Найкращі продукти для спалювання жиру на животі, які зменшують вашу талію до трьох разів швидше

Насправді смачні речі, такі як кава, ягоди, арахісова паста та темний шоколад дійсно сприяють схудненню. Що в них спільного: вони багаті на рослинні сполуки, що називаються поліфенолами, які можуть забезпечити потужну користь для здоров’я.

Про продукти, які допоможуть позбутися жиру на животі, розповідає Woman`sWorld.

Зростальна кількість доказів показує, що поліфеноли викликають біохімічний ефект доміно в організмі