Натхнені борщем: вчені розповіли про унікальну користь буряків для здоров'я і схуднення

Що б не відбувалося у світі, прагнення схуднути до новорічних свят, здається, впевнено претендує на звання найстійкішої міжнародної традиції. Але цього року, схоже, у нас з'явився чарівний засіб, який чудовим чином допоможе нам на свята сяяти.

Забудьте про традиційну дієту на основі капустяного супу, буряк – ось новий фаворит серед овочів, що сприяють втраті ваги.

Тому дієтологи розповіли Woman`s World про його чарівні властивості.

Дієтологиня Шері Калбом стверджує, що її дієта на основі бурякового супу спалює жир і швидко потроює рівень енергії.

Дослідження 2023 року також описує нову дієту на основі бурякового супу, яка не лише прискорює втрату ваги, але і збільшує м'язову силу на 350 відсотків.

Британські вчені виявили, що звичайний суп може стати надзвичайним енергетиком і турбонагнітачем метаболізму. Все, що вам потрібно зробити, – це додати до супу буряк. Дослідження демонструє, що щоденна порція скромного коренеплоду допомагає нам спалювати більше калорій, втрачати більше жиру, боротися з в'ялістю живота та збільшувати м'язову силу лише за два тижні.

Ці результати надихнули Шері Келбом, магістерку наук, фахівчиню з харчування, перевірити, чи можуть її рецепти бурякового супу і смузі з буряком допомогти десяткам тисяч її передплатників почати реалізовувати свої цілі у сфері здоров'я. Дієтологиня була вражена тим, як добре це працює.

Чому буряк – суперпродукт

Салат з буряка, зеленого горошку та цибулі / Фото: Credits

Буряк є основним джерелом двох поживних речовин, яким вчені приписують більшість його корисних властивостей. Фіолетові пігменти, так звані беталаїни, мають властивості захисту серця, говорить дослідник буряків з Ньюкаслського університету Кірстен Брандт. А нітрат (який також міститься у шпинаті та селері) допомагає покращити кровообіг і зняти запалення. Бактерії в наших ротах перетворюють нітрат на оксид азоту, який допомагає відкрити кровоносні судини, щоб ми отримували більше крові та кисню в усі частини вашого тіла, пояснює Келбом, зазначаючи, що оброблений нітрат може бути шкідливим, а натуральний – корисний для нас. Насправді комбінація беталаїну й нітрату настільки ефективна, що одне дослідження показало, що дві щоденні порції буряків знижують артеріальний тиск на 10 пунктів за 24 години, а ще одне дослідження продемонструвало, що щоденне вживання буряків допомагає людям похилого віку покращити роботу кровоносних судин і мозку лише за кілька днів.

Крім того, як і будь-який інший продукт, коли буряк змішується з коктейлями або вариться в супі, це допомагає засвоювати більше поживних речовин.

Як буряк допомагає з втратою ваги

Салат з буряка / Фото: Credits

Келбом каже, що її план був розроблений, щоб допомогти нам замінити неповну їжу в нашому звичайному раціоні кількістю поживних речовин, які зцілюють і допомагають худнути. Вона підозрювала, що буряк покращить результати, але не очікувала такої швидкої втрати ваги. Жінки старшого віку втрачали до 9 кг на місяць. Це було захопливо. Дослідження допомагають пояснити ефект.

Буряк знижує рівень цукру в крові

Буряк по-корейськи / Фото: Credits

Оскільки з роками у нас з'являються погані звички в їжі, часто виникають проблеми з використанням цукру в крові як палива, зазначає Келбом. Перед діабетом 2 типу в нас циркулює небезпечна кількість неспаленого цукру, який потім здебільшого відкладається у вигляді жиру на животі. Це залишає нас без палива та викликає гормональні проблеми, які блокують спалювання накопиченого жиру. Беталаїни в цьому разі поспішають нам на допомогу. Згідно з дослідженням, вони сприяють відновленню клітин і зниженню рівня цукру в крові до 40 відсотків. Таким чином, ми спалюємо цукор і накопичений жир, як у молодості, каже Келбом.

Буряк прискорює метаболізм

Буряк / Фото: Credits

Оксид азоту, який ми отримуємо завдяки бурякам, допомагає доставляти більше крові й кисню до м'язів. Як результат, як показало дослідження, щоденна порція буряків збільшує м'язову силу. А чим більше у нас м'язів, тим вища швидкість метаболізму, тому нарощуючи їх, ви розганяєте свій метаболізм.

Буряк дає нам енергію

Дослідники виявили докази, що оксид азоту допомагає нам утримувати ключові сполуки, які не дають відчувати себе виснаженими, коли ми напружуємося. Буряк настільки підвищує витривалість, що спортсмени використовують його для підвищення продуктивності. Ба більше, ви більше рухатиметеся і спалюватимете більше калорій просто тому, що добре почуваєтеся.

Тож у будь-якому разі, хочете ви схуднути чи прагнете вести активніший спосіб життя, варто додати буряк до свого щоденного раціону.

Але перш ніж кардинально змінювати свій раціон чи систему харчування, варто порадитися з лікарем.

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