Найкращі продукти для схуднення, за рекомендаціями з соцмереж: деякі з них і справді працюють

Ви, мабуть, бачили їх всюди: рецепти TikTok та харчові тренди, які обіцяють легше схуднення без шкоди для смаку. Від тіста для печива з сиром до шотів з оливковою олією, деякі з них є розумними замінами, які насправді можуть допомогти вам досягти ваших цілей щодо схуднення, тоді як інші здебільшого є рекламою.

Не знаєте, що з них варто спробувати? Woman`sWorld зібрали чотири найбільші тренди та попросили експертів поділитися своїми чесними думками.

Тісто для печива з сиром: розумніші солодкі ласощі

Замість того, щоб повністю відмовитися від десерту, щоб схуднути, блогери в ТікТок рекомендують тісто для печива з сиром. Вірусний рецепт замінює традиційні інгредієнти на багатий на білок сир. Тісто для печива з сиром — це, по суті, високобілкова закуска у стилі десерту, де змішаний сир замінює частину або все масло та борошно, які традиційно містяться в тісті для печива.

Чи справді це допомагає схуднути?

Твердження, що ця страва допомагає схуднути, є реалістичною, але важливо зрозуміти механізм. Це не їжа, яка спалює жир, а радше інструмент для заміщення калорій та насичення.

Оскільки сир багатий на повільно засвоюваний білок казеїн, він допомагає вам довше залишатися ситими. Якщо вживання цього печива заважає вам потягнутися до пакетика оброблених солодощів на 500 калорій пізно ввечері, то так, це абсолютно підтримує траєкторію схуднення, підтримуючи дефіцит калорій.

Шоти з оливковою олією та лимоном: не змінюють правила гри

Цей тренд схуднення в TikTok передбачає ранкове приймання шоту оливкової олії та лимонного соку. Хоча обидва інгредієнти мають законні переваги для здоров’я, експерти кажуть, що таке поєднання не є швидким способом позбутися небажаних кілограмів.

Чи справді це допомагає схуднути?

Оливкова олія багата на мононенасичені жири, які допомагають відчувати ситість довше. Вона також прискорює метаболізм і допомагає з термогенезом, або спалюванням більшої кількості калорій.

Але калорії накопичуються швидко. Оливкова олія калорійна; вона містить більше калорій, ніж вершкове масло. Тому вона може бути корисною для схуднення, але лише за умови розумного використання.

Лимонний сік має свої переваги. Лимони багаті на вітамін С, який допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу, пов’язаного зі збільшенням ваги.

Хоча кожен з них має невелику користь для схуднення, вживання оливкової олії та лимонних шотів окремо не приведе до кардинального впливу на схуднення. Поєднання обох не приведе до синергетичного схуднення, якщо не будуть вжиті інші здорові заходи, такі як дотримання здорового харчування та фізичні вправи.

Пухке білкове желе: низькокалорійне та ситне

Цей десерт поєднує желе без цукру та грецький йогурт, створюючи ласощі з високим вмістом білка під назвою «пухке желе», яке, як повідомляється, сприяє здоровому схудненню.

Чи справді це допомагає схуднути?

Високопротеїнова закуска, така як «пухке желе», може сприяти схудненню, головним чином тому, що збільшення споживання білка допомагає регулювати апетит і підтримувати м’язову масу.

Справжня користь походить від йогурту. Існують вагомі докази того, що грецький йогурт, завдяки високому вмісту білка, може сприяти насиченню та зменшувати споживання калорій під час пізніших приймань їжі. Щоб дійсно підтримати насичення та метаболічну функцію, вам потрібно споживати щонайменше 20-30 грамів білка на порцію.

Напій «Японський Мунджаро»: натуральний спалювач жиру

Цей вірусний напій грає на популярності GLP-1, «Мунджаро» для схуднення містить матчу, морські водорості, імбир та ферментовану сливу. Хоча інгредієнти мають реальну користь для прискорення метаболізму, поточні дослідження обмежені.

Чи справді він допомагає схуднути?

Дослідження показують, що зелений чай, такий як матча, може бути корисним для схуднення». Морські водорості мають низьку калорійність, але також містять біоактивні сполуки, які можуть знизити вагу. Дослідження показали, що імбир може знизити масу тіла, покращити склад тіла та підвищити енергетичний обмін.

Варто врахувати: більшість висновків отримано в результаті досліджень на тваринах, і результати схуднення, які ви можете отримати від японського мунджаро, не зрівняються з рецептурними препаратами GLP-1.

Що потрібно знати про харчові тренди для схуднення з соцмереж

Жоден із них не є чарівним засобом, але більшість може сприяти схудненню, якщо його використовувати як інструмент. Тісто для печива з сиром та протеїнове желе підвищують вміст білка та відчуття ситості, тоді як оливкова олія та лимон пропонують індивідуальні переваги, а напій мунджаро містить багаті поживними речовинами інгредієнти. Але тривала втрата ваги все ще залежить від послідовності. Вам не потрібно відмовлятися від улюблених продуктів, щоб схуднути. Завдяки правильним замінам та порціям здорове харчування все ще може бути ситним та приємним.