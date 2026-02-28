Чому вага стоїть на місці / © www.credits

Видання The Washington Post опублікувало матеріал, який ламає головний фітнес-міф десятиліття, що фізичні вправи майже не впливають на втрату ваги. Так, рух знижує ризик серцевих хвороб, покращує рівень цукру у крові, зміцнює кістки та навіть зменшує ризик депресії. Проте якщо ваша єдина мета — цифра на вагах, ви можете розчаруватися.

«Я тренуюся майже щодня, але цифра на вагах не змінюється. У чому тоді сенс?» — це питання досить часто звучить у кабінетах лікарів спортивної медицини. І відповідь багатьох дивує, адже сенс — у здоров’ї. Просто ми звикли його неправильно вимірювати.

Міф про «спалювання калорій»

У культурі, де спортзал асоціюється з «відпрацюванням» десерту, логіка проста: більше рухаєшся — більше худнеш. Але великі дослідження показують інше.

Що каже наука

Фізичні вправи без зміни раціону зазвичай дають скромну втрату ваги — кілька кілограмів за пів року.

Організм компенсує навантаження, наприклад, підвищує апетит, зменшує витрати енергії в інших процесах і стає ефективнішим у збереженні калорій.

Серед людей середнього віку з надмірною вагою регулярні тренування можуть покращити фізичну форму та метаболічні показники, але вага майже не зміниться. І це не провал, а фізіологія.

Вік, метаболізм і м’язи

З віком наш базовий обмін речовин сповільнюється. Одна з причин — саркопенія чи вікова втрата м’язової маси.

Менше м’язів — менше енергії витрачається у стані спокою. Щоб створити значний дефіцит калорій лише вправами, довелося б тренуватися довше та інтенсивніше, часто до рівня, який складно підтримувати у реальному житті. І тут важливо усвідомити, що проблема не у тому, що ви робите щось неправильно. Проблема в очікуваннях.

Коли вправи справді працюють

Якщо дивитися ширше за ваги, фізична активність — абсолютний герой.

Метаболічне здоров’я

Регулярний рух:

покращує чутливість до інсуліну

зменшує вісцеральний жир — той, який накопичується навколо внутрішніх органів і пов’язаний із ризиком діабету II типу та серцевих хвороб

стабілізує рівень глюкози у крові.

І все це, навіть без помітної втрати ваги.

Зниження ризику хвороб і передчасної смерті

Фізична активність зменшує ризик:

серцево-судинних захворювань

деяких видів раку

депресії

когнітивного зниження

ранньої смерті

Ба більше, люди з хорошою фізичною формою живуть довше незалежно від маси тіла.

Періодичний рух

Навіть короткі перерви на рух протягом дня, всього кілька хвилин активності, можуть суттєво знизити ризик захворювань. Наприклад, піднятися сходами, пройтися швидким кроком або присісти кілька разів між дзвінками. Все це працює.

Схуднення — не завжди здоров’я

Сьогодні препарати класу GLP-1 значно змінили підхід до зниження ваги. Для багатьох людей процес став простішим і швидшим, але є нюанс, швидка медикаментозна втрата ваги часто супроводжується втратою м’язової маси. А м’язи — це:

мобільність

стабільний рівень глюкози

сила

довголіття

Можна стати легшим, але й менш витривалим. І саме тому можна зробити парадоксальний, але обґрунтований висновок, що краще бути трохи повнішим і фізично активним, ніж худим і малорухливим.

Зацикленість на цифрах

Десятиліттями ми ототожнювали худорлявість зі здоров’ям. Але це спрощена формула. Вага — лише один із показників і вона не відображає:

рівень фізичної підготовки

м’язову масу

стан серця

витривалість

психічне здоров’я

Можна мати «стрункий» вигляд, але слабкі кістки та низьку витривалість. І можна мати кілька зайвих кілограмів, а при цьому бути метаболічно здоровим.

На що орієнтуватися

Якщо ваша мета — довге та активне життя:

більше ходіть

підіймайте ваги

носіть пакети з продуктами

підіймайтеся сходами

займайтеся в м’язами

Використовуйте вправи як інструмент довголіття, а не як спосіб «покарати» себе за їжу.

Фізичні вправи можуть не змінити цифру на вагах, але вони змінюють усе інше. Вони знижують ризики, покращують якість життя, підтримують ясність мислення та дарують енергію. Тож, можливо, настав час перестати запитувати: «Скільки я скинув?» і почати запитувати «Наскільки я став сильнішим?».