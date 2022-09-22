Для тих, хто на дієті: чотири осінні продукти, які вгамовують потяг до солодкого і допомагають схуднути

Використовуючи ці низькокалорійні осінні продукти, ви почуватиметеся ситими довше і вам легше буде відмовитися від солодкого.

Багато свіжих продуктів, включно з більшістю фруктів та овочів, є сезонними, і з настанням холодів вони поступово зникають з полиць супермаркетів та з наших холодильників.

Але, незважаючи на це, осінь – не привід відмовлятися від принципів здорового харчування та починати безконтрольно їсти борошняне та солодке. Експерти з харчування та шеф-кухар Том Беннет розповіли Еxpress.co.uk про найкращі сезонні продукти для збалансованого харчування.

Буряк

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Буряк доступний у супермаркетах цілий рік, але сезон буряків починається у жовтні. Це чудовий додаток до дієти для схуднення, тому що в них багато клітковини та мало калорій.

Завдяки високому вмісту клітковини вони відмінно підходять для стимулювання росту корисних бактерій у кишечнику, що необхідно для здорової травної системи, тому при додаванні буряків до здорової дієти вони можуть допомогти скинути зайву вагу.

Буряк також багатий на фолієву кислоту, яка допомагає вашим клітинам рости і функціонувати. Одна чашка буряка містить 3,8 г клітковини та всього 59 калорій.

Буряк — відмінний додаток до будь-якого салату, особливо в поєднанні з фетою або козячим сиром. І ця комбінація може творити дива для втрати ваги, оскільки жирні кислоти в козячому сирі метаболізуються швидше, ніж у коров'ячому, і почуття насичення настає швидше. У недавньому дослідженні зїясувалося, що вибір козячого сиру замість коров'ячого, допомагає людям почуватися менш голодними і загалом менше їсти, що є важливим фактором у зниженні ваги.

Інжир

Сезон інжиру починається у вересні, цей фрукт чудово задовольняє потяг до солодкого, а також забезпечуює необхідними вітамінами та мінералами. Інжир багатий вітаміном А, вітаміном С, залізом та іншими корисними елементами, а також є відмінним джерелом кальцію та калію, які покращують щільність кісток.

В ньому не дуже багато калорій: але багато клітковини, що робить його дуже ситним. Включення продуктів з високим вмістом клітковини, таких як інжир, у збалансовану дієту може допомогти людям залишатися ситими між їдою та уникати переїдання, що може сприяти зниженню ваги.

Кале

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Ще одна корисна їжа для схуднення. Ця капуста сповнена корисних елементів, які можуть допомогти людям успішно скинути зайві кілограми. Суперфуд, сезон якого припадає якраз на вересень, містить дуже мало калорій, але має кілька властивостей, які допомагають важливим функціям організму. Це відмінний антиоксидант, який містить кальцій, вітамін С, К та залізо.

Велика кількість бета-каротину і вітаміну А в капусті кале сприяє необхідному зростанню всіх тканин організму, а це означає, що споживання капусти може сприяти здоров'ю вашої шкіри та волосся.

Гарбуз

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Гарбуз традиційно асоціюється у нас із осінніми місяцями. Він також допомагає людям схуднути та позбутися жиру на животі природним шляхом. У поживному відношенні гарбуз дуже багатий на вітаміни і не містить холестерину, натрію і жирів, тому експерти рекомендують додавати його в дієти для схуднення.

Гарбуз можна використовувати як для гострих, так і для солодких страв, це ідеальне доповнення до осіннього пирога або чудове доповнення до ситного супу в прохолодні дні.

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