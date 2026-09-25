Як худнути на препаратах для втрати ваги та не шкодити кісткам / © Credits

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Препарати класу GLP-1 стали важливим інструментом для людей, які прагнуть знизити вагу. Однак разом із втратою зайвих кілограмів організм може втрачати не лише жирову тканину. Зменшення маси тіла саме по собі здатне впливати на кістки, а під час приймання GLP-1 ризик може посилюватися через швидке схуднення та менше споживання їжі, про це розповіло видання Womenʼs Health.

Це особливо актуально для жінок у перименопаузі та менопаузі, коли зниження рівня естрогену саме по собі може прискорювати втрату кісткової маси.

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Чи завжди GLP-1 послаблюють кістки

Проблема, найімовірніше, пов’язана не безпосередньо з препаратами, а з надто швидкою чи значною втратою ваги. Коли тіло стає легшим, кістки отримують менше механічного навантаження та адаптуються до нових умов.

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Крім того, через зниження апетиту людина може споживати менше білка, кальцію та вітаміну D — поживних речовин, важливих для підтримання кісткової тканини.

На ризик також впливають вік, генетика та спосіб життя у попередні десятиліття. Тобто стан кісток у 40 чи 50 років багато у чому залежить від того, як людина харчувалася та наскільки була фізично активною раніше.

Небезпечне схуднення на GLP-1 препаратах

Відомо, що зниження ваги різними способами, від обмеження калорій до фізичних навантажень, медикаментів або баріатричної хірургії, може супроводжуватися втратою кісткової маси. Експерти застерігають від надто швидкого схуднення. Орієнтиром є приблизно 0,5–0,9 кг на тиждень, а не стрімке зниження ваги за короткий період.

Тож сам факт приймання GLP-1 не означає, що кістки обов’язково стануть слабшими. Важливо стежити за темпом схуднення, харчуванням і фізичною активністю.

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Захист кісток під час схуднення

Силові тренування — обов’язковий пункт

Кістки реагують на механічне навантаження, тому вправи з обтяженнями допомагають підтримувати їхню міцність. Корисними також є швидка ходьба, біг, підіймання сходами, стрибки та танці.

Орієнтир — щонайменше два силові тренування на все тіло на тиждень і близько 150 хв помірної аеробної активності. Під час силових вправ важливо поступово збільшувати навантаження, вагу чи кількість повторень.

Не поспішайте худнути

Швидкий результат може здаватися привабливим, але надмірно стрімке зниження ваги не обов’язково є найкращою стратегією для здоров’я. Поступове схуднення допомагає зменшити ризики та дає організму час адаптуватися.

Їжте достатньо білка та кальцію

Під час зниження ваги дуже важливо не перетворювати дефіцит калорій на дефіцит поживних речовин. Експерти радять орієнтуватися приблизно на 25–30 г білка за одне приймання їжі та 1000–1200 мг кальцію на день, залежно від індивідуальних потреб.

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Корисними джерелами білка й поживних речовин можуть бути нежирне м’ясо, яйця, молочні продукти, тофу та фісташки. Важливу роль також відіграє вітамін D.

Перевіряйте рівень вітаміну D

Дефіцит цього вітаміну досить поширений, а він необхідний для нормального засвоєння кальцію та здоров’я кісток. Якщо ви приймаєте препарат для зниження ваги чи плануєте його почати, варто обговорити з лікарем, чи потрібен аналіз на вітамін D та додаткові препарати.

Особливу увагу здоров’ю кісток варто приділяти під час перименопаузи та менопаузи. Зниження рівня естрогену у цей період може додатково прискорювати втрату кісткової маси.

І памʼятайте про один важливий нюанс: навіть якщо вага згодом повертається, втрата кісткової маси не обов’язково відновлюється разом із нею. Тому про міцність кісток варто думати не після схуднення, а ще під час нього.

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