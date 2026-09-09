Як позбутися жиру на животі: відповідь вас здивує

Як позбутися жиру на животі / © Credits

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Піца, бургери, десерти, келихи улюбленого напою — життя було б значно нуднішим без маленьких гастрономічних радощів. Однак коли їх стає забагато, зайві калорії можуть позначитися на талії. Хороша новина, що змінити ситуацію цілком реально, а от погана, що чарівної вправи, яка спалить жир саме на животі, не існує, про це розповіло видання GQ.

За словами персонального тренера Марка Ладлоу, місце, звідки організм спершу починає втрачати жир, значною мірою визначають генетика та стать. Тому намагатися «спалити живіт» сотнями вправ на прес — не найефективніша стратегія.

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Що справді працює

Головний принцип простий: потрібен помірний дефіцит калорій, тобто організм має витрачати більше енергії, ніж отримує з їжі. При цьому не варто перетворювати харчування на суворе покарання.

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Експерт радить зробити ставку на білкові продукти, овочі та свіжі фрукти, бо вони добре насичують завдяки білку, клітковині та воді. А ось із сухофруктами, оліями, соусами, вершковими заправками та калорійними напоями варто бути уважнішими, бо їх легко спожити значно більше, ніж того треба.

Не менш важлива й фізична активність. Силові тренування допомагають зберігати м’язову масу під час схуднення, а звичайна ходьба та інша повсякденна активність теж роблять вагомий внесок у загальні енерговитрати.

Швидше — не завжди краще

Агресивне схуднення справді може дати швидший результат, але його набагато складніше витримати. Постійний голод, втома, дратівливість і одноманітне харчування часто закінчуються зривами та поверненням ваги.

Саме тому Ладлоу радить обирати темп, який можна підтримувати довгостроково. Якщо мета — не просто схуднути, а не набрати знову вагу, сталі звички важливіші за швидкий результат.

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Як відстежувати прогрес

Якщо головна мета — зменшити живіт, логічно вимірювати саме об’єм талії. Робити це можна раз на чотири-шість тижнів, доповнювати вимірювання фотографіями та, за бажання, показниками ваги.

При цьому цифра на вагах не завжди відображає реальні зміни жирової маси, на неї впливають вода, їжа та інші фактори. Тому невеликий стрибок ваги вгору не означає, що всі зусилля були марними.

Ще одна важлива порада — не створювати собі надто багато заборон. Не обов’язково відмовлятися від сніданку, їсти лише до 18:00 чи викреслювати улюблені продукти. Шоколад або десерт цілком можуть залишатися у раціоні, якщо загалом зберігається потрібний калорійний баланс.

Найменш гламурна, але найважливіша порада звучить просто: послідовність працює краще за екстремальні методи. Не потрібно голодувати, тренувати прес до виснаження чи починати нове життя щопонеділка. Помірний дефіцит калорій, достатньо білка, рух і звички, яких реально дотримуватися місяцями, — ось що змінює тіло.

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