Горор замість фітнесу: як перегляд фільму жахів допомагає спалити калорії

Горор як фітнес: як перегляд фільму жахів допомагає спалити калорії / © Credits

Виявляється, страх — не лише почуття, а й справжній фітнес-тренер. Коли ми дивимось горор і завмираємо від напруги, серце починає битися швидше, тіло реагує на небезпеку, а організм викидає адреналін. Як результат, прискорений обмін речовин і мінус кілька десятків калорій — просто на дивані, про це розповіло видання UniladTech. Тож якщо вам давно хотілося поєднати приємне з корисним, осінній марафон фільмів жахів може стати несподівано ефективним способом підтримати форму.

Так, ви все прочитали правильно, вечір із «Сяйвом» Стенлі Кубрика може замінити коротку пробіжку.

Страх, який працює як тренування

Під час перегляду 90-хвилинного фільму жахів люди у середньому спалюють близько 150 калорій, стільки ж, скільки під час 30-хвилинної прогулянки чи короткого забігу.

Причина проста — страх активує тіло, як і фізичне навантаження. Пульс прискорюється, кров швидше циркулює, а організм викидає порцію адреналіну, який прискорює обмін речовин і тимчасово пригнічує апетит. Коли серце починає битися швидше, тіло переходить у стан короткочасного стресу, це той самий механізм, який запускається під час тренування чи небезпеки. І саме тоді організм починає спалювати більше калорій».

Найстрашніші фільми — найефективніші

Чим страшніший фільм, тим більше калорій ви спалите. Рейтинг має приблизно такий вигляд:

«Сяйво» — 184 калорії «Щелепи» — 161 калорія «Екзорцист» — 158 калорій «Пила» — 133 калорії «Кошмар на вулиці В’язів» — 118 калорій «Техаська різанина бензопилою» — 107 калорій

Усі вони мають одне спільне — ефектні «скрімери», які примушують серце битися, наче після інтервального тренування.

Фітнес для тих, хто боїться спортзалу

Ми всі знаємо це відчуття, коли хочеться сховатися під ковдру. Але, схоже, тим, хто хоче спалити калорії, краще не відводити погляд від екрана. Тож, можливо, замість вечора у спортзалі, ви оберете вечір із попкорном і фільмом жахів. Хоча, результат не такий вже й великий, адже 150 калорій — це десь один лате чи кілька ложок морозива. Але приємно знати, що улюблені трилери приносять користь не лише для душі.

Якщо жахи вам не підходять

Не засмучуйтесь — сміх теж спалює калорії. Виявляється, що 10–15 хв щирого сміху допомагають позбутися 2–10 калорій. Це, звісно, менше, ніж у випадку з фільмами жахів, але теж приємний бонус. Тож коли ви кричите від жаху чи смієтесь до сліз — калорії зникають у будь-якому разі.

Горор — це не лише розвага для поціновувачів гострих відчуттів, а й несподівана форма мініфітнесу. Звісно, він не замінить йогу чи кардіо, але іноді — це чудовий спосіб поєднати приємне з корисним. Тож наступного разу, коли хтось запитає, чому ви знову дивитеся «Крик», просто скажіть, що тренуєтеся.