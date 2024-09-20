Кортизоловий живіт: чому з'являється, чим небезпечний і як його позбутися

Будь-яка людина, яка тривалий час відчуває стрес, може рано чи пізно виявити у себе так званий кортизоловий або "стресовий" живіт.

Кортизоловий живіт — це збільшення ваги в зоні живота, що іноді називається абдомінальним ожирінням, викликане надлишком гормону стресу кортизолу.

Лікування кортизолового живота зазвичай вимагає від людей виявлення стресових факторів та їх зниження. Уникнення куріння, нормалізація сну та звернення за психіатричною допомогою можуть допомогти.

Про те, що таке кортизоловий живіт і як його позбутися, пише Health.

Симптоми кортизолового живота

Кортизоловий живіт часто називають стресовим животом через збільшення ваги в області живота в періоди підвищеного стресу. Спочатку ви можете помітити зміну своєї зовнішності, а не будь-які інші симптоми.

Однак кортизоловий живіт може викликати кілька симптомів, які ви можете не відразу пов'язати зі збільшенням жиру в животі. Люди з кортизоловим животом можуть відчувати такі симптоми:

Збільшення ваги в животі.

Розтяжки.

Тривожність та депресія.

Підвищення апетиту та споживання їжі.

Легка поява синців.

М'язова слабкість.

Високий кров'яний тиск.

Інші симптоми надлишку кортизолу можуть включати округле обличчя іноді зване місяцеподібним обличчям, надлишкові жирові відкладення над ключицею та між лопатками, діабет та остеопороз.

Збільшення жиру в животі може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем зі здоров'ям. Збільшення ваги в зоні живота — складна проблема, тому, якщо вас турбують зміни зовнішнього вигляду, поговоріть з лікарем про можливі діагнози, включаючи кортизоловий живіт.

Що викликає кортизоловий живіт

Коли ви відчуваєте стрес, ваше тіло адаптується, щоб протистояти передбачуваній загрозі, тіло готується до реакції, відомої як "бий або біжи". Частота серцевих скорочень і артеріальний тиск збільшуються, організм виробляє більше глюкози для харчування м'язів, і ви стаєте гіперчутливими до навколишнього оточення.

Коли це відбувається, організм також виробляє гормон стресу, який називають кортизолом, з надниркових залоз, розташованих над нирками. Ці реакції зазвичай допомагають організму долати негайні стресори.

Однак, коли ви стикаєтеся з періодом тривалого стресу, постійний викид кортизолу може мати негативні наслідки для вашого організму.

Чим небезпечні тривалий стрес та кортизоловий живіт

Якщо ви тривалий час перебуваєте у стресі, ви можете зіткнутися з такими наслідками підвищення вироблення кортизолу:

Ви станете менш чутливим до іншого гормону, званого лептином, який є гормоном, який змушує вас відчувати ситість після їжі.

Збільшіть споживання їжі та підвищите рівень цукру в крові.

Порушиться баланс рідини в організмі та підвищиться ваш кров'яний тиск.

Ви можете відчувати себе більш тривожним, дратівливим чи пригніченим.

Утрудниться ефективна робота вашої імунної системи.

Підвищений рівень кортизолу, пов'язаний із кортизоловим животом, може мати кілька довгострокових ускладнень:

Остеопороз — стан, що викликає слабкість і ламкість кісток.

Синдром хронічної втоми.

Ревматоїдний артрит.

Психічні захворювання, такі як депресія чи тривожність.

Чинники ризику розвитку кортизолового живота

Кортизоловий живіт може розвинутись у будь-якої людини, але частіше зустрічається у жінок. Фактори ризику надлишку кортизолу в організмі, який може призвести до кортизолового живота, включають:

Історія тривалого стресу.

Схильність до травми в дитинстві.

Хронічний біль.

Дієта з високим вмістом доданого цукру.

Часте вживання алкоголю.

Депріація сну (брак сну або погана якість сну).

Стан психічного здоров'я.

Використання стероїдів.

Куріння.

