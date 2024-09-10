Емоційне переїдання: чому виникає потяг до окремих продуктів і як з ним впоратися

Якщо вам вдасться позбутися емоційного харчування, ваші стосунки з їжею стануть здоровішими, що обов'язково якісно позначиться на вашому самопочутті та фігурі.

Перехід до їжі та закусок для вгамування голоду, а не для втіхи чи заохочення себе, може бути непростим. Але життя в гармонії зі своїм тілом та харчування корисними стравами принесе багато радості та задоволення.

Емоційне харчування частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. Воно може викликати почуття сорому та провини, особливо якщо воно призводить до переїдання та набору ваги. Важливо знати, що це не ваша провина і може бути викликано різними факторами, включаючи все: від напруженого робочого дедлайну до відчуття невимушеної в романтичних відносинах і тиску зайнятого сучасного способу життя. Woman&Home звернулися до експертів, щоб вони пояснили найпоширеніші причини, з яких це може статися.

Вони також поділилися своїми найкращими порадами про те, як знайти баланс у їжі та розвинути впевненість у собі — відокремивши апетит, який є просто бажанням їсти, від справжніх сигналів голоду. Більше того, вони розкажуть, як покращити своє харчування; включаючи найкращі корисні закуски і як відобразити певну потяг до їжі. Але йдеться не про те, щоб відмовляти собі та шукати, як перестати їсти шоколад, а про те, щоб підживлювати себе таким чином, щоб ви почували себе добре.

Що таке емоційне харчування і чому воно виникає

Існує ряд причин, через які ви можете страждати від емоційного обжерливості. Ми часто їмо, щоб змінити те, як ми почуваємося, стверджує доктор Арія Кемпбелл-Данеш, поведінковий психолог, що спеціалізується на контролі ваги. За його словами, ми більш мотивовані є, якщо нам сумно, ми злимось і сумуємо, або як нагорода.

Однак, це виходить за межі емоцій. Людський апетит покликаний регулювати кількість їжі, необхідну нашому організму, пояснює він. Однак у суспільстві, в якому нас бомбардують рекламою продуктів харчування та продуктами з високим вмістом цукру, розробленими для заохочення надмірного споживання, ми не знаходимося у безпеці.

Наше сучасне життя також ускладнює усвідомлене харчування, яке фокусується на повній присутності під час споживання їжі. Сімейні обов'язки, відносини та робочі вимоги означають, що час їди часто принижується за важливістю, зазначає доктор Кемпбелл-Данеш. Ми пропускаємо їжу, їмо в машині і з'їдаємо сендвіч, перевіряючи електронну пошту. Все це сприяє переїданню.

Також можуть відбуватися гормональні зміни, особливо якщо ви проходите через періменопаузу або менопаузу. Зниження рівня естрогену і прогестерону викликає підвищену потяг до солодкого», — зазначає доктор Мерилін Гленвілл — провідний дієтолог Великобританії, який спеціалізується на жіночому здоров'ї. Це може бути однією з декількох причин ваги при менопаузі. Також можливо, що ваш рівень лептину, гормону, який відіграє ключову роль у почутті голоду, не збалансований. Якщо ви закінчуєте їсти, але все ще голодні, то винним може бути лептин. Після того, як ми поїли, наше тіло повинне повідомляти нам, що ми ситі, відправляючи лептин із наших жирових запасів, щоб повідомити, що потрібно припинити поповнювати запаси. Але якщо щось піде не так з нашим балансом лептину, то ми хотітимемо їсти весь день. Якщо це вам знайоме, зверніться по пораду до лікаря, який може рекомендувати вам зробити аналіз крові.

Як зупинити емоційне переїдання

Емоційне переїдання / Фото: Credits

Найпростіший спосіб припинити емоційне обжерливість – це відновити зв'язок із природною системою апетиту вашого організму, стверджує доктор Кемпбелл-Данеш. Чим більше ми можемо дивитися у бік їжі, коли ми голодні, і зупинятися, коли ми ситі, тим менша ймовірність того, що ми переїмо. Для більшості людей це призведе до трьох прийомів їжі — і одного або двох перекусів — на день. Це лише деякі із способів навчитися їсти менше, при цьому правильно насичуючи.

Перехід на багату клітковиною дієту також може допомогти. Вона виводить токсини та гормони з організму і довше зберігає почуття ситості», — каже Беннетт. Хорошими джерелами є цільнозернові макарони, цілісні зерна, темні листові овочі, коричневий рис та помідори. Крім того, не бійтеся жирів. Він рекомендує корисні жири, багаті на корисні властивості омега-3, такі як лосось, горіхи, авокадо, кокоси та оливки. Незалежно від вмісту вашої тарілки, ви повинні їсти правильно і не допускати дефіциту поживних речовин.

Які закуски не зашкодять здоров'ю та допоможуть впоратися з переїданням

Емоційне переїдання

Лікар Кемпбелл-Данеш рекомендує вживати «справжню» їжу, а не «здорові» батончики, щоб уповільнити вивільнення енергії та запобігти стрибкам цукру в крові. Ось кілька корисних кулінарних ідей:

Половина розчавленого авокадо на одній скибочці хліба

Перець та цукіні з хумусом

Одне яйце-пашот із копченим лососем

Нарізане яблуко з|із| ложкою горіхової олії

Фініки, фаршировані волоськими горіхами та пеканами

Грецький йогурт зі свіжою малиною та чорницею

Про що говорять наші харчові уподобання

Емоційне переїдання / Фото: Credits

Якщо вам хочеться кави. Вам потрібно більше енергії. Несподіване бажання випити міцної кави може бути ознакою дефіциту заліза. Нестача заліза для транспортування кисню організмом викликає млявість, часто підживлюючи потребу в дозі кофеїну.

Вам потрібно більше енергії. Несподіване бажання випити міцної кави може бути ознакою дефіциту заліза. Нестача заліза для транспортування кисню організмом викликає млявість, часто підживлюючи потребу в дозі кофеїну. Якщо вам хочеться шоколаду. Вам потрібний комфорт. Ми можемо хотіти шоколаду, тому що психологічно нам потрібне «частування», а фізіологічно нам потрібна доза цукру.

Вам потрібний комфорт. Ми можемо хотіти шоколаду, тому що психологічно нам потрібне «частування», а фізіологічно нам потрібна доза цукру. Вам хочеться каррі. Вам необхідно підвищити імунітет. Чилі, куркума та імбир відмінно підходять для боротьби з застудою та підвищення імунітету, тому потяг до каррі може вказувати на те, що ви трохи нездорові.

Вам необхідно підвищити імунітет. Чилі, куркума та імбир відмінно підходять для боротьби з застудою та підвищення імунітету, тому потяг до каррі може вказувати на те, що ви трохи нездорові. Вам хочеться пончиків. Вам потрібно більше сну. Потяг до «швидких» солодких ласощів, таких як тістечка та печиво, може бути ознакою низького рівня глюкози в крові. Люди, які пропускають сніданок, з більшою ймовірністю страждають на ожиріння і мають велику талію.

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