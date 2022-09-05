Мий посуд і худни: скільки калорій ми спалюємо, коли виконуємо повсякденну роботу

Щоб спалювати калорії, людям не потрібно ходити до спортзалу чи тренуватися, навіть виконуючи роботу по дому можна схуднути.

Експерти розповіли Еxpress.co.uk. скільки люди можуть спалювати калорій щодня, просто займаючись звичайними повсякденними справами.

Як виявилося, спалювати більше калорій калорій зовсім не складно, для цього досить просто частіше ходити з кімнати в кімнату, або, наприклад, займатися чимось сидячи на підлозі, тому що ви спалюєте більше калорій, встаючи з підлоги, ніж з дивана.



Коли людина спалює зайві калорії, займаючись повсякденними справами, все це підсумовується і може становити додаткові 2100 калорій на місяць.

Точна кількість калорій, що спалюються людиною, залежить від багатьох факторів, таких як інтенсивність рухів та власна вага. Експерти підрахували, скільки калорій спалить людина вагою 70 кг, займаючись такими видами діяльності протягом 20 хвилин:

миття посуду стоячи — до 44 калорій;

перенесення та розкладання покупок — 61 калорія;

фарбування поверхонь або прибирання — до 81 калорії.

Хороше генеральне прибирання або загальна робота по дому можуть допомогти спалити багато калорій. Пилосос, прасування, розвішування одягу змушують ваше тіло рухатися та допомагають залишатися активними.

Робота по саду є ще ефективнішим видом корисної діяльності. Садівники можуть спалити понад 100 калорій за 20 хвилин посадки насіння овочів.

Якщо у вас є сад, і він має не доглянутий вигляд, йдіть туди і починайте працювати. Це буде однаково корисно і для саду, і для вашої фігури.

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