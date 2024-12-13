Дієтологи рекомендують: 8 найкращих фруктів для схуднення

Фрукти — це не тільки смачна і корисна їжа. На думку дієтологів, вони можуть бути дуже ефективними для схуднення та утримання ваги.

Насолоджуватися смачними фруктами та худнути — це не мрія.

На прохання Woman`s World дієтологи назвали 8 найкращих фруктів для схуднення, які і смачні, і поживні.

Яблука

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Вживання яблук особливо корисно, якщо ви намагаєтеся споживати менше калорій, каже Кріс Мор, доктор філософії, сертифікований дієтолог та фізіолог. Це тому, що вони багаті на клітковину і воду, які насичують вас і утримують від перекушування, пояснює він.

Фізичний акт пережовування хрусткого яблука також може задовольнити ваше бажання щось з'їсти, можливо, зменшуючи загальну кількість їжі, яка споживається, зазначає Мор.

Розчинна клітковина також корисна для здоров'я кишківника і регулює рівень цукру в крові, що допомагає покращити обмін речовин, додає Тріста Бест, сертифікована дієтологиня.

Ягоди

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Вибирайте самі — чорниця, полуниця, ожина і малина — всі вони низькокалорійні, містять багато клітковини і багаті на поживні речовини, говорить Мор. Вміст клітковини в них допомагає уповільнити травлення та пригнічує почуття голоду.

Вони також сповнені антиоксидантів, які зменшують запалення та можуть допомогти покращити швидкість обміну речовин, додає Бест.

Брук Майнер, сертифікована дієтологиня, зазначає, що ягоди також містять велику кількість поліфенолів — рослинних сполук, відомих тим, що регулюють рівень цукру в крові та сприяють здоров'ю кишечника.

Поліфеноли допомагають збільшити вироблення акермансії, ключового гравця у природному виробленні глюкагоноподібного пептиду-1 у вашому організмі, який необхідний для регулювання обміну речовин та апетиту, каже Майнер.

Існує безліч способів поєднувати ягоди з іншими поживними речовинами, щоб повною мірою скористатися їхнім насичувальним ефектом. Майнер рекомендує посипати ними звичайний грецький йогурт або ранкову вівсянку, щоб додати смак, насолоду, задовольнити потяг до солодкого та клітковини.

Банани

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Банани дещо калорійніші порівняно з деякими іншими фруктами, але вони також сповнені калію та клітковини, які допомагають вам почуватися ситими, каже Мор. Вони особливо хороші як перекус перед тренуванням, тому що можуть підвищити рівень енергії.

Ківі

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Ківі — невелике, але потужне джерело поживних речовин. Вони багаті на вітаміни C, K та E, а також клітковиною та фолієвою кислотою, — зазначає Мор.

Вони також можуть похвалитися низьким глікемічним індексом, тому не викликають різких стрибків цукру в крові, допомагаючи підтримувати постійний рівень енергії та стримувати потяг до солодкого, пояснює Майнер.

Ті, що перебувають на 80 відсотків із води, ківі також зволожують, підтримують функцію ферментів і потенційно покращують чутливість до інсуліну, каже вона.

І, як зазначає Бест, у ківі є як розчинна, так і нерозчинна клітковина, яка покращує зусилля щодо зниження ваги за рахунок здоров'я кишечника та зменшення здуття живота.

Їжте ківі зі шкіркою, щоб отримати ще більше клітковини та поживних речовин, радить Мор. Ківі містять актинідин — фермент, який допомагає перетравлювати білки, змушуючи вас почуватися більш ситими.

Груші

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Одна груша середнього розміру містить близько 6 г клітковини, або майже 1/4 рекомендованої норми клітковини на день, пояснює Мор. Вони також містять безліч інших вітамінів та антиоксидантів. Він пропонує їсти грушу як перекушування в будь-який час дня або додавати скибочки в салат.

Папая

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Папая містить багато клітковини, вітаміну С та ферменту під назвою папаїн, який допомагає травленню, що робить її відмінним вибором для контролю апетиту та підтримки обміну речовин, каже Майнер.

Клітковина сприяє відчуттю ситості, тоді як вітамін С допомагає зменшити запалення, яке інакше може сприяти накопиченню жиру та уповільненню обміну речовин, каже вона. Усього одна папая може забезпечити 100 відсотків вашої щоденної потреби у вітаміні С.

Грейпфрут

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Його хвалять за здатність знижувати рівень інсуліну, грейпфрут підтримує збалансований рівень цукру в крові та сприяє спалюванню жиру, одночасно зменшуючи потяг до солодкої чи висококалорійної їжі, каже Майнер. Дослідження також показують, що нарингін, флавоноїд, що міститься в цитрусових, таких як грейпфрут, може посилювати спалювання жиру та сприяти загальній втраті ваги.

Найпростіший і найефективніший спосіб насолодитися грейпфрутом є його свіжим, стверджує Майнер. Ви можете розрізати його навпіл і вийняти часточки або нарізати на часточки. Додавання щіпки стевії чи кориці може посилити його смак без додавання цукру».

Вишня

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У 1/2 склянки вишні (10-12 шт.) міститься лише близько 50-60 калорій. За словами Майнера, вишня — це ідеальне перекушування, яке не порушить ваші щоденні цілі за калоріями. Вона також є природним джерелом мелатоніну, гормону, що допомагає регулювати сон. Це опосередковано підтримує зусилля щодо зниження ваги, оскільки отримання достатньої кількості якісного сну має вирішальне значення для зниження ваги, тому що недостатній відпочинок може порушити гормони, що регулюють голод (такі як грелін та лептин), збільшуючи потяг до їжі та уповільнюють обмін речовин, каже Майнер.

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