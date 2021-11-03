Дієта на гречці: ефективність, особливості, плюси і мінуси

За зиму більшість з нас набирають вагу, а до весни так хочеться бути стрункими і привабливими, тому доводиться сідати на дієту. Кожен вибирає для себе найоптимальнішу. Наприклад, можна спробувати монодієту.

Довго на такій дієті не протягнеш, та й не потрібно. Оптимальний термін — не більше як три дні. Тоді існує велика ймовірність скинути кілька зайвих кілограмів. Як же "працює" монодієта? Про це розповіла житомирська лікарка-кардіологиня-ліпідологиня Світлана Гаркуша.

Гречана монодієта — одна з найефективніших

У разі монодієти різко знижується споживання калорій, і організм змушений використовувати резервне джерело енергії — власні жирові відкладення. В результаті людина худне. Організм потрібно привчати до монодієти поступово, щоб це не стало великим стресом. Починати краще з одного дня дієти на тиждень. Нехай це буде розвантажувальний день. Якщо ви нормально його перенесете, то дієту можна подовжити ще на один-два дні.

Гречана монодієта — одна з найбільш ефективних. За такої дієти людина протягом всього дня не їсть нічого, крім гречки. Для цього 1-2 склянки крупи потрібно приготувати на воді, не додаючи масла, солі і цукру. Крупу можна трохи проварити, а можна просто склянку гречки залити двома склянками крутого окропу, гарненько укутати каструлю і поставити на ніч у тепле місце. Це і сніданок, і обід, і вечеря. Плюс якісні напої: джерельна або негазована бутильована вода, зелений чай (без цукру!), Овочеві або фруктові соки домашнього приготування. Для прискорення метаболізму прекрасно підійде відвар шипшини.

З чим можна поєднувати гречку

Можна поєднувати гречану дієту з кефіром, додаючи в денне меню 1 літр кефіру. Інтервал вживання кефіру повинен становити не менше 1,5-2 години.

Ще одна корисна поєднання: гречка і сухофрукти. Протягом дня можна вживати 1-2 склянки гречки і 150 грамів сухофруктів.

Для тих, кому досить обтяжливо харчуватися однією і тією самою стравою, можна урізноманітнити меню: додати до гречаної каші терту моркву, селеру, солодкий перець, томати, зелень, а можна — сік лимона.

Ще один варіант: додати до гречки плід авокадо, який містить чимало вітамінів і мікроелементів, але головне — він не додасть страві калорійності. Наприклад, на одну порцію гречки цілком підійде половинка авокадо, для гостроти смаку можна бризнути соком лимона або яблучним оцтом (на любителя). Однак оцтом не варто захоплюватися, оскільки він стимулює апетит. Між прийманнями їжі дозволяється перекусити яблуком, грейпфрутом або апельсином.

Гречана дієта доступна і ефективна. Вона має безліч плюсів.

Гречку можна їсти кілька разів на день без обмежень, тому людина не буде відчувати болісного почуття голоду.

Після такої дієти людина може скинути до 5 зайвих кілограмів.

У період монодієти людина забуде про запори, оскільки гречка підсилює перистальтику кишечника, виводячи з організму шлаки і токсини.

Після гречаної дієти разом із зайвими жировими відкладеннями зникає целюліт, який дуже нервує жінок.

який дуже нервує жінок. Шкіра набуває здорового вигляду, волосся і нігті припиняють ламатися.

Однак не варто сидіти на монодієті понад три дні, інакше це позначиться на настрої і роботі нервової системи: з'явиться дратівливість, апатія до всього, небажання працювати і спілкуватися з людьми, а може навіть і агресивність. А все тому, що організм буде відчувати гострий брак інших поживних речовин, яких його позбавили, включаючи сіль, цукор, м'ясо, рибу і так далі. Тому в тривалій монодієті просто не сенсу. Якщо ви відчули ефект від неї, через деякий час її можна повторити.

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Ще один важливий момент. Після того як підуть зайві кілограми, дуже важливо не повертатися до колишнього способу життя з переїданням, вживанням великої кількості солодощів, малою рухливістю і перекусами ночами. Корисно більше ходити пішки і не користуватися ліфтом, а якщо є можливість, слід обов'язково записатися в басейн, на шейпінг або йогу. І тоді успіх вдасться закріпити надовго.

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