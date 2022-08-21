Головні принципи дієти PSMF, яка працює ефективніше, ніж кето

Ketodiyeta seychas ochen' populyarna vo vsem mire. No, okazyvayetsya, yest' yeshche boleye interesnaya diyeta, kotoraya vpechatlyayet rezul'tatami. 129 / 5 000 Результати перекладу star_border Кетодієта зараз дуже популярна у всьому світі. Але, виявляється, є ще цікавіша дієта, яка вражає результатами.

Про принципи нової дієти, яка позиціонується як більш швидка та дієва, ніж кето, розповів Womans World.

Принцип дієти PSMF

На PSMF ви повинні скоротити споживання калорій до 800 на день і є переважно білок. Є незаперечні докази того, що чим менше калорій ми їмо, тим більше ваги втрачаємо. Тим не менш, економія на білку змушує наші системи руйнувати м'язи, залишаючи нас слабкими та уповільнюючи метаболізм, зазначає фахівець із ожиріння з Клівлендської клініки Ірен Дежак, доктор медичних наук.

Меню PSMF із більш ніж 60-відсотковим вмістом білка «призначено для збереження м'язової маси, тому ви втрачаєте лише жир. Метаболізм та витривалість залишаються високими, що сприяє довгостроковому успіху.

PSMF, зазвичай досить строга дієта, з невеликою кількістю курки, риби та овочів на день.

Тривалість дієти PSMF

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Дотримуватися принципів дієти PSMF можна лише один-три дні на тиждень, щоб побачити результат. У певному сенсі PSMF працює як кето-дієта, знижуючи кількість вуглеводів. Тому тіло виробляє сполуки, звані кетонами, як з харчового жиру, так і з накопиченого жиру, і використовує їх як паливо. Однак з PSMF ви їсте мало дієтичного жиру, тому практично все ваше паливо витягується безпосередньо з жирових клітин.

Приємний бонус: десятки досліджень показують, що короткі голодування викликають корисні зрушення у хімічному складі нашого тіла, різко підвищуючи рівень гормонів, пов'язаних із контролем ваги, прискорюючи вироблення корисних для здоров'я сполук і навіть зміцнюючи наші клітини.

Користь дієти PSMF для здоров'я

Таким чином, ви продовжуєте худнути в швидшому темпі, навіть у ті дні, коли ви не дотримуєтеся дієти, плюс здоров'я стрімко покращується. Дієта PSMF допомагає у профілактиці діабету, зниженні високого рівня холестерину, високого кров'яного тиску, зниження болів у суглобах, СРК, примхливості, втоми, безсоння та багато іншого.

Поговоріть зі своїм лікарем про цю дієту, перш ніж почати слідувати їй.

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