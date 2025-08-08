Чи справді кава з лимоном спалює жир на животі: експерти прокоментували вірусний тренд

Лимон / © Credits

Деякі лідери думок у соціальних мережах стверджують, що це потужне поєднання може прискорити ваш метаболізм і знищити жир на животі. Але чи справді це працює?

Woman`sWorld розпитав експертів про все, що вам потрібно знати про потенційні переваги та недоліки для здоров’я від додавання лимона до кави.

Чи справді лимонна кава спалює жир на животі

Тренд на каву та лимон передбачає змішування свіжого лимонного соку з кавою та вживання цього напою щоранку натщесерце.

Більшість відео використовують такий варіант рецепту:

Видавіть сік з половини лимона в чашку кави. Наріжте два лимони та додайте їх (включаючи шкірку) до двох склянок окропу. Додайте ложку розчинної кави, варіть на повільному вогні, а потім процідіть у склянку. Цей тренд набирає обертів у TikTok, YouTube та інших соціальних мережах. За словами прихильників, цей цитрусовий напій у ранковій чашці чаю поєднує в собі пригнічувальну силу кави та корисні властивості лимона, що прискорюють метаболізм, забезпечуючи помітну втрату ваги вже за тиждень.

Але хоча кава та лимон можуть бути частиною здорового харчування, немає вагомих доказів того, що вони можуть посилити результати схуднення, якщо вживати їх разом.

Це один із тих трендів, які з’явилися в Інтернеті, але наука його не підтвердила, каже Радж Дасгупта, доктор медичних наук, сертифікований лікар, що спеціалізується на внутрішній медицині. Кава та лимон мають свої переваги для здоров’я, але їх поєднання не створює якогось особливого напою для спалювання жиру.

Справжній секрет кави та лимона для схуднення

Якщо кава та лимон не є чарівним еліксиром, то що стоїть за вражаючими результатами, якими деякі люди поділилися в соціальних мережах, спитаєте ви. Найімовірніше, все зводиться до послідовності. Якщо хтось готовий дотримуватися щоденного режиму кави та лимона, він, ймовірно, також вносить інші корисні зміни в свою рутину.

Вони можуть звертати більше уваги на те, що їдять, пити менше солодких напоїв або більше рухатися протягом дня, каже доктор Дасгупта. Якщо хтось помічає втрату ваги після спроби цього, ймовірно, він також вніс інші зміни у спосіб життя, які дійсно призвели до цих результатів. Справжня втрата ваги — це послідовність, а не швидкі рішення.

Побічні ефекти вживання кави з лимоном

Кава та лимон — це низькокалорійні, мінімально оброблені продукти, тому легко припустити, що немає нічого поганого у спробі цієї тенденції. Однак є кілька потенційних недоліків, які слід враховувати.

Розлад травлення. Вживання цієї комбінації натщесерце може бути важким для деяких людей, стверджує доктор Дасгупта. І кава, і лимон є кислими, і це може призвести до печії, кислотного рефлюксу або просто розладу шлунка, особливо якщо ви схильні до таких проблем.

Пошкодження зубів. Кава з лимоном може бути модною, але вона не є безпечною для зубів, каже Сандіп Сахар, доктор стоматологічних наук. Поєднання цих двох кислотних речовин викликає серйозні занепокоєння щодо ерозії зубної емалі, підвищеної чутливості зубів та кислотного перевантаження в роті.

Кофеїнове тремтіння. У деяких людей кофеїн може призвести до тривоги, неспокою та проблем зі сном. Якщо ви зазвичай не п’єте каву щодня, важливо пам’ятати про те, як ваш організм справляється зі збільшенням споживання кофеїну.

Користь для здоров’я від кави та лимона окремо

Поєднання кави та лимона може не бути швидким способом схуднення, але включення цих двох продуктів до вашого раціону все ж має переваги.

Кава стримує апетит. «Кофеїн у каві може трохи пришвидшити ваш метаболізм і допомогти стримати апетит, принаймні на короткий час», — каже доктор Дасгупта. «Він також може покращити рівень енергії та продуктивність під час фізичних вправ, що може призвести до більшої рухливості протягом дня».

Кава підвищує витривалість . Згідно з дослідженням, кофеїн також може підвищити м’язову витривалість, що може допомогти вам тренуватися довше або виконати кілька додаткових повторень.

Лимон спалює жир. Лимони містять вітамін С, який відіграє певну роль у процесі спалювання жиру для отримання енергії. Лимони також є джерелом пектину, типу розчинної клітковини. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Foods, розчинна клітковина може уповільнити спорожнення шлунка та допомогти вам довше відчувати ситість, що може сприяти зниженню ваги.

Як отримати користь від кави та лимона

Якщо вам подобається смак лимонного соку в каві, використовуйте його як низькокалорійну альтернативу звичайним добавкам, таким як вершки, цукор та ароматизовані сиропи. Зробіть все просто — заваріть чашку чорної кави та додайте сік половини лимона, каже доктор Дасгупта. Дрібка кориці може посилити смак і допомогти контролювати рівень цукру в крові, додає він.

Якщо у вас чутливість до кислих продуктів, подумайте про те, щоб пити її зі сніданком, а не натщесерце. Доктор Сахар також рекомендує полоскати рот водою, щоб запобігти пошкодженню зубної емалі.

Але ви також можете насолоджуватися ними окремо. Наприклад, ви можете дотримуватися свого звичайного ранкового режиму заварювання, а потім відновити водний баланс вдень за допомогою лимонаду з насіння чіа або освіжальної склянки лимонної води. Ви однаково отримаєте всі переваги для здоров’я від кави та лимона, навіть якщо не насолоджуватиметеся ними одночасно.