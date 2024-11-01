Чому ми не худнемо на 1200 калоріях: про причини розповів експерт

Існує поширена думка, що дієта з низьким вмістом калорій — шлях до швидкої втрати ваги, однак на ділі працює це далеко не завжди.

Для багатьох людей споживання лише 1200 калорій на день не призводить до зниження ваги. Як пояснив тренер Михайло Набоков, причина в тому, що така низькокалорійна дієта може бути занадто великим стресом для організму, особливо якщо вона поєднана з інтенсивними тренуваннями.

Як стрес гальмує схуднення

1200 калорій — це дуже мало та організм починає "кортизолити". Кортизол, відомий як гормон стресу, підвищується у відповідь на суворі обмеження калорій та надмірну фізичну активність. Це призводить до набряків, затримки води та, як наслідок, до зупинки ваги. Надмірне вироблення кортизолу може навіть призвести до того, що організм почне "триматися" за вагу, що робить схуднення вкрай складним.

Правильний підхід до зниження ваги

Експерт радить створити мінімальний дефіцит калорій — близько 5-10%. Це означає, що вам не потрібно значно скорочувати споживання їжі. Важливо дотримуватися помірного дефіциту, який не буде провокувати стресову реакцію організму.

Скорочуйте калорії поступово та обережно, щоб забезпечити комфортне схуднення без ризику для здоров'я. Достатньо трьох силових тренувань на тиждень, наприклад, у понеділок, середу та п’ятницю чи вівторок, четвер і суботу. Така частота допоможе підтримувати тонус м’язів і метаболізм, не перевантажуючи організм. Збільшення загальної рухової активності може стати ключем до успішного схуднення. Ходьба, особливо на свіжому повітрі, приносить користь і допомагає боротися зі стресом. Прогулянка з улюбленою музикою чи подкастом — простий та дієвий спосіб підтримувати активність, що також покращує настрій.

Не ігноруйте професійну підтримку

Якщо ви почуваєтеся невпевнено чи помічаєте, що не отримуєте результатів, зверніться до тренера чи дієтолога. Фахівець допоможе скорегувати вашу дієту та тренувальну програму так, щоб це було ефективно та безпечно.

Низькокалорійна дієта на рівні 1200 калорій на день не є найкращим вибором для схуднення, оскільки може викликати надмірний стрес для організму та заважати досягненню результатів. Більш збалансований підхід з мінімальним калорійним дефіцитом, тренуваннями та щоденною активністю дозволить вам досягти бажаної ваги поступово та без шкоди для здоров’я.

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