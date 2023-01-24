Дієта м'ясоїдних тварин: як відмова від овочів допоможе схуднути

Коли ми стаємо старшими, наш апетит зростає в міру уповільнення метаболізму. Тому доводиться шукати нові способи утримувати свою вагу в рамках.

Останнім часом однією з систем харчування, що дозволяє контролювати свою вагу, стала кето-дієта.

Але кето — не єдина низьковуглеводна дієта з усіх наявних, Womans World пропонує нашій увазі ще м'ясоїдніший варіант дієти, який називає "дієтою м'ясоїдних тварин".

Як працює м'ясна дієта

Це система живлення, яка забезпечує ідеальне поєднання поживних речовин, щоб придушити почуття голоду та активувати швидке спалювання жиру у кожній окремій клітині. За деякими оцінками, ця дієта працює приблизно на 40 відсотків швидше, ніж традиційна кето-дієта.

Люди, які сидять на дієті м'ясоїдних, наповнюють свій організм цілющими амінокислотами, тому такі стани, як екзема, діабет, болі в суглобах, захворювання щитовидної залози та аутоімунні проблеми, часто значно покращуються, стверджують адепти дієти.

Пол Саладіно, доктор медичних наук, автор книжки "Код м'ясоїдної тварини" стверджує, що коли люди вперше дізнаються, що дієта м'ясоїдних виключає овочі та всі рослинні продукти, вони часто ставлять собі запитання, чи це безпечно. За словами Саладіна, дієта не тільки безпечна для більшості з нас, вона цілюще впливає на здоров'я.

Лікар стверджує, що рослини містять запальні хімічні речовини, щоб захистити себе від поїдання комахами та тваринами. Ці хімічні речовини можуть таємно сіяти хаос усередині нас. Ось чому проблеми зі шлунково-кишковим трактом часто вирішуються, коли люди переходять на м'ясоїдний стиль харчування, вважає Саладін.

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Як відновити обмін речовин

Дієта м'ясоїдних частково працює як кето-дієта. За словами доктора Саладіно, оскільки ви віддаєте перевагу тваринній їжі, а не рослинній, ви не можете виробляти достатню кількість цукру в крові. Ваше тіло починає працювати на кетонах, виді палива, що повністю складається з жиру. Кето — це чудово, але м'ясоїдні виводять все, на думку лікаря, на зовсім новий рівень. Частково це заслуга великої кількості стеаринової кислоти, яку м'ясоїдні одержують із таких джерел, як лосось та мармурова яловичина.

Дослідження, на які посилається Саладіно, показують, що коли ми не отримуємо достатньої кількості стеаринової кислоти, наш організм відключає спалювання жиру. І коли ми отримуємо його надміру після того, як стали м'ясоїдними, він реактивує маленькі двигуни в наших клітинах, які не діяли, викликаючи сплеск спалювання жиру.

Доведено, що інші поживні речовини у продуктах тваринного походження, зокрема коензим Q10, рибофлавін, цинк та вітаміни B6, B12 та K, підвищують здатність організму спалювати калорії. А отримання великої кількості білка стимулює формування м'язів, які пришвидшують обмін речовин. Загалом ефект настільки потужний, що дієта м'ясоїдної тварини може повернути до життя "мертвий" метаболізм.

м'ясо, свинина / Фото: Credits

Що потрібно їсти на дієті

Незалежно від того, чи використовуєте ви дієту м'ясоїдних тварин як початковий або довгостроковий план, мета полягає в тому, щоб уникати оброблених харчових продуктів і рослин. Молочні продукти, яйця, риба, птиця та м'ясо є основними продуктами харчування. Спеції, екстракти та трохи стевії підійдуть. Якщо ви хочете додати рослинну їжу для різноманітності, дотримуйтесь продуктів із невеликою кількістю запальних сполук, таких як оливки, ягоди та кабачки.

Дієта не означає, що рослинна їжа назавжди повинна бути виключена з вашого раціону, після початкового періоду більшість тих, хто сидить на дієті м'ясоїдних, експериментують і додають назад трохи овочів, горіхів і фруктів з низьким вмістом цукру.

Якщо ви завжди любили м'ясо, сир та яйця і хочете розкачати ваш метаболізм, спробувавши дієту м'ясоїдних тварин, насамперед вам слід обговорити її зі своїм лікарем. Завжди корисно вносити здорові зміни у свій спосіб життя чи дієту, але першим кроком завжди має бути обговорення цієї ідеї з фахівцем. У людини може бути певний хімічний склад тіла або сімейний анамнез, які можуть перешкодити їй прийняти цю дієту, і ваш лікар може мати для вас інші рекомендації щодо харчування.

Отримати його дозвіл особливо важливо, якщо у вас є проблеми з нирками або залізом.

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