Молоко з куркумою: чудодійний засіб, який спалює жир та блокує утворення нового

Про те, чому куркума стала в наші дні такою популярною спецією, розповідає Womans world.

Куркума полегшує біль у суглобах, покращує діабет, стимулює роботу мозку, знімає втому та багато іншого, вважає аюрведичний лікар Сухас Кширсагар

Що таке куркума

Сирий корінь куркуми схожий на свіжий імбир. Під час висихання яскраво-жовтий порошок набуває землисто-солодкого смаку. Він смачний як трав'яний чай і додає пікантності всьому: від смузі та супів до овочів та м'яса, куркума – це основна спеція у карі. Поєднання куркуми з чорним перцем і корисними жирами дає величезну перевагу допомагають нашому організму засвоювати значно більше куркуміну — активної сполуки куркуми. І чим більше куркуміну ми поглинаємо, тим дієвішим стає куркума.

Як куркума прискорює спалювання жиру

Завдяки сучасним факторам, таким як стрес, забруднення довкілля та зайва переробка харчових продуктів, у більшості з нас усередині організму постійно прихована імунна відповідь, яку вчені називають запаленням. Доведено, що куркума значно зменшує запалення. В результаті хворі суглоби почуваються краще, зникають головні болі та вивільнюється жир.

Коли у вас зменшується запалення у клітинах, це звільняє метаболізм, дозволяючи йому працювати інтенсивніше, пояснює лікар Сухас.

З ним погоджується і представниця традиційної медицини Лі Ерін Коннілі, докторка медичних наук, яка стверджує, що куркума допомагає у разі ожиріння, викликаного або посиленого запалення, включаючи предіабет, діабет та гіпотиреоз.

Інші переваги куркуми для здоров'я

Активні сполуки куркуми є ефективним антидепресантом, каже докторка Коннілі. Ця спеція заспокоює запалення у мозку, що вивільняє більше енергії, робить мислення гострішим, а сон глибшим. З'єднання в куркумі діють так само, як і багато протизапальних препаратів, але куркума не руйнує шлунково-кишковий тракт і не викликає стресу у печінки, як це роблять ліки. Нещодавні дослідження показали, що куркума очищає жирові відкладення, що закупорюють печінку. Оскільки печінка – основний орган, який спалює жир, це дуже важливо. Печінка, перебуваючи в хорошому стані, здатна спалювати його більше.

Як куркумін пригнічує розвиток нової жирової тканини

Дослідження показують, що куркумін допомагає пригнічувати розвиток нової жирової тканини, повідомляє докторка Коннілі. За даними команди Університету Тафтса, спеція фактично блокує кровоносні судини, які живлять наш жир, внаслідок чого значна кількість жирових клітин не отримує харчування та самознищується.

Найкращий спосіб використовувати куркуму для схуднення

Для зниження ваги та користі для здоров'я фахівці рекомендують близько 2 ч. л. куркуми щодня. Є багато способів отримати добову дозу куркуми: чай із куркумою, вода з куркумою та рецепт золотого молока, наведений нижче. Ви також можете додати спецію до страв і приготувати з нею смачні напої для схуднення.

Щоб досягти максимальних результатів, насолоджуйтесь здоровою їжею, в якій особлива увага приділяється білку, овочам та корисним жирам. Хоча куркума як спеція зазвичай вважається безпечною, завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж змінювати звичний раціон харчування або спробувати будь-який новий дієтичний підхід.

Рецепт молока з куркумою для схуднення

Цей напій зігріває душу та прискорює обмін речовин.

Складники

2 чашки світлого кокосового або мигдального молока

1 ч. л. куркуми

ч. л. приправи для гарбузового пирога

ч. л. екстракту ванілі

1 ч. л. меду або 1 фінік

щіпка чорного перцю

Приготування

У каструлі нагрійте всі інгредієнти до гарячого стану, але не кипіння. Якщо ви використовуєте фінік, він має стати досить м'яким, щоб вийшло однорідне пюре. Вилийте в блендер і збийте до утворення піни.

Насолоджуйтесь негайно.

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