Дієта Адель: лікарка розповіла про її принципи, переваги та недоліки

За останні три роки британська співачка Адель змінила свою зовнішність до невпізнання, скинувши 45 кілограмів.

Якої ж дієти водночас вона дотримувалася? Виявилося, це так звана сиртуїнова дієта, яку вважають за кращу і інші знаменитості. Детальніше про цю дієту розповіла житомирська лікарка-кардіологиня-ліпідологиня Світлана Гаркуша.

У чому суть дієти Адель

Дієта Адель — це система харчування з вживанням певних видів сирих продуктів із високим вмістом сиртуїнів — групи ферментів, яка налічує 7 різновидів (від SIRT1 до SIRT7). Це ферментні білки, які зміцнюють імунну систему, перешкоджають старінню клітин, захищають від нейродегенеративних захворювань, а також регулюють обмін речовин і природну здатність організму розщеплювати жири.

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Суть дієти — у вживанні в їжу певних сирих продуктів, таких як яблука, цитрусові, волоські горіхи, петрушка, фініки, каперси, чорниця, зелений чай, соя, полуниця, куркума, червона цибуля, оливкова олія, капуста і деякі інші. Плюс обмеження калорій.

Два періоди дієти

1-й період. У перший тиждень необхідно обмежити калорії до 1000 ккал. Протягом перших трьох днів рекомендується вживання трьох порцій свіжого соку або смузі з вказаного вище списку продуктів і одне приймання їжі, багате сирими продуктами. Дозволено також вживання м'яса курки або індички в поєднанні з перерахованими продуктами. З четвертого до сьомого дня калорійність збільшується до 1500 ккал на добу. Раціон складається з двох зелених смузі і двох страв, багатих сирими продуктами. Можна пити зелений чай, кава.

2-й період сиртуїнової дієти є підтримувальним і триває 14 днів. Під час другої фази також "йдуть" зайві рідини і кілограми. Після трьох приймань їжі рекомендується один зелений коктейль. На другому етапі можна дозволити собі червоне вино, високоякісний темний шоколад.

Сиртуїнова дієта дає хороші результати за тривалого використання в поєднанні з регулярною фізичною активністю.

Що лежить в основі цієї дієти

Основа сиртфуд-дієти — використання в харчуванні продуктів, багатих антиоксидантом ресвератролом, який має властивість омолоджувати організм на клітинному рівні. Цю властивість відкрив професор, доктор молекулярної генетики з Гарвардського університету медицини Девід Сінклер в 2004 році — він виявив ген, активація якого за допомогою ресвератролу збільшувала тривалість життя. Тому вчений вважає старіння не чим іншим, як захворюванням, яке можна і потрібно лікувати.

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Протизапальні властивості ресвератролу, знайденого в винограді, арахісі і ягодах, вже довели свою ефективність в боротьбі з раковими утвореннями і серцево-судинними розладами. Експерти Університету Південної Флориди (США) встановили, що ресвератрол скорочує кількість жиру і в той же час сприяє його правильному розподілу в печінці і очищає організм від непотрібних жирів і сприяє зниженню надлишкової ваги. Сиртуїнова дієта дає хороші результати за тривалого використання в поєднанні з регулярною фізичною активністю.

Які ще продукти використовують за сиртуїнової дієти

Список продуктів, які використовуються у разі дієти, не можна назвати великим, проте і дуже маленьким не назвеш: капуста калі, червоне вино, полуниця, червона цибуля, часник, соєві боби, цитрусові, яблука, петрушка, оливкова олія першого відтискання, темний шоколад (85% какао), порошок зеленого чаю (матча), гречка, куркума, волоські горіхи, рукола, перець чилі, селера, фініки, червоний цикорій, чорниця, каперси, натуральна кава.

Чи існують мінуси у цієї дієти?

Дієта досить сувора, тому дотримуватися її тривалий час зможе далеко не кожен. Крім того, за такої дієти неможливо дотримуватися балансу між вуглеводами, білками і жирами, а це може викликати загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. Найкраще її використовувати для проведення розвантажувальних днів або застосовувати у вихідні. А якщо ви налаштовані дотримуватися дієти набагато довше, слід проконсультуватися з лікарем.

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