їжею може покращити чутливість до інсуліну, допомагаючи організму ефективніше переробляти їжу, каже доктор Дасгупта.

Погана якість сну

Незалежно від того, чи це припливи, підвищений стрес чи зміна циркадних ритмів, порушення сну, пов’язані з менопаузою, можуть безпосередньо впливати на гормони голоду.

Подібно до зниження рівня естрогену, поганий сон може збільшити гормон голоду грелін і знизити гормон ситості лептин, каже доктор Дасгупта. Це ускладнює отримання відчуття ситості після їжі.

Девайси та режим роботи також дедалі більше заважають режиму сну. Дефіцит сну не тільки впливає на режим харчування, але також може вплинути на появу хронічних захворювань, таких як діабет, хвороби серця, рак молочної залози та низька щільність кісток.

Зосередження на звичках гарного сну, як-от дотримання його постійного часу, і переконання, що у вашій кімнаті прохолодно й темно, може допомогти регулювати ці гормони, які викликають відчуття постійного голоду.

Дослідження показують, що продукти, багаті магнієм, такі як шпинат, мигдаль і темний шоколад, або навіть магнієві добавки, також можуть покращити якість сну та зменшити відчуття надмірного голоду, спричинене втомою, каже доктор Дасгупта.

Зневоднення

Іноді спрага може маскуватися під голод, особливо тому, що природні сигнали спраги вашого тіла слабшають з віком. Це може призвести до непотрібних перекусів, коли вам насправді потрібно більше рідини, застерігає доктор Дасгупта.

Переконайтеся, що ви п’єте достатньо води. Випийте склянку води перед їжею та зробіть паузу на 15–20 хвилин, щоб точно визначити, чи справді ви голодні чи просто відчуваєте спрагу. Дослідження показали, що вживання води перед їжею природним чином зменшує споживання калорій, допомагаючи вам почуватися ситішими, стверджує він.

Коли ви все-таки їсте, додавання до раціону зволожувальних продуктів, таких як огірки, кавун і супи на основі бульйону, може допомогти вам відчути водночас і ситість.

Підвищений стрес

Жінкам середнього віку часто доводиться багато чого жонглювати: можливо, це піклування про обох старих батьків і про дітей, управління кар’єрними змінами, зустріч з новими захворюваннями чи турбота про заощадження.

Уся ця напруженість може накопичуватися та спровокувати вивільнення гормону стресу кортизолу, який не тільки підвищує апетит, але й призводить до тяги до висококалорійної, солодкої або жирної їжі. З часом це може сприяти збільшенню ваги, особливо навколо середини тулова, і циклу голоду, спричиненого стресом, каже доктор Дасгупта.

Боріться зі стресовим харчуванням, знаходячи ефективні для вас методи керування, чи то медитація, йога, прогулянки на вулиці чи навіть просто глибоке дихання. “Дослідження показують, що вправи на глибоке дихання та методи усвідомленості можуть значно зменшити стрес і стримати емоційне споживання їжі”, — заспокоює доктор Дасгупта.

Читайте також: