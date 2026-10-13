Мікродозинг Оземпіку / © Associated Press

Реклама

Препарати GLP-1, зокрема семаглутид і тирзепатид, використовують для лікування діабету та контролю ваги. Останніми роками навколо них виникло чимало трендів, один із яких — мікродозинг.

Мова йде про ситуацію, коли людина свідомо приймає меншу кількість препарату, ніж передбачено її призначенням. Наприклад, замість повної дози препарату вона використовує лише її частину.

Реклама

Фахівець із лікування ожиріння доктор В. Скотт Бутш із Cleveland Clinic наголошує, що офіційних рекомендацій щодо такого підходу немає, а його безпека та ефективність недостатньо досліджені.

Реклама

Чому люди зменшують дозу

Одна з головних причин — висока вартість препаратів. GLP-1 часто не покриваються страховкою, тому пацієнтам доводиться оплачувати лікування самостійно. Зменшення дози здається способом зробити препарат економнішим і подовжити його використання.

Є й інша причина, після припинення приймання GLP-1 люди можуть знову набирати втрачену вагу. Через це деякі пацієнти намагаються приймати менші дози та сподіваються зберегти результат і водночас витрачати менше препарату. Однак така схема не має достатньої доказової бази.

Менша доза не означає менше побічних ефектів

Нудота, здуття живота та діарея належать до поширених побічних ефектів препаратів GLP-1. Зазвичай вони слабшають протягом двох діб після приймання призначеної дози.

За самостійного мікродозингу ситуація може бути іншою. Якщо препарату в організмі недостатньо для підтримання стабільного рівня, він може швидше зникати. А коли людина приймає наступну дозу, неприємні симптоми можуть виникати знову. Тобто менше препарату не обов’язково означає менше дискомфорту.

Реклама

Найбільший ризик — помилка з дозуванням

Особливо обережними потрібно бути з так званими індивідуально виготовленими, препаратами GLP-1. Їх готують у спеціалізованих аптеках, коли схвалений препарат не відповідає конкретним медичним потребам пацієнта. На відміну від інших препаратів, такі засоби не проходять перед виходом на ринок таку саму перевірку на безпеку, ефективність і якість.

Крім того, такі препарати можуть мати різну концентрацію. Якщо людина самостійно відміряє «маленьку дозу», легко помилитися та отримати значно більшу кількість чинної речовини, ніж планувалося.

Наукова точка зору

Поки що недостатньо досліджень, які б дозволили впевнено сказати, що мікродозинг GLP-1 є безпечним або дає корисний для здоров’я ефект.

Натомість відомо, що такі препарати найкраще вивчені саме як довготривала терапія із дозуванням, яке підбирається відповідно до медичних показань. Офіційних стандартів для мікродозингу немає і, наприклад, Американська діабетична асоціація не рекомендує такий підхід. Тому популярність тренду у соцмережах не означає, що він має достатню медичну доказову базу.

Реклама

Памʼятайте, що індивідуальне коригування дози та мікродозинг — не одне й те саме. Лікар може змінити дозування GLP-1 залежно від ефективності лікування, переносимості та побічних реакцій. Якщо препарат діє занадто сильно, викликає дискомфорт або, навпаки, недостатньо допомагає, це привід обговорити ситуацію з медичним фахівцем. Саме лікар може оцінити, яка схема буде оптимальною у конкретному випадку.

Новини партнерів