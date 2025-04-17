Дієта 4:3 — новий модний напрямок у схудненні / © Pixabay

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Дієта 4:3 — новий модний напрямок у схудненні. Однак це не те саме, що харчування за часом (наприклад, популярні схеми 16/8 або 14/10).

Наразі йдеться саме про чергування днів із дуже низьким споживанням енергії та днів без обмежень. Водночас дні голодування не повинні йти поспіль.

Дієта 4:3 — це форма інтервального голодування, при якій ви значно скорочуєте кількість калорій до 500 калорій на день три дні на тиждень.

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По суті, це просто один із видів інтервального голодування.

Хоча багато досліджень показують, що голодування корисне для схуднення та зниження високого кров’яного тиску, дотримуватися такої системи може бути дуже складно, вона може викликати розлад харчової поведінки або навіть впливати на соціальну складову життя.

Що можна їсти на дієті 4:3

Люди, що дотримуються дієти 4:3 сильно обмежують споживання калорій у розвантажувальні дні. У результаті, список того, що ви можете їсти, досить обмежений. Багато людей споживають рідини, що не містять калорій, чорну каву, чай і низькокалорійну їжу.

У звичайні дні рекомендується їсти стільки, скільки вам хочеться, але бажано віддавати перевагу продуктам з високим вмістом білків і жиру. Дієтологи також рекомендують обмежити вживання цукру та підсолоджувачів.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.