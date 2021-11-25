Дієта на основі капустяного супу: плюси і мінуси

Капуста – корисний для здоров'я овоч, який відрізняється високим вмістом кальцію, вітаміну С і харчових волокон.

Дієта на основі капустяного супу – одна із найсуворіших, але гарантує ефективний результат лише за тиждень, стверджуює femmeactuelle.fr. Розглянемо переваги і недоліки цього методу.

Принцип дієти

Дієта на основі капустяного супу входить в число найбільш популярних методів схуднення. І це не просто так, адже за її допомогою можна скинути від 3 до 7 кг за один тиждень! Принцип дієти простий: кожне приймання їжі, включаючи сніданок, повинно включати в себе суп з овочів одного виду. Рекомендованою стравою є суп з капусти: цей овоч відомий своїми сечогінними властивостями та низьким вмістом калорій. Крім капусти, в суп можна додати цибулю, помідори, болгарський перець, морква, селера і спеції. Що стосується інших продуктів, їхнє споживання мінімальне: щоденний обсяг харчування не повинен перевищувати 600 кілокалорій на день. Слід викреслити зі свого меню цілісні молочні продукти, сир, сухофрукти, хліб, пластівці та інші сухі сніданки, білий рис, цукор, варення, шоколад, печиво, спиртні напої, а також хлібобулочні, ковбасні, макаронні вироби.

Гарантія ефективності

Багато дієтологів стверджують, що суп – чарівне блюдо, здатне ефективно виводити токсини. Згідно з низкою досліджень, всілякі супи і бульйони забезпечують нас вітамінами і мінералами, не перевантажуючи шлунок. Крім того, вони насичують організм водою і надовго створюють відчуття ситості. Інші дослідження довели, що суп як перша страва дозволяє споживати менше калорій під час цього приймання їжі і навіть під час наступних. Таким чином, суп допомагає скоротити щоденний обсяг харчування на 150 ккал.

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Але, щоб чаклунство подіяло, не можна обмежуватися супами-напівфабрикатами з високою концентрацією солі, барвників та консервантів! Рецепти супів повинні бути різноманітними і добре збалансованими в живильному плані, щоб бути приємними на смак і не викликати дефіциту необхідних організму елементів. Наприклад, варто включити в своє меню супи на основі квасолі: як і всі бобові, вона насичує організм білками і харчовими волокнами ліпше, ніж борошняні вироби.

Недоліки методу

Капустяна дієта передбачає вживання супу як першої страви, як і належить. Але проблема в тому, що загалом приймання їжі є занадто легкими. Так, перші три дні на обід і вечерю, крім супу, треба їсти тільки фрукти. На четвертий і п'ятий день до основної страви на обід додаються зелені овочі, а на вечерю – яловичина або куряче м'ясо без шкіри. І нарешті, шостий і сьомий день дозволяється приготувати на вечерю бурий рис. Дієта на основі капустяного супу входить до гіпокалорійних, тому будьте обережними!

Звичайно, харчові волокна корисні для здоров'я. Але не в надмірній кількості! Ця дієта заснована на овочах, тому ризикує викликати порушення травлення – здуття, гази, діарею... Капуста містить багато FODMAP – погано перетравлюваних вуглеводів, які накопичуються в ободовій кишці. З цієї причини "капустяна дієта не рекомендується тим, хто страждає синдромом подразненого кишечника.

До того ж цей режим харчування відрізняється низьким вмістом білка. У результаті, щоб задовольнити потреби в енергії, організм почне черпати білок з власних м'язів, що призведе до їхнього ослаблення. А після завершення дієти на вас чекає замкнуте коло "ефекту йо-йо": зайві кілограми незабаром повернуться, і вам знову доведеться худнути.

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