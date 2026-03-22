Чи можна скинути 5 кг за місяць

Коли ми мріємо про швидкий результат, багато хто ставить собі ціль «скинути 5 кг за місяць». Але, як пояснює видання Womenʼs Health, для більшості людей такий темп схуднення є ризикованим. Серед можливих наслідків спостерігаються каміння у жовчному міхурі та швидке повернення ваги. Варто орієнтуватися на 0,5–1 кг на місяць і, як правило, 4–5 кг реально скинути за 3-4 місяці. А поки ви чекаєте на довгостроковий результат, можна застосовувати безпечні та приємні стратегії.

Сон — ваш союзник. 7–9 годин сну щодня допомагає контролювати гормон голоду — грелін, знижує ймовірність нічних перекушувань і заряджає енергією для руху протягом дня.

Щоденні прогулянки. Прості 30 хв швидкої ходьби активують обмін речовин, покращують настрій та знижують запалення в організмі. Це не просто «спалювання калорій», а профілактика діабету та серцево-судинних проблем.

Рослинна їжа. Різноманітні овочі та фрукти підтримують мікробіом кишківника, впливають на інсулін і жирозбереження. Навіть один день на тиждень із рослинною їжею корисний для здоров’я та фігури.

Дефіцит калорій. Легкий дефіцит калорій допомагає втрачати вагу без шкоди для метаболізму. Для підрахунку калорій варто звернутися до лікаря чи дієтолога.

Контроль стресу. Стрес підвищує кортизол, який провокує накопичення жиру у зоні живота. Медитація, йога та щоденник допоможуть знизити рівень стресу.

Пийте воду. Часто відчуття голоду — це спрага. Достатнє зволоження, наприклад, 2,7 л на день для жінок, допомагає контролювати апетит і підтримує обмін речовин.

Силові тренування. М’язи спалюють більше калорій у спокої, тому 3 рази на тиждень силових вправ допомагають змінити тіло та прискорити метаболізм.

Високоінтенсивне інтервальне тренування. Інтервальні тренування високої інтенсивності спалюють багато калорій та формують підтягнуте тіло, часто ефективніше за класичні кардіотренування.

Клітковина . Вона регулює рівень цукру у крові, підтримує здоров’я кишківника та дарує відчуття ситості. Основне джерело — овочі, фрукти та цільнозернові продукти.

Уникайте ультраобробленої їжі. Їжа з упаковки із незрозумілими інгредієнтами часто містить зайві цукри, жири та калорії, тож обирайте цільні продукти.

Готуйте вдома. Самостійне приготування допомагає контролювати склад, порції та якість харчування.

Обмежте алкоголь. Алкоголь багатий на «порожні калорії» та уповільнює спалювання жиру.

Ведіть харчовий щоденник . Фіксування приймання їжі допомагає контролювати споживані калорії та досягати результатів без зайвого стресу.

Контролюйте порції. Менші порції та паузи між ними допомагають відчути ситість, без переїдання.

Встановлюйте реалістичні цілі. Підходьте до схуднення комплексно та довгостроково, адже мова йде про здоров’я, а не лише про цифру на вагах.

Швидке схуднення — спокусливо, але здоров’я важливіше за результат за будь-яку ціну. Фокусуйтеся на сні, збалансованому харчуванні, рухливості та стрес-контролі. Тільки так ви зможете безпечно втрачати вагу та підтримувати результат надовго.