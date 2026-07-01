Як здоровий кишківник може сприяти втраті ваги та які продукти треба замінити у своєму раціоні

Жіноча фігура з сантиметром на талії / © Credits

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У вашому кишківнику живуть трильйони мікроорганізмів, відомих як кишківниковий мікробіом. Хоча найбільше вони відомі тим, що підтримують травлення, дослідження припускають, що вони також можуть відігравати роль у контролі ваги.

Здоровий кишківниковий мікробіом може допомогти вашому організму переробляти їжу, регулювати сигнали голоду та ситості, підтримувати метаболічне здоров’я і контролювати запалення.

Як це відбувається, пояснює Healthline.

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Хоча кишківникові бактерії є лише одним із факторів, що впливають на масу тіла, вчені дійшли висновку, що баланс мікробів у вашому кишківнику може бути важливою частиною загальної картини.

Ось про що свідчать дослідження про зв’язок між здоров’ям кишківника і вагою.

Кишківникові бактерії допомагають перетравлювати їжу

Ваш кишківниковий мікробіом допомагає розщеплювати ті компоненти їжі, які ваш організм не може перетравити самостійно, особливо клітковину.

Дослідження показало, що кишківникові мікроби впливають на те, як організм переробляє і використовує енергію з їжі. Коли у вас здоровий баланс кишківникових бактерій, вони допомагають розщеплювати їжу та виробляти сполуки, які підтримують загальний стан здоров’я.

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Коли баланс кишківникових бактерій порушений, цей процес може працювати не так ефективно. Дослідники вважають, що відмінності в тому, як мікроби в кишківнику перетравлюють їжу, можуть відігравати певну роль у регуляції ваги, хоча дієта, фізична активність, генетика та інші фактори способу життя залишаються набагато важливішими.

Кишківникові бактерії допомагають розщеплювати ті складники їжі, які ваш організм не може перетравити самостійно, що здатне впливати на те, як ваш організм використовує енергію з того, що ви їсте.

Кишківникові бактерії можуть впливати на відчуття голоду й ситості

Ваш кишківник і мозок постійно взаємодіють. Кишківникові бактерії допомагають надсилати сигнали, які можуть впливати на те, наскільки ви відчуваєте голод або ситімть протягом дня.

Дослідження показали, що сигнали з кишківника можуть впливати на регулювання апетиту та відчуття ситості.

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У здоровому кишківниковому мікробіомі корисні бактерії допомагають підтримувати природні сигнали голоду та ситості організму. Після їжі ці сигнали можуть допомогти вам зрозуміти, коли ви з’їли достатньо та відчуваєте ситість.

Коли баланс кишківникових бактерій порушений, ці сигнали можуть працювати не так ефективно. Це може ускладнити появу відчуття ситості після їжі або сприяти частішій появі відчуття голоду.

З часом це може призвести до переїдання, що сприяє збільшенню ваги.

Кишківникові бактерії можуть впливати на сигнали, які повідомляють вашому мозку, коли ви голодні або ситі, що з часом впливає на кількість споживаної вами їжі.

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Кишкові бактерії підтримують метаболічне здоров’я

Метаболізм — це процеси, які ваш організм використовує для перетворення їжі на енергію та забезпечує виконання повсякденних функцій.

Дослідження 2026 року показало, що кишківникові бактерії виробляють речовини, які можуть впливати на апетит, травлення та інші функції, пов’язані з вагою і метаболічним здоров’ям.

У здоровому мікробіомі ці речовини допомагають підтримувати нормальну метаболічну функцію. Коли баланс кишківникових бактерій порушений, деякі з цих процесів можуть працювати не так ефективно.

Наприклад, якщо вашому організму складніше регулювати рівень цукру в крові та ефективно використовувати енергію, ви можете швидше відчувати голод після їди або частіше мати потяг до їжі протягом дня, що може ускладнити підтримку здорової ваги.

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Кишківникові бактерії можуть впливати на те, як ваш організм регулює рівень цукру в крові та використовує енергію, що здатне вплинути на те, наскільки легко набирається або підтримується вага.

Кишківникові бактерії можуть впливати на запальні процеси

Запалення є частиною природної захисної системи організму. Однак хронічне запалення низького ступеня пов’язане з ожирінням та іншими метаболічними захворюваннями.

