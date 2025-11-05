Ідеально для жінок 50+ років: дієтологиня назвала 4 продукти, які швидко спалюють жир на животі

Жінка з оголеним животом / © Credits

Хоча ви необов’язково можете точково зменшити кількість жиру на животі, є певні продукти, які допомагають спалювати його та сприяють втраті ваги в поєднанні зі збалансованим харчуванням і регулярною фізичною активністю.

Щоб дізнатися, що це за продукти, Woman`s World звернувся до Вікі Кеніг, магістерки наук, дієтологині, яка спеціалізується на діабеті, контролі глюкози та здоров’ї кишківника. Вона пояснила, чому важче спалювати жир на животі після 50 років, а також поділилася своїми улюбленими продуктами для зменшення талії.

Чому так складно позбутися жиру на животі

Якщо ви відчуваєте, що схильні худнути в стегнах і ногах, а жир на животі не зникає, ви не самотні. «Якщо не змінити деякі постійні звички, жир на животі, ймовірно, залишиться», — каже Кеніг.

Для цього є кілька причин. По-перше, організм любить накопичувати зайвий жир у цій області. Жир на животі може відкладатися разом із надлишком вуглеводів і загальним збільшенням споживання калорій. Якщо в організмі достатньо глікогену, який зберігається в печінці, і достатньо глюкози для задоволення енергетичних потреб м’язів та функцій організму, зайва глюкоза перетворюватиметься на жир і накопичуватиметься в животі, пояснює дієтологиня. Вживання надмірного цукру та жирної їжі може призвести до утворення шкідливого вісцерального жиру, який накопичується глибоко в животі навколо органів і розширює талію.

Утворення і накопичення жиру на животі також може збільшуватися під час перименопаузи та менопаузи через гормональні зміни в цей період. «Виробляється менше естрадіолу, а рівень тестостерону та лютеїнізуючого гормону зростає. Ці зміни сприяють більшому відкладенню жиру в організмі, особливо в центральній частині живота, пояснює Кеніг. У жінок щороку протягом двох років до менопаузи вісцеральний жир збільшувався на 13 відсотків, а після останньої менструації — на 8 відсотків.

4 найкращі продукти, які спалюють жир на животі після 50 років

Незважаючи на те, що ваш організм хоче зберігати жир на животі, спалювати його можна, наповнюючи свій раціон правильними продуктами.

Одна спільна риса всіх продуктів полягає в тому, що вони містять білок. Дослідження підтверджують користь збільшення споживання білка за одночасного зменшення калорій, щоб допомогти спалити жир на животі, каже дієтологиня. Прагнення до високого споживання білка в кожному прийомі їжі — це гарна звичка, яку варто розвивати, оскільки вона сприяє втраті вісцерального жиру. Крім того, це покращує різноманітність бактерій, які живуть у кишківнику, що, як показали окремі дослідження, може сприяти втраті ваги.

Ось деякі з улюблених продуктів Вікі Кеніг, багатих на білок, які спалюють жир на животі.

Свіжі овочі з 1/3 склянки хумусу або смаженої квасолі

Хумус, приготовлений з нуту, і смажена квасоля забезпечують значну дозу клітковини на додаток до білка. Клітковина допомагає посилити відчуття ситості та запобігти перекушуванню солодкими продуктами, які можуть сприяти накопиченню жиру на животі.

Грецький йогурт з порцією фруктів

Грецький йогурт — це виняткове джерело білка, яке допомагає відчувати ситість і покращує рівень цукру в крові та реакцію інсуліну. Все це сприяє втраті ваги та допомагає спалювати жир на животі.

Смузі з протеїновим порошком, насінням льону або чіа, фруктами й молоком

Окрім протеїнового порошку, секретним інгредієнтом цього жироспалювального смузі є багате на клітковину насіння льону або чіа. Нещодавнє дослідження показало, що споживання насіння льону пов’язане з меншою масою тіла, меншим вмістом вісцерального жиру та жиру в організмі загалом. Водночас насіння чіа, багате на омега-3 жирні кислоти, може допомогти зменшити обхват талії.

Боби едамаме

Закушування з бобів едамаме чудово замінює картопляні чипси або кренделі. Воно має високий вміст білка і низький вміст калорій. Крім того, дослідження показало, що включення бобів едамаме до раціону збільшує загальну втрату ваги та жиру на животі у жінок з надмірною вагою.

Як додавати продукти, що спалюють жир на животі, до свого раціону

Пам’ятайте, що вам не потрібно повністю змінювати свій раціон за одну ніч. Почніть з додавання лише одного або двох із цих продуктів, які спалюють жир на животі, до свого щоденного прийому їжі та спостерігайте, як реагує ваш організм. Невеликий, послідовний вибір дає великі результати.