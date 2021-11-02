Кетодієта: що можна їсти і наскільки вона ефективна

Зайві кілограми не тільки псують настрій та знижують самооцінку, а й сприяють виникненню цілого букету хвороб, а також заважають кар'єрі та вносять дисгармонію в особисте життя. Тому багато людей із зайвою вагою шукають відповідну для себе дієту, благо, їхній вибір сьогодні величезний.

Останніми роками модною вважається специфічна кетогенна дієта. У чому її суть, які плюси та мінуси? Про це розповіла житомирська лікарка-кардіологиня-ліпідологиня Світлана Гаркуша.

Максимум жирів та мінімум вуглеводів

Кетодієта – це система живлення з високим вмістом жирів та мінімальною кількістю вуглеводів (всього 5-50 грамів на добу). Суть у тому, що, коли людина вживає знижену кількість вуглеводів, організм виробляє невеликі молекули – кетонові тіла (ацетон, ацетоацетат і бета-оксимасляна кислота). Саме вони стають джерелом енергії. Кетонові тіла виробляються в печінці з жирових тканин організму та вжитих жирів і постачають енергію у всі внутрішні органи, м'язи та головний мозок людини замість глюкози. Спочатку кетодієта застосовувалася для поліпшення стану людей, які страждають на діабет, але згодом вона стала використовуватися для схуднення.

Які продукти входять до кетодієти

Отже, 80% раціону у разі кетодієти складають жири, а вуглеводи всього від 5 до 20% за високого споживання білка. Основні продукти за такої дієти: різні тваринні масла та рослинні олії, сметана, горіхи, авокадо, риба, морепродукти, сири, а також м'ясо різних видів. Овочі також входять до раціону, виключаючи бульбо- і коренеплоди. А ще ягоди.

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Якщо говорити про продукти з низьким рівнем вуглеводів, які використовуються у разі кетодієти, то це насамперед яловичина, курка, свинина, яйця, вершкове масло, оливкова, кокосова олія, кава та чай, а також печінка, морепродукти, цвітна капуста, огірки, гриби, броколі, цибуля, брюссельська капуста, баклажани та інші овочі. Серед ягід найчастіше використовують полуницю, яка містить приблизно 5-10% вуглеводів.

Які продукти потрібно виключити

За кетодієти з меню забирається або зводиться до мінімуму споживання різних круп, картоплі, випічки, будь-яких фруктів (крім ягід), квасолі, різних соусів, що містять цукор, і, звичайно ж, алкоголю.

Ось зразкове меню на один день. Сніданок: бекон, яйця, солодкий перець. Обід: курячий салат із сиром фета та оливковою олією. Вечеря: будь-яка морська риба, тушкована в олії з овочами.

Плюси та мінуси кетодієти

З одного боку, такий підхід у харчуванні веде до зниження рівня цукру, інсуліну в крові, а також допомагає усунути зайву вагу, насамперед у пацієнтів з цукровим діабетом. Але з іншого боку – кетодієта може дати побічні ефекти: гіпоглікемію (суттєве зниження цукру в крові), загальну слабкість, запаморочення, нудоту, порушення з боку шлунково-кишкового тракту, сечовидільної та серцево-судинної систем. Тому дотримання дієти рекомендують у стаціонарних умовах під суворим наглядом лікаря. Через велику кількість жирів і білків зайві кілограми водночас ідуть не так швидко, як хотілося б, а за переходу на звичайне змішане харчування вага повертається. І все ж таки на першому етапі кетодієти вага та об'єм тіла помітно зменшуються, це відбувається за рахунок зниження вживання вуглеводів (1 грам вуглеводів утримує в 4 рази більше води, ніж білок).

Така дієта може призвести також до дефіциту харчових волокон, які містяться якраз у вуглеводній їжі, можливий дефіцит водорозчинних вітамінів, мікро- та макроелементів. Може навіть виникнути остеопороз. Авторитетні закордонні видання вказують на те, що коли жири та білки заміщують у харчуванні вуглеводи, ризик виникнення інфаркту міокарда та інсульту збільшується на 3,5-5%.

За кетозу можлива поява запаху ацетону або фруктів із рота, від тіла та сечі. Щоб ацетон виводився активніше і не було неприємного запаху, слід пити два літри води щодня.

Харчування кетодієтом не можна назвати абсолютно безпечним. Важко дотримуватися кетодієти все життя, хоча саме такий постійний режим харчування забезпечить стабільну вагу, якщо йдеться про схуднення. Але варто людині повернутися до колишнього змішаного режиму харчування, як він швидко набере зайві кілограми.

Враховуючи досить суттєві побічні ефекти від кетодієти, багато дієтологів вважають, що набагато простіше відмовитися від солодощів та швидкозасвоюваних вуглеводів. Це ефективно знижує рівень цукру в крові і нормалізує надмірну вагу без кетозу. Крім того, не можна виключати з раціону фрукти, чого вимагає кетодієту, оскільки вони містять необхідну організму клітковину, вітаміни та багато інших корисних речовин. Так що потрібно добре зважити всі за і проти, перш ніж починати худнути, використовуючи кетодієту.

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