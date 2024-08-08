Дієта з супу та коктейлю: науково обґрунтована система, яка допомагає схуднути та запобігти діабету

На думку лікарів, нова дієта, яка складається з супу та коктейлю, може допомогти вам схуднути та зупинити діабет.

Лікарі та дієтологи постійно шукають оптимальну систему харчування, яка б задовольняла всі потреби організму, сприяла б схудненню та та запобігала розвитку діабету.

Про нову дієту, яка базується на авторитетному дослідженні розповідає Womans World. Програма дієти привела до того, що сотні пацієнтів схудли, а деякі змогли перевести свій діабет у ремісію. Медичні експерти вважають, що така система харчування може мати значні переваги для здоров’я.

Що таке дієта з супу та коктейлю

Як випливає з назви, дієта із супами та коктейлями — це рідка дієта, під час якої протягом трьох місяців ви їсте супи, коктейлі та батончики для заміни їжі. Таким чином ви отримуєте близько 900 калорій на день.

Після цього протягом наступних кількох місяців учасники поступово повертають тверду їжу до свого раціону. Мета річної програми полягала в тому, щоб допомогти людям з надмірною вагою та діабетом ІІ типу почати свій шлях до схуднення. Супи та коктейлі служать заміною їжі, щоб допомогти вам почати.

Дієта із супом і коктейлем є частиною ініціативи служби охорони здоров’я Великої Британії, спрямованої на підтримку пацієнтів з діабетом у стані ремісії.

Переваги дієти з супом і коктейлем

У дослідженні розглянуто дані про 7540 осіб, які приєдналися до програми з вересня 2020 року до кінця 2022 року. З цих учасників 945 завершили цілий рік і надали свої зразки крові. З тих, хто успішно пройшов програму, 32% пацієнтів продемонстрували успіх, який змінив їхнє життя.

Ці пацієнти не тільки значно схудли (в середньому майже 15 кг), але й увійшли до ремісії діабету. Дослідники виміряли середній рівень глюкози (цукру в крові) учасників і виявили, що їхні результати помітно покращилися до кінця програми. А деякі пацієнти схудли ще більше — до 38 кілограмів.

Зрештою, експерти вважають, що дієта з супом і коктейлем може принести користь ще тисячам людей із діабетом 2 типу та полегшити інші проблеми зі здоров’ям, пов’язані з ожирінням або надмірною вагою.

Хоча програма розширюється в різних частинах Англії, вона ще не потрапила до інших країн.

Проте, ви можете почати дотримуватися деяких з її принципів вже зараз. Першим важливим кроком є ​​розмова зі своїм лікарем і визначення дієти чи плану способу життя, який підходить вам і вашим індивідуальним потребам. І це може включати в себе додавання до раціону більшої кількості багатих овочами супів і коктейлів замість не дуже здорових перекусів.

Зрештою, ефективність дієти з супом і коктейлем залежить від багатьох факторів. Розмова з лікарем може допомогти вам зрозуміти зв’язок між вашим здоров’ям і їжею, яку ви їсте. Крім того, він може допомогти вам дізнатися про те, як різні продукти харчування впливають на ваше тіло, і як ці практики можуть бути корисними для вашого довгострокового здоров’я.

Читайте також: