Найкраще для жінок старших 50: як італійська середземноморська дієта допомагає схуднути

Щороку група престижних експертів збирається оцінити популярні плани харчування і вибрати найкращий. Цього року середземноморська дієта вийшла на перше місце сьомий рік поспіль.

Середземноморська дієта, як і раніше, дуже популярна. І це, як стверджують лікарі та дієтологи, цілком заслужено.

Про переваги середземноморської дієти розповідає Womans World.

Дослідження доводять, що такий спосіб харчування захищає від усіх вікових захворювань. А завдяки доданню більшої кількості улюблених італійських продуктів, таких як рослинний білок та оливкова олія, стандартні середземноморські страви набувають істотної переваги. Крім того, італійська середземноморська дієта допомагає схуднути.

Що таке італійська середземноморська дієта

Італійська середземноморська дієта запозичує найкращі здорові традиції регіону. Для початку ви вживатимете такі основні продукти, як свіжі овочі, оливкова олія, трави та спеції. Рослинні білки, такі як боби, є обов'язковими, а помірна кількість риби, птиці, цільнозернових продуктів та горіхів доповнює раціон. Ключовим моментом є відмова від червоного та обробленого м'яса, а також солодощів та оброблених харчових продуктів.

Яку користь можуть отримати жінки старші 50 років

На думку вчених Римського університету, доведено, що вона допомагає скинути зайві кілограми. Щоб продемонструвати, вчені попросили жінок різного віку протестувати продукти, які традиційно їдять на узбережжі Італії. Жінки в постменопаузі показали в цьому дослідженні найбільший прогрес у схудненні — вони спалювали жир швидше, ніж ті, хто був на багато років молодший за них. Жінки, які дотримувалися цього підходу, зрештою мали більше м'язів, які прискорювали обмін речовин, тому були сильнішими, витривалішими і готові були назавжди зберегти досягнуті результати.

Чому оливкова олія відіграє ключову роль в італійській середземноморській дієті

Як оливкова олія допомагає схуднути / Фото: Credits

Лікар Ломбардо, з Відкритого університету Сан-Раффаеле в Римі, зазначає, що люди, які сидять на середземноморській дієті в італійському стилі, отримують майже 20% калорій з оливкової олії. Дослідження показують, що сполуки олії знижують ризик серцевих захворювань, вони також знижують рівень цукру в крові, прискорюють обмін речовин та багато іншого. Більш того, нові результати показують, що антиоксиданти в оливковій олії мають спеціальні бактерії в нашому травному тракті, які пов'язані зі зниженням ризику ожиріння.

Оливкова олія особлива, стверджує Мері Флінн з Університету Брауна, докторка медичних наук. Дійсно, у її дослідженні жінки віком від 60 до 70 років, які дотримуються середземноморської дієти, вживали як мінімум 3 столові ложки. оливкової олії на день змогли споживати більше калорій і при цьому втрачати більше ваги, ніж

Найкращі білки італійської середземноморської дієти

Фото: Credits

На середземноморському узбережжі Італії недорогі боби та горох фактично перевершують рибу як основний білок. Дослідження показують, що рослинний білок лікує ушкодження всередині наших клітин, компенсуючи вікові метаболічні порушення, каже керівниця дослідження Хана Калеова, докторка медичних наук, з Комітету лікарів за відповідальну медицину.

І на цьому сила бобів не закінчується. Експерти зазначають, що вони також містять особливий тип резистентного крохмалю, який прискорює спалювання жиру на 20% та одночасно покращує чутливість до інсуліну. Більше того, недавні дослідження показали, що жінки, які їдять більше рослинного білка, на 46% частіше залишаються здоровими та у літньому віці.

Що їдять ті, хто дотримується італійської середземноморської дієти

Щоб харчуватися в рамках італійської середземноморської дієти додайте 1 чашку квасолі/гороху та 2–3 столові ложки оливкової олії щодня у страви, наповнені овочами, травами, спеціями та фруктами. Додайте помірну кількість морепродуктів, птиці, горіхів, цільнозернових продуктів та вина. Обмежте м'ясо, солодощі та оброблені продукти.

Ось зразкове меню:

Сніданок: намажте на цільнозерновий хліб натуральну арахісову олію (арахіс — це різновид квасолі) та варення з низьким вмістом цукру. Додайте трохи свіжих фруктів.

намажте на цільнозерновий хліб натуральну арахісову олію (арахіс — це різновид квасолі) та варення з низьким вмістом цукру. Додайте трохи свіжих фруктів. Обід: насолоджуйтеся великою порцією нуту з салатною зеленню та нарізаними овочами, сиром та заправкою з оливкової олії за бажанням.

насолоджуйтеся великою порцією нуту з салатною зеленню та нарізаними овочами, сиром та заправкою з оливкової олії за бажанням. Вечеря: перемішайте макарони на основі квасолі з оливковою олією, смаженими овочами та, за бажанням, оливками та тунцем.

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