Як діагностують кортизоловий живіт

Існують тести, які допомагають виявити надлишок кортизолу у вашому організмі. Якщо ви відчуваєте незрозуміле збільшення ваги в зоні живота, ваш лікар запитає про вашу історію хвороби, а також про ваш раціон, спосіб життя і загальний стан здоров'я.

Потім вас попросять описати, у якій частині тіла ви набираєте вагу і коли ви почали це помічати. Ваш лікар також запитає вас про стресі, які ви відчуваєте, і про те, чи був стрес недавнім чи ви відчували стрес протягом тривалого періоду.

Щоб зрозуміти, чи викликано збільшення ваги в зоні живота кортизолом, вашому лікарю необхідно буде перевірити рівень кортизолу у вашому організмі. Кортизол не виділяється з постійною швидкістю – ваш організм виділяє більше кортизолу вранці та менше увечері. Тести на кортизол розроблені з огляду на це.

Тести на кортизол

Тести на кортизол бувають декількох видів, у тому числі:

Аналіз сечі: цей тест вимірює кількість кортизолу у сечі протягом дня і ночі.

Аналіз слини: цей тест вимірює кортизол у вашій слині. Можливо, вам доведеться скласти один зразок або кілька протягом 24 годин. У деяких випадках ваш лікар попросить вас взяти зразок слини близько 23:00 у три різні вечори, щоб виміряти ваш рівень.

Аналіз крові: ваш лікар візьме зразок крові вранці та вдень, щоб виміряти рівень кортизолу в крові в цей час. Це допоможе їм визначити, чи виробляє ваш організм кортизол, коли це необхідно.

Тест на пригнічення дексаметазону: цей тест намагається тимчасово зупинити вироблення кортизолу наднирковими залозами за допомогою синтетичного стероїду дексаметазону, щоб визначити, чи виробляє ваш організм надмірну кількість кортизолу. Ваш лікар попросить вас прийняти низьку або високу дозу ліків о 23:00, і він виміряє ваш рівень кортизолу о 8:00 ранку наступного дня.

Рідко надлишок кортизолу є ознакою синдрому Кушінга. Цей синдром виникає, коли невеликі пухлини у вашому гіпофізі, зоні у вашому мозку, яка допомагає виробляти кортизол, збільшують кількість кортизолу, що виробляється вашим організмом. Ваш лікар також може перевірити наднирковий залози, щоб переконатися, що він працює правильно. Якщо ваш лікар підозрює синдром Кушинга або проблему надниркових залоз, він може призначити додаткові тести.

Лікування кортизолового живота

Кортизоловий живіт часто є симптомом тривалої реакції на стрес. Для лікування кортизолового живота ваш лікар спочатку порекомендує вам змінити спосіб життя, щоб допомогти знизити стрес. Певні зміни способу життя можуть допомогти знизити стрес та надлишок кортизолу та підтримати ваш загальний стан здоров'я, включаючи таке:

Спіть понад шість годин на добу.

Збільшуйте свою фізичну активність, наприклад, ходьбу або заняття йогою.

Підтримуйте своє здоров'я.

Практикуйте усвідомленість та медитацію.

Скоротіть споживання алкоголю.

Уникайте куріння.

У деяких випадках ваш лікар може порекомендувати ліки від високого рівня кортизолу.

Профілактика кортизолового живота

Багато факторів, включаючи надлишок кортизолу, можуть впливати на збільшення ваги в животі. Найкращий спосіб запобігти кортизоловому животу — не допустити, щоб ваш організм виробляв і виділяв занадто багато кортизолу.

Якщо ваш високий рівень кортизолу спричинений таким захворюванням, як синдром Кушинга, лікування цього захворювання може допомогти знизити рівень кортизолу та покращити або запобігти кортизоловому животу.

Однак у більшості випадків найкращим способом запобігання кортизоловому животу є управління стресом. Стратегії включають таке:

Заведіть собі хобі.

Висипайтеся.

Збільште свою фізичну активність.

Підтримуйте своє здоров'я.

Поговоріть із близькими.

Дотримуйтесь збалансованої дієти.

Зазвичай ви можете контролювати кортизоловий живіт, вносячи зміни у спосіб життя. Першим кроком до полегшення симптомів підвищеного кортизолу в животі стане консультація з лікарем.

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