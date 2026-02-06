Чи корисні солоні огірки для схуднення та на які ще ферментовані продукти варто звернути увагу

Солоні огірки / © Credits

Реклама

Солоні огірки, які тривалий час були класичним доповненням до сендвічів та улюбленим смаколиком для вагітних жінок, тепер привертають увагу як легка закуска, яка навіть може сприяти нашим цілям щодо здоров’я.

Чи можуть солоні огірки допомогти у схудненні та які ще ферментовані продукти варто додати до свого раціону, розповідає Woman`sWorld .

Чи можна їсти солоні огірки для схуднення

Солоні огірки можуть вписатися до плану схуднення, оскільки вони дуже низькокалорійні та містять переважно воду, а це означає, що вони додають багато смаку і хрумкості, але не додають багато енергії.

Реклама

Проте такі огірки не є панацеєю для схуднення. Ферментовані продукти загалом можуть запропонувати невеликий поштовх для контролю ваги, бо підтримують здоровіший кишковий мікробіом і виробляють сполуки, як-от коротколанцюгові жирні кислоти, які можуть допомогти з відчуттям ситості та метаболічним здоров’ям. Але дослідження показують, що переваги скромні й непослідовні — це не є коротким шляхом до різкої втрати ваги.

Оцет у солоних огірках та інших ферментованих продуктах також може трохи стримувати апетит і зменшувати короткострокове споживання калорій, хоча вплив на фактичну масу тіла зазвичай невеликий або відсутній.

Також є одне застереження щодо солоних огірків: високий вміст натрію у них може швидко накопичуватися, тому вони не є «абсолютно безпечним засобом.

Ще чотири переваги солоних огірків для здоров’я

Хоча їхній вплив на схуднення може бути відносно скромним, солоні огірки можуть становити частину нашого раціону для схуднення, якщо не зловживати ними.

Реклама

Підтримують здоров’я крові та кісток

Солоні огірки мають певну поживну цінність, зокрема містять вітамін К, який забезпечує до 20 відсотків добової норми на порцію, що відіграє роль у згортанні крові та здоров’ї кісток.

Зміцнюють здоров’я серця

Ферментовані соління містять пробіотики, які підтримують здоров’я кишківника та травлення, а антиоксиданти в них можуть допомогти зменшити окислювальний стрес і запалення — фактори, пов’язані з хронічними захворюваннями, як-от хвороби серця та діабет 2 типу.

Полегшують м’язові спазми

Розсіл солонних огірків також містить електроліти, тому дехто вважає його корисним для гідратації або полегшення м’язових спазмів після фізичних навантажень. Ви можете отримати гарну дозу сили для розслаблення м’язів у вигляді шоту з огіркового розсолу.

Приборкують потяг до цукру

Кислі й пікантні солоні огірки можуть допомогти приборкати потяг до цукру, оскільки оцет та оцтова кислота здатні пом’якшити сплески цукру в крові та змістити смакові уподобання від надмірно солодкої їжі. Проте дослідження цього ефекту обмежені, і результати можуть сильно відрізнятися у різних людей.

Реклама

Вибирайте варіанти з низьким вмістом натрію

Коли йдеться про вибір найкращих солоних огірків, обирайте ферментовані сорти з ідеальним вмістом менше 200–300 мг натрію на порцію. Це зменшує здуття живота і допомагає уникнути зайвих проблем з кров’яним тиском, які можуть виникнути через вживання сильно солоних огірків.

Тримайте порції маринованих огірків у «золотій зоні»

З’їдайте приблизно один-два огірки одночасно і поєднуйте їх з протеїнами або корисними жирами, як-от йогурт чи горіхи, щоб посилити відчуття ситості без надмірного вмісту натрію.

Ще 4 ферментовані продукти для схуднення

Звісно, соління — не єдині ферментовані продукти. Ось ще кілька представників ферментованої родини, які можуть допомогти вам досягти ваших цілей щодо здоров’я і схуднення.

Грецький йогурт

Незалежно від того, збризкуєте ви його медом чи додаєте до свого ранкового смузі, грецький йогурт — це зірка ферментації. Він вирізняється високим вмістом білка та пробіотиків, які допомагають підтримувати ситість, стабільніший рівень цукру в крові та помірне зниження ваги.

Реклама

Кімчі та квашена капуста

Ці ферментовані овочі забезпечують організм клітковиною і живими культурами, які покращують різноманітність флори кишківника та зменшують запалення. А деякі рандомізовані дослідження, особливо з кімчі, показали невелике зменшення обсягу талії, ймовірно, пов’язане з виробленням коротколанцюгових жирних кислот у кишківнику.

Кефір та місо

Кефір, ферментований молочний напій, і місо, паста з ферментованих соєвих бобів, мають подібну дію на мікробіом, яка може сприяти метаболічному здоров’ю та регулюванню апетиту. Однак їхній вплив на вагу є суперечливим.

Підсумок щодо користі солоних огірків і ферментованих продуктів для здоров’я

Хоча вони не дають приголомшливі результати, солоні огірки та інші ферментовані продукти можуть сприяти втраті ваги, підвищуючи відчуття ситості, а також мають додаткові переваги для здоров’я, як-от стабільніший рівень цукру в крові та покращення серцево-судинного здоров’я.