Мороз чи спека: у яку погоду ми швидше худнемо та спалюємо більше калорій / © Associated Press

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Організм постійно витрачає калорії, навіть коли ми відпочиваємо, бо серце працює, дихання не припиняється, а температура тіла підтримується приблизно на рівні 36,6 — 37°C. Коли навколишнє середовище занадто холодне чи гаряче, тілу доводиться докладати додаткових зусиль, щоб повернути температуру до комфортного діапазону. Цей процес називається терморегуляцією, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Що відбувається на холоді

Коли температура падає, організм намагається зберегти тепло. Спочатку звужуються кровоносні судини, щоб зменшити його втрати через шкіру. Якщо цього недостатньо, активується бурий жир — особлива тканина, яка використовує енергію для вироблення тепла.

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А коли стає зовсім холодно, ми починаємо тремтіти. Мимовільні швидкі скорочення м’язів також потребують енергії, тому під час тремтіння організм справді спалює додаткові калорії.

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Проте ефект невеликий. За словами спортивного лікаря Метью Камперта з Cleveland Clinic, саме тренування відповідає за основну частину витрачених калорій, а холод не перетворює пробіжку на ефективніший спосіб схуднення.

До того ж тривале перебування на холоді без належного одягу може негативно впливати на рухливість, гнучкість і силу м’язів та підвищувати ризик травм.

Що відбувається у спеку

Висока температура теж змушує організм працювати активніше, але тут важливо не переплутати потовиділення зі спалюванням калорій. Піт — передусім механізм охолодження, а не ознака того, що тренування стало значно ефективнішим.

У спеку судини розширюються, щоб віддати більше тепла через поверхню шкіри, а піт, коли випаровується, додатково охолоджує тіло. У вологому повітрі цей процес працює гірше, адже повітря вже насичене вологою, тому організму складніше позбавлятися тепла.

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Спеціально вдягати кілька шарів одягу чи тренуватися в екстремальну спеку, щоб сильніше спітніти, не варто. Це не дасть суттєвої переваги у спалюванні калорій, зате може підвищити ризик зневоднення, теплових судом, виснаження й теплового удару.

Яка температура краща для тренувань

Якщо мета — витрачати більше калорій, набагато важливіші інтенсивність, тривалість і регулярність тренувань, а не температура повітря. Замість того щоб намагатися «обдурити» організм холодом чи спекою, ефективніше поступово збільшувати навантаження, наприклад, кількість повторень, підходів або вагу під час силових вправ.

А от під час тренувань в екстремальну погоду варто думати насамперед про безпеку. У холодну пору року допоможуть кілька функціональних шарів: базовий вологовідвідний, утеплювальний та захисний від вітру. У спеку краще обирати легкий, вільний одяг, який добре пропускає повітря.

У будь-яку погоду важливо пити достатньо води та не ігнорувати сигнали організму. Запаморочення, нездужання чи незвична слабкість — причина зупинити тренування та перейти до відновлення.

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Холод і спека дійсно можуть трохи збільшити витрати енергії, адже організм додатково працює над підтриманням нормальної температури. Проте ця різниця занадто мала, щоб використовувати погоду як стратегію схуднення. Тож якщо хочете спалювати більше калорій, краще поступово збільшувати навантаження, регулярно тренуватися та обирати умови, у яких можете комфортно займатися.

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