Дослідження показало, що мікроб у кишківнику допомагає підтримувати його слизову оболонку та регулювати запальні процеси в усьому організмі.

У здоровому мікробіомі корисні бактерії допомагають підтримувати міцний кишківниковий бар’єр. Коли баланс цих бактерій порушується, запалення може посилюватися.

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З часом хронічне запалення може впливати на сигнали голоду, використання енергії і те, як організм запасається нею з їжі, що ускладнює контроль ваги.

Коли кишківникова мікрофлора порушена, запалення може посилюватися, що потенційно перешкоджатиме нормальним процесам організму, пов’язаним з регуляцією ваги.

Що їсти для підтримки здорового кишківникового мікробіому

Найкращі продукти для кишківникових бактерій — це ті, які живлять корисні мікроби та допомагають їм добре виконувати свою роботу.

До них належать:

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фрукти (наприклад, ягоди, яблука, банани та груші)

овочі (наприклад, броколі, морква, шпинат і брюссельська капуста)

бобові (наприклад, квасоля, сочевиця і нут)

цільнозернові продукти (наприклад, овес, коричневий рис і кіноа)

горіхи та насіння (наприклад, мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа та льону)

ферментовані продукти (наприклад, йогурт, кефір, кімчі та квашена капуста)

Ці продукти багаті на клітковину, яка служить «паливом» для корисного кишківникового мікробіому бактерій. Коли ці бактерії добре харчуються, вони виробляють сполуки, які підтримують травлення, обмін речовин і загальний баланс кишківника.

Продукти, вживання яких краще обмежити для покращення здоров’я кишківника

Жоден продукт не «знищує» ваші кишкові бактерії. Однак часте вживання певної їжі може ускладнити розмноження корисних бактерій.

До них належать:

солодкі напої (наприклад, газовані та енергетичні напої, підсолоджена кава)

ультраоброблені закуски (наприклад, картопляні чипси, кренделі, попкорн для мікрохвильової печі з добавками)

випічка й десерти (наприклад, пундики, печиво, брауні, мафіни, скони, запаковані тістечка)

рафіновані вуглеводи (наприклад, білий хліб, біла паста, солодкі сніданки)

смажені продукти (наприклад, картопля фрі, смажена курка, палички моцарели)

перероблене м’ясо (наприклад, бекон, ковбаса, хот-доги, м’ясні делікатеси, зокрема салямі)

Ці продукти не підтримують кишківникові бактерії так ефективно, як продукти, багаті на клітковину. З часом дієта з низьким вмістом рослинної їжі та високим вмістом ультраоброблених продуктів може знизити різноманітність вашого кишківникового мікробіому.

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Харчування є одним з найважливіших факторів здоров’я кишківника, але не єдиним.

Сон важливіший, ніж люди думають

Нестача сну може порушити баланс кишківникової мікрофлори, а також вплинути на гормони голоду. Це посилює відчуття голоду протягом дня і викликає бажання з’їсти більше, ніж потрібно вашому організму.

Рух підтримує різноманітність мікрофлори кишківника

Регулярна фізична активність пов’язана з більш різноманітним кишківниковим мікробіомом, а це зазвичай асоціюється з кращим метаболічним здоров’ям.

Стрес може впливати на роботу вашого кишківника

Хронічний стрес може змінити те, як ваш кишківник і мозок взаємодіють. З часом це здатне вплинути на травлення та апетит.

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Ваш кишківниковий мікробіом відіграє допоміжну роль у контролі ваги, впливаючи на те, як перетравлюється їжа, наскільки ви голодні або ситі, наскільки ефективно ваш організм використовує енергію та як він регулює запальні процеси.

Здоровий, збалансований кишківник зазвичай працює у фоновому режимі, підтримуючи ці системи, водночас незбалансований мікробіом може ускладнити їхню роботу, що з часом здатне сприяти збільшенню ваги.

Однак кишківникові бактерії — це лише один з елементів мозаїки. Щоденні звички, як-от вживання достатньої кількості продуктів, багатих на клітковину, обмеження споживання ультраоброблених продуктів, достатній сон, управління стресом і фізична активність мають набагато більший загальний вплив на вагу та метаболічне здоров’я.

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