Як виноград сприяє схудненню: які сорти обирати, як та коли краще їсти

Виноград / © Associated Press

Реклама

Якщо стисло, так, виноград корисний не тільки для здоровʼя, але й для схуднення.

Тому Woman`sWorld поговорили з лікарем про те, як максимізувати ефект схуднення винограду, а також про те, з якими суперпродуктами його поєднувати, щоб підвищити переваги, і про те, у який час доби їм найкраще насолоджуватися.

Чи корисний виноград для схуднення

Одна чашка винограду містить лише 100 калорій, зазначає Памела Піке, докторка медичних наук. Очевидно, що він дуже солодкий, тому ви не повинні їсти більше однієї чашки на день, але оскільки він містить природний цукор, він не підвищює рівень глюкози в крові, як оброблені харчові продукти, стверджує вона. І що справді чудово у винограді, це те, що він багатий антоціанами, рослинними сполуками, які зменшують запалення.

Реклама

Це важливо, пояснює вона, оскільки хронічне запалення викликає вивільнення гормонів стресу, які можуть призвести до збільшення ваги. Більше того, дослідження показує, що антоціани допомагають перешкоджати накопиченню жиру в печінці (що може сприяти збільшенню ваги) і навіть можуть допомогти в лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки.

Високий вміст води у винограді також робить його чудовим для схуднення. Подумайте про нього як про маленькі водяні кульки у вашому животі: коли вони «надуваються», вони займають більше місця, залишаючи вас більш задоволеними.

Як підвищити користь винограду для схуднення

Хочете їсти виноград для схуднення? Ось як додати їх до збалансованої дієти та збільшити їх користь для здоров’я:

Вибирайте правильні сорти винограду

Чим темніша його шкірка, тим здоровішй виноград. Червоні, сині та фіолетові сорти містять більший рівень ресвератролу, поліфенолу, який захищає клітини від пошкодження вільними радикалами та опосередковано сприяє втраті ваги. Насправді дослідження показують, що ресвератрол стимулює вивільнення адипонектину, гормону, що бореться з ожирінням, який допомагає контролювати накопичення жиру.

Їжте його вранці

Час доби, коли ви перекушуєте виноградом, безперечно впливає на його ефект, заявляє докторка Піке. Вона пояснює, що оскільки наш рівень інсуліну найбільш ефективний вранці, це найкращий час дня для нашого організму для метаболізації природних цукрів у винограді.

Інсулін поглинає цукор, але якщо ви їсте виноград занадто пізно вдень, коли рівень інсуліну нижчий, надлишок цукру у вашій системі буде легше упаковуватися в жир, пояснює вона. Ось чому вона любить «попередньо завантажувати» свої вуглеводи, з’їдаючи їх раніше вдень і насолоджуючись білковими та овочовими стравами ближче до обіду.

Спробуйте ці розумні поєднання

Щоб легко (і смачно) отримати ще більше користі для здоров’я від винограду, подумайте про поєднання його з іншими суперпродуктами, пропонує доктор Піке.

Насолоджуйтесь виноградним смузі: у блендері змішайте один маленький банан (нарізаний кубиками), 1 склянку шпинату, 1 склянку капусти, ½ склянки червоного винограду, ½ 1 огірка та трохи свіжої м’яти за смаком.

Візьміть трохи мигдалю: поєднання приблизно ½ склянки винограду з жменею мигдалю робить дуже збалансовану ситну закуску. У ній ви маєте корисні жири в горіхах і гарні вуглеводи з винограду.

Додайте виноград до сиру: сир із високим вмістом ситного білка допомагає контролювати апетит, додайте до нього кілька солодких ягід винограду.

Киньте виноград у вівсянку: замочіть приблизно ½ склянки звичайного вівса в ½ склянки молока на ніч — і ви прокинетеся зі смачним здоровим сніданком. Наповнений складними вуглеводами овес на ніч прискорює ваш метаболізм і утримує збільшення ваги, пояснює докторка Піке. Посипте зверху кількома нарізаними ягодами винограду, щоб додати трохи солодкості.

Читайте також: