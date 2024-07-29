Міфи і правда про целюліт: пояснює дієтологиня-ендокринологиня

Попереду в нас ціла третина літа, коли можна купатися, засмагати й гуляти містом в коротких спідницях та шортах. Але, на жаль, багато жінок соромляться очолювати свої ноги, бо вважають їх недосконалими через целюліт.

Целюліт - уявний чи реальний - зіпсував жынкам не одне літо.

Що ж це таке, й чи можна його подолати, Катерина Толстікова - лікарка загальної практики, дієтологиня-ендокринологиня, фуд-терапевтка, фахівчиня в Anti-age харчуванні та функціональній медицині - розповіла каналу «Усе чудово».

Целюліт - це захворювання

Це - міф. Целюліт залежить від гормонального фону жінки й він має бути в кожної з нас у початковій стадії. Целюліт - це порушення мікроцеркуляції підшкірної жирової клітковини.

Целюліт має генетичну природу

Так, це правда, якщо у вашої мами був виражений целюліт, то ви теж будете мати до нього схильність, якщо будете вести нездоровий спосіб життя й мало рухатися.

Целюліт виникає як наслідок нездорового способу життя

Це також правда. Якщо у вас немає генетичної схильності до целюліту, але він все ж таки у вас є, проаналізуйте свій спосіб життя. На появу целюліту впливають куріння, алкоголь, погане харчування, порушення сну, набряки.

Позбавитися целюліту неможливо

Так, неможливо, він однаково буде, але цілком можливо зробити його непомітним. І тут важливий комплексний підхід: перегляд свого способу життя й косметичні процедури, наприклад, масажі.

Що робити, щоб позбутися целюліту

Міфи і правда про целюліт / Фото: www.credits

Додайте в своє життя рух та фізичну активність. Рухи прискорюють мікроцеркуляцію, навантажуємо мʼязи - це дуже корисно. І тут важлива регулярність.

Дуже важливо повноцінно спати. Позбутися целюліту допоможе налагоджений повноцінний сон.

Також необхідно дбати про своє ментальне здоровʼя та уникати стресу, бо гормони стресу дуже негативно впливать на весь організм і на якість нашої шкіри також.

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