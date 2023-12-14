Лікарі розповіли про несподіваний побічний ефект кетодієти і назвали прості способи усунути його

Кетодієта має величезну армію шанувальників і продовжує набирати популярності. Але виявляється, якщо суворо дотримуватися цієї системи харчування, можна зіткнутися з несподіваним побічним ефектом.

Завдяки кетодіеті багатьом вдається схуднути, але деякі жінки, які спробували цю дієту, відчувають несподіваний побічний ефект: кетовисип. Womans World поговорив із лікарями та дієтологами, щоб дізнатися, що викликає висип, як її лікувати і як її уникнути.

Що таке кетодієта

В основі кетодієти ви обмежуєте споживання вуглеводів настільки, що викликаєте кетоз — стан, за якого ваше тіло спалює жир замість цукру як паливо, зазначає кардіолог Брет Шер, доктор медичних наук. Лікарка-остеопатка Анна Кабека, докторка медичних наук, рекомендує їсти багато корисних жирів, таких як оливкова олія, кокосова олія, авокадо та горіхи. Відповідно до кетодієти 70% ваших щоденних калорій має надходити з жирів. Ви також повинні отримувати 25% щоденних калорій із білка, і це завдання легко виконати, включивши до нього близько 120 г яловичини, курки чи індички, яєць чи риби у кожному прийманні їжі. І лише 5% щоденних калорій ви повинні одержувати з вуглеводів.

Чому кетодієта така популярна

Дослідження показують, що кетодієта допомагає людям втрачати майже на два кг більше на рік, ніж ті, хто дотримується режиму з низьким вмістом жирів. Хоча такі результати вражають, існують потенційні підводні камені, попереджає Ханна Копельман, докторка медичних наук, яка веде популярний подкаст.

У дієти можуть бути побічні ефекти, зокрема кетовисип, клінічно відомий як пігментне пруриго, запальне захворювання шкіри, що характеризується свербінням, червоно-коричневим сітчастим малюнком, зазвичай на тулубі, грудях або спині. У жінок це зустрічається приблизно вдвічі частіше, ніж у чоловіків, мабуть, тому, що ми просто схильні дотримуватися кетодієти, каже докторка Копельман.

Що викликає кетовисип

Хоча вчені (тобто наука) досі не можуть точно визначити, що її викликає, доктор Копельман виявляє, що існує тісний зв'язок між висипом та кетозом, станом, в якому ваш організм отримує енергію із жирів, а не вуглеводів. Вона вважає, що це запальна реакція на кетони, хімічні речовини, які організм виробляє під час метаболізму жирів. Гарні новини полягають у тому, що кетовисип зустрічається відносно рідко.

Якщо у вас нещодавно з'явилися подразнювальні загадкові плями на верхній частині тіла, найкраще відвідати дерматолога, оскільки висип може бути викликаний чим завгодно — від алергенів з довкілля до прального порошку, — зазначає докторка Копельман. Проте вона називає кілька явних ознак кетовисипу:

Папули або везикули (підняті або горбисті плями)

Вкрита кіркою або луската шкіра

Сильний свербіж

Гіперпігментовані червоні чи коричневі плями.

Що робити з кетовисипом

Кетовисип має тенденцію спонтанно зникати лише через кілька тижнів, запевняє докторка Коплеман, але є прості стратегії, які ви можете використати, щоб заспокоїти шкіру та прискорити одужання:

Розкажіть своєму лікареві про дієту. Лікарка Копельман стверджує, що лікарі схильні плутати кетовисип з екземою або контактним дерматитом, спричиненими продуктами, що подразнюють шкіру. Якщо ви підете до дерматолога, він, найімовірніше, запитає про те, які продукти ви їсте, але лікар може не помітити дієту як потенційну причину вашого висипу, тому вам варто обов'язково повідомити його, що ви дотримуєтеся кетодієти.

Якщо у вас діагностовано кетовисип, ваш лікар може прописати пероральний антибіотик, стверджує дерматологиня та імунологиня Дельфіна Дж. Лі, докторка медичних наук, керівниця програми дерматології та ординатури в Медичному центрі Harbour-UCLA.

Бережіть свою шкіру. Як і у випадку з чимось, від звичайного лущення, викликаного взимку, до екземи, що свербить, зволожувальний крем має велике значення для заспокоєння кетовисипу і поліпшення захисних функцій шкірного бар'єру, який служить буфером нашого організму від подразників, включаючи хімічні речовини та алергени.

Лікарка відзначає, що у разі виникнення проблем зі шкірою ви також можете замінити парфумоване мило на більш м'який варіант без запаху. Якщо у вас чутлива шкіра, спробуйте спершу новий зволожувальний крем або мило на невеликій ділянці шкіри, наприклад, на внутрішньому боці руки, просто щоб переконатися, що він вам підходить.

Більше того, коли шкіра запалюється через кетовисип, може спостерігатися невелике тимчасове посилення пігментації — процес, названий післязапальною гіперпігментацією, — пояснює докторка Лі. Якщо ви піддаєтеся впливу ультрафіолетового сонячного світла без захисту і у вас також спостерігається післязапальна реакція, ви отримуєте подвійний удар по пігментації, яка може залишити коричневі або червоні плями. Щоб захистити вашу шкіру, лікарка рекомендує наносити SPF 30 або вище навіть у зимові місяці. Не хвилюйтеся, пігментація з часом зникне, обіцяє вона, додавши, що терміни залежать від таких факторів, як ваша генетика та чутливість шкіри.

Знову введіть до раціону "хороші" вуглеводи. Поступове повторне введення помірної кількості вуглеводів до вашого раціону допомагає кетонам, які викликають запалення, вийти з кровотоку, стверджує докторка Копельман. Дослідження показало, що у людей, які знову додали вуглеводи до свого раціону, симптоми висипу значно зменшилися.

Вибір правильних вуглеводів означає, що ви не зведете нанівець всі успіхи, яких ви досягли, дотримуючись кетодієти, додає гастроентеролог Вілл Булсевич, доктор медичних наук. Він вважає, що є низка продуктів, які ви можете їсти і водночас дотримуватися кетодієти. Наприклад, зелень і хрестоцвіті овочі, такі як броколі та цвітна капуста, містять багато клітковини, мало цукру та є гарним джерелом корисних вуглеводів.

Але, в будь-якому разі, перш ніж застосовувати будь-яку з цих стратегій, вам варто проконсультуватися з лікарем. Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування.

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