Чому вага повертається після дієти / © Credits

Багато людей вважають, що схуднення — питання дієти та тренувань. Насправді ж тіло після втрати ваги активує низку біологічних механізмів, які працюють проти вас, щоб повернути жир і енергію назад, про це розповіло видання News-Medical.

Науковці все частіше визнають ожиріння хронічним, рецидивним захворюванням, яке вимагає тривалого підходу до контролю ваги. І саме тому боротьба з вагою — марафон, а не спринт.

Метаболічна адаптація

Після схуднення зменшується базальний обмін речовин (RMR) і загальна добова витрата енергії (TDEE) більше, ніж можна пояснити просто зменшенням тканин. Це явище називають адаптивним термогенезом, коли тіло зберігає енергію та робить обмін речовин ефективнішим.

Гормони апетиту

Важливу роль відіграють лептин і грелін:

Лептин сигналізує мозку про насичення, проте після схуднення його рівень падає, а це збільшує голод.

Грелін, гормон голоду, залишається довго підвищеним після дієти.

Інші гормони, як от PYY, CCK та GLP-1, теж знижуються та підштовхують вас їсти частіше та більше.

Мозок і нагороди

Дослідження МРТ показали, що після схуднення мозок активніше реагує на калорійну їжу, особливо у зонах задоволення та мотивації. Водночас зменшується активність у префронтальній корі, яка відповідає за контроль імпульсів. У результаті маємо більшу ймовірність переїдання навіть за щирого бажання «тримати дієту».

Пам’ять жирових клітин

Навіть після втрати ваги адипоцити можуть зберігати епігенетичну пам’ять, а це робить їх схильними до накопичення жиру. Імунні клітини у жировій тканині підтримують накопичення енергії, а повернення до висококалорійної їжі активує ці «збережені» механізми.

Теорія встановленої точки та роль мікробіому

Тіло прагне тримати вагу у певному «біологічно захищеному» діапазоні. Після схуднення активуються механізми, які збільшують апетит і зменшують витрату енергії. Також мікробіом кишківника може впливати на схильність до відновлення ваги та збільшувати ефективність засвоєння калорій.

Схуднення — лише старт. Тривале управління вагою вимагає розуміння гормональних і метаболічних змін, підтримки здорового харчування та фізичної активності, а також, у деяких випадках — фармакологічної підтримки Важливо пам’ятати, що вага повертається не через вашу слабку силу волі, а тому, що тіло бореться за стабільність і це цілком нормальна біологічна реакція.

Тож фокусуйтеся на здоровому способі життя та стратегіях довготривалого контролю ваги, замість короткострокових жорстких дієт.