Кинути курити і не погладшати: як пов'язані нікотин і зайва вага

Збільшення ваги після відмови від куріння не міф. Цьому сприяє підвищений апетит і зниження метаболічного процесу розщеплення жирів.

На жаль, відмова від куріння і пов'язане з ним збільшення ваги — це не міф, а факт, стверджує лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко. Пригнічуючи бажання викурити сигарету, організм вимагає компенсацію, і найпростіший спосіб його задовольнити — щось з'їсти. І часто такі перекуси не найкорисніші — солодощі, насіння, фастфуд, їжа швидкого приготування. Так, було доведено, що 80% курців дійсно набирають зайву вагу в перші три місяці після відмови від нікотину.

Що сприяє набиранню ваги після відмови від куріння

Не зовсім правильно стверджувати, що після відмови від нікотину людина обов'язково набере вагу. Додадуться зайві кілограми чи ні, залежить і від деяких факторів. Так, не останню роль відіграє вік — кидаючи курити до 40 років, шанси видужати набагато менше. А після 40 років спостерігається природне зниження метаболізму, як наслідок, практично завжди відзначається поява жирових відкладень (особливо у зоні живота), після того як людина кине курити.

Також читайте Краса і куріння: чому потрібно терміново позбуватися залежності

Дослідження, проведені в Університеті Ексетера, показують, що навіть невелика кількість вправ знижує бажання викурити сигарету. Крім того, вони допоможуть очистити організм, підвищити його працездатність і тим самим поліпшити наш стан.

Крім того, набирання зайвої ваги залежить і від раціону харчування людини, що вирішила кинути курити. Знаючи про появу можливих кілограмів після відмови від сигарет, варто продумати план харчування. Краще за все дотримуватися дієти з мінімальною кількістю калорій і бажано до нуля звести вживання шкідливих продуктів, таких як солодощі, хлібобулочні вироби, фастфуд, їжа швидкого приготування. Водночас варто збагатити дієту фруктами, овочами і кисломолочними продуктами.

Також читайте Менопауза і зайва вага: як уникнути непотрібних кілограмів

Фахівці з когнітивної і поведінкової психології довели, що крім нікотину, необхідно враховувати інші фактори під час аналізу збільшення у вазі після відмови від куріння. Серед них — почуття смаку і запаху, які відновлюються через 48-72 години після останньої сигарети. Колишні курці заново відкривають для себе деякі забуті смаки і стають більш "жадібними" до їжі. Отже, сигарета після обіду або кава-брейку швидко замінюється десертом або шкідливим перекусом.

Чому варто кинути курити

Страх набрати вагу — часто основний аргумент, який відволікає людину від бажання кинути курити. Але тут необхідно пам'ятати про інші корисні аспекти відмови від такої залежності:

нормалізація роботи судинної системи;

зменшення ризиків розвитку ішемічної хвороби серця і гіпертонії;

поліпшення нюху і роботи смакових рецепторів;

підвищення працездатності органів повітряного дихання;

поліпшення якості шкіри, особливо у жінок;

зниження вдвічі ризику пародонтиту, який сприяє втрати зубів.

Дослідження показують, що багато людей, що кинули курити, починають вести більш здоровий спосіб життя, додаючи фізичні навантаження, які раніше їм були недоступні.

З чим можна зіткнутися, відмовившись від сигарети

Відмовитися від куріння досить важко, особливо якщо така залежність триває не один рік. Крім того, можливий розвиток так званих побічних ефектів. Крім високого ризику набирання зайвої ваги, в перший час уже колишній курець може зіткнутися з такими неприємними явищами, як:

нервозність;

перепади настрою;

неуважність;

порушення сну;

посилення кашлю з мокротою, що відходить;

порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Після припинення куріння поліпшуються смак і запах, підвищується апетит, нікотин більше не впливає на обмінні процеси.

Як відмовитися від нікотину і не набрати вагу

Якщо ви вирішили боротися з нікотиновою залежністю, перше, що слід зробити, — не акцентувати увагу на цьому процесі і не залишатися в межах чотирьох стін. В період боротьби з такою залежністю найкращими друзями повинні стати спорт і перебування на відкритому повітрі.

Також читайте Як уберегти дитину від куріння

Пам'ятайте про правильний раціон харчування: більше фруктів, овочів і цільнозернових продуктів. Щоб легше було дотримуватися здорового харчування, можна вдатися до схеми 80/20: якщо 80% страв і закусок є здоровими і в правильних дозах, 20%, що залишилися, можуть бути смачним частуванням, наприклад, шматочок піци або морозиво.

Примітно! Куріння може знизити апетит, зменшити кількість калорій, що поглинаються, і збільшити витрату енергії організмом. Викурювання однієї сигарети викликає збільшення витрати енергії організмом приблизно на 3% протягом 30 хвилин. Крім впливу на обмін речовин, після викурювання сигарети може з'явитися відчуття ситості, яке зберігається до двох годин.

Також читайте Лечение гормональными препаратами и лишний вес: как избежать проблемы

Кинути курити і контролювати вагу одночасно може бути складно, тому що обидва види діяльності вимагають зусиль та відданості. В цьому разі сконцентруйтеся на тому, щоб кинути курити. Зазвичай прибавляння в вазі становить всього один-два кілограми на місяць протягом перших 12 тижнів, але за умови здорового раціону харчування і фізичної активності.

Читайте також: Звички, які псують наші зуби

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання