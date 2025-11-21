Чому спалювання жиру не відбувається: тренерка назвала головні помилки під час схуднення

Силове тренування / © Credits

Звісно, спалювання жиру — це не єдина вимірювана шкала успіху. Не можна недооцінюйте зростання рівня сили, покращену рухливість, зменшення болю від травм, відчуття впевненості та покращення психічного добробуту. Але водночас абсолютно нормально хотіти спалювати жир.

Чому цього не відбувається, попри ваші зусилля, розповідає досвідчена тренерка Емма Сімарро.

Дефіцит калорій

Чи знаєте ви, скільки калорій ви споживаєте? Тому що дуже часто ми насправді не маємо дефіциту, попри наші найкращі наміри. Або у вас може бути занадто великий дефіцит, який є нестійким. Ви можете дотримуватися його кілька днів, але вихідними зірватися. Також маленькі шматочки їжі протягом дня накопичуються: олії для смаження, з’їдений обід для дітей, вино, тестування під час приготування вечері — ми всі це робимо, але забуваємо порахувати. Але це може накопичуватися до сотень неврахованих калорій.

Ви також можете переоцінювати кількість спалених калорій. До речі, стеження за калоріями не є надто точним показником. Ми часто можемо переоцінити, скільки ми спалили, і зрештою з’їсти більше через це. Важливо отримати справжнє уявлення про те, чи дійсно у вас дефіцит калорій, і ключовим є забезпечення того, щоб він був керованим. 10-20% від вашої загальної потреби в енергії — це гарний початок, зазвичай 200-300 калорій.

Помірність

Не варто виключили всі ласощі зі свого раціону, вам потрібно знайти спосіб помірності, регулярно вживаючи те, що ви любите, але помірно. Коли ми відмовляємося від усього, ми починаємо потурати собі в іншому більше, ніж будь-коли могли б. Тому включайте улюблені продукти постійно, але помірно.

Частота тренувань

Коли справа доходить до фізичних вправ, вам потрібно правильно підібрати частоту. Ми не можемо робити одне заняття на тиждень і очікувати див. Це вимагає трохи більше зусиль. Нам потрібно тренуватися принаймні 2-3 рази на тиждень або до 150 хвилин, щоб викликати реакцію нашого тіла. Це не тільки покращить здоров’я, фізичну форму та силу, але й сприятиме цілям щодо схуднення в багатьох аспектах: фізіологічному та психічному. Чи достатньо ви виконуєте силові тренування? Якщо ваша мета — схуднення, силові тренування — це те, що вам потрібно.

Послідовність

Це так очевидно, але послідовність часто є найбільшим недоліком людей. Життя має звичку іноді ставати на шляху, але якщо ви зупиняєтеся частіше, ніж можете порахувати, ви ходите по колу і нікуди не дійдете. Не беріть більше, ніж можете проковтнути, і починайте з малого. Керований дефіцит калорій, 2-3 тренування на тиждень, щоденні цілі щодо кількості кроків — це все, що вам потрібно. Будьте послідовними в цьому, а потім ви зможете на цьому будувати подальші кроки.

Перевантаження

Ми всі знаємо, що нам потрібно постійно збільшувати навантаження, щоб допомогти нашому тілу адаптуватися та змінюватися. Якщо ви будете робити одне й те саме тиждень за тижнем, ваше тіло звикне до цього і залишиться статичним. Під час будь-яких вправ важливо постійно перевантажувати своє тіло, щоб воно продовжувало рости, ставало сильнішим, підтягнутішим та підтримувало ваші цілі щодо схуднення.

Занадто багато різноманітності

Різноманітність — це добре, робити все, що рухає вашим тілом, — це чудово, і якщо різноманітність — це те, що змушує вас це робити, то чудово. Також це може бути корисним для покращення мобільності та роботи над різними фітнес-цілями, тобто силою та швидкістю. Але занадто велика різноманітність також не буде надто ефективною. Тому що, щоб покращитися, нам потрібно дати речам час працювати. Постійне скорочення та зміни не допоможуть вам покращитися та не дадуть жодних вимірних можливостей для покращення. А без відчутного покращення ми, найімовірніше, взагалі здаємося.

Плануйте заздалегідь

Приготуйтеся до невдачі. Чим більше ви зможете зробити заздалегідь та скласти план, тим більші ваші шанси на успіх. Це може бути підготовка ввечері напередодні. Отже, у вас є все, що потрібно зробити, або просто план харчування, щоб список покупок був зосередженим. На вас чекає кілька вечірок — сплануйте їх! Ми можемо зробити соціальні заходи корисними для нас, якщо плануємо заздалегідь, керуємо нашими калоріями відповідно до них та йдемо зі стратегією. Плануйте приймання їжі, переглядаючи меню заздалегідь. Іноді нам потрібно йти на невеликі жертви, які підтримають наші цілі та дадуть нам те, що ми хочемо.

Щоденні активності

І нарешті, скільки ви рухаєтеся щодня? Ви можете тренуватися 3 рази на тиждень, мати дефіцит калорій та втрачати жир. Але 3 години на цілий тиждень — все ще не так багато активності. Нам потрібно рухатися щодня. Це також може бути ще однією причиною, чому ми переоцінюємо, скільки калорій нам потрібно. Зробіть постійний рух пріоритетом, поставте будильник раніше, заплануйте це та зробіть.

Висновок

Гірка правда полягає в тому, що завжди є причина, чому втрата жиру не відбувається. І, найімовірніше, це одна з перерахованих вище причин. Тож подумайте про свій власний шлях, що може вас стримувати, а що ви могли б змінити? Де ви можете покращитися і як ви збираєтеся це зробити? Поставте собі реалістичні цілі, заплануйте свою діяльність, складіть план і розставте пріоритети. І пам’ятайте, що кінцевої точки немає, головне — створювати нові життєві цілі та жити краще щодня.