Дієта на варених яйцях: експерт не рекомендує їсти понад два на день

Яйця – дуже корисний для здоров'я продукт. Але все добре в міру. Дієтолог попереджає про деякі приховані ризики яєчної дієти та рекомендує обмежити споживання цього продукту.

Популярність дієти із вареними яйцями з роками зросла, оскільки люди намагаються збільшити споживання білка. Але експерти попереджають, що надмірне захоплення яєчною дієтою може завдати більше шкоди, ніж користі тим, хто хоче схуднути.

Існує безліч різних версій цієї дієти, і експерти модифікують її для створення раціонів, які не тільки забезпечують здорову втрату ваги, а й регулярне надходження до організму необхідних мікроелементів.

Він переважно ґрунтується на усуненні або регулюванні вуглеводів.

Клінічна дієтологиня Рупалі Датта поділилася з Еxpress своєю думкою про дієту загалом.

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Ні для кого не секрет, що яйця мають безліч переваг, оскільки вони є джерелом поживних речовин. Білок відновлює м'язи, регулює рівень цукру в крові, підвищує метаболізм та забезпечує імунітет та силу.

Але ідея їсти лише яйця зазнала ретельного аналізу деякими дієтологами, оскільки надмірне споживання яєць може призвести до інших проблем зі здоров'ям та збільшення ваги, якщо людина перебирає калорії.

У той час як білок пов'язаний із втратою ваги через свою поживну цінність, жовток може викликати збільшення ваги та підвищений рівень холестерину.

Дослідження також показали, що яйця можуть нагрівати тіло зсередини, тому рекомендується обмежити споживання одного яйця на день у літні місяці.

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"Я б ніколи не рекомендувала таку дієту, — стверджує Рупалі Датта. — Якщо вживати велику кількість яєць на день, в організмі може накопичуватися занадто багато холестерину і жиру. Дорослій людині достатньо максимум двох яєць на день — одного цілого та одного яєчного білка — найкраще вживати їх під час сніданку.

Вона припустила, що люди, яким потрібно більше білка у своєму раціоні, можуть легко задовольнити цю потребу в інших продуктах харчування, таких як нежирне м'ясо, замість того, щоб їсти занадто багато яєць. Також дієтолог рекомендувала вживати тільки варені яйця, оскільки вони позбавлені будь-якої зайвої олії чи додаткового жиру чи калорій.

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