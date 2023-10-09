Ефективне схуднення без відчуття голоду: в чому секрет незмінної популярності грейпфрутової дієти

Грейпфрутов дієта вперше увійшла в моду ще у 80-ті роки минулого століття. Відтоді вона ще неодноразово переживала сплески популярності. І це невипадково.

Протягом десятиліть грейпфрутова дієта то входить, то виходить з моди. Ось і зараз вона раптово знову стала актуальною.

Woman's World знайомить читачів з оновленою версією класичної грейпфрутової дієти та розповідає, чому вона все ще актуальна. Нове життя старій дієті подарувала Келліанн Петруччі – сертифікована лікарка-натуропатка та експертка з харчування.

Що таке грейпфрутова дієта

В попередніх грейпфрутових дієтах особлива увага приділялася цитрусовим і нічому іншому, але на відміну від версій 80-х років, до яких входили лише грейпфрут і чорна кава, нова дієта щадніша і не змусить вас постійно боротися з відчуттям голоду. Щоб користь від цитрусових була максимальною, докторка Петруччі пропонує людям, які сидять на дієті, доповнити раціон необмеженою кількістю овочів, а також корисними порціями білка, який прискорює обмін речовин, протизапальних зернових і натуральних жирів, які вбивають голод. Цей здоровий спосіб харчування не лише допоможе вам скинути зайві кілограми, але й знизить ризик серцевих захворювань, діабету тощо.

Головне правило: з'їдайте половинку грейпфрута з кожним прийманням їжі. Водночас ви можете вибрати, коли їсти грейпфрут: до їжі або після. Щоправда, якщо ви схильні до печії, лікарка Петруччі все ж радить їсти грейпфрут після їжі, щоб інші продукти пом'якшували його кислотність.

Як грейпфрутова дієта сприяє схудненню

Дослідження показують, що з'єднання під назвою нуткатон, яке створює неповторний аромат грейпфрута, може значно зменшити почуття голоду, стимулювати обмін речовин і прискорити втрату ваги. Нуткатон настільки перспективний, що привернув увагу фармацевтичних компаній. Однак докторка Петруччі каже, що цілісний грейпфрут може принести більше користі, ніж добавка. Це заслуга безлічі сполук, які містяться у фруктах, включно з неабиякою дозою вітаміну С, який, як показують дослідження, прискорює метаболізм на 30 відсотків.

В чому секрет популярності грейпфрутової дієти / Фото: Credits

Як грейпфрут спалює жир

Нуткатон – не єдина сполука в грейпфруті, яка може допомогти із втратою ваги: антиоксидант під назвою нарингенін надає фрукту гіркоту, а дослідження показує, що ця речовина може змусити печінку розщеплювати більше жиру. Нарингенін дає результати, аналогічні до тих, які були викликані тривалими періодами голодування або дієтами з низьким вмістом вуглеводів. Під час досліджень також з'ясувалося, що ця сполука має протизапальну, протиракову, антибактеріальну та протигрибкову дію.

Грейпфрут спалює жир на животі

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrition, лікопін – пігмент рожевого й червоного грейпфрута – підвищує рівень гормону адипонектину, який робить живіт пласким.

Крім того, поживні речовини в грейпфруті, включно з усіма антиоксидантами і клітковиною, які містяться в ньому, значно знижують рівень гормону інсуліну, допомагаючи тим, хто регулярно їсть грейпфрути, втрачати більше ваги, ніж ті, хто їх не їсть.

Що можна їсти на грейпфрутовій дієті

Докторка Петруччі зазначає, що якщо їсти лише грейпфрути, довго просидіти на одних цих фруктах вам не вдасться, оскільки, окрім усього іншого, вас постійно переслідуватиме голод.

За словами лікарки Петруччі, поживні речовини у продуктах працюють разом, прискорюючи спалювання жиру до максимально можливого рівня. Наприклад, овочі, багаті білком та антиоксидантами, допомагають ще більше підвищити метаболізм. Антиоксиданти й натуральні жири також допомагають заспокоїти запальні процеси у вашому організмі, пов'язані з повільним обміном речовин. Білок має ключове значення, оскільки поживні речовини насичують вас і сприяють формуванню м'язової маси. Крім того, дослідження показують, що вживання більшої кількості білка може легко прискорити обмін речовин, допомогти вам спалювати більше калорій і приборкати апетит.

Зі злаків докторка Петруччі рекомендує вибирати кіноа і полбу – стародавні злаки, які, на відміну від пшениці, кукурудзи та більшості сучасних зернових, не були генетично модифіковані. Лікарка вважає, що організм реагує на них набагато краще. Одна з головних причин полягає в тому, що ці зерна також допомагають запобігти стрибкам рівня цукру в крові та запаленню, які можуть призвести до накопичення жиру на животі, потягу до їжі та здуття живота.

План грейпфрутової дієти

Якщо ви хочете сісти на грейпфрутову дієту, докторка Петруччі рекомендує обов'язково пити багато води, за бажанням можна додавати до страв низькокалорійні добавки (спеції, оцет, підсолоджувач з нульовою калорійністю). І, звісно, перш ніж дотримуватися цього плану, порадьтеся зі своїм лікарем.

Складіть свій власний план харчування на грейпфрутовій дієті. Під час кожного приймання їжі з'їдайте половину грейпфрута та необмежену кількість некрохмалистих овочів. На сніданок додайте порцію продуктів, багатих білком і натуральним жиром, наприклад, яйця або чиа. На обід дотримуйтеся вживання овочів і корисних жирів. На вечерю змішайте білок, овочі, жир та одну чашку вареної кіноа чи полби. Продовжуйте вживати половину грейпфрута під час більшості приймань їжі протягом кількох тижнів.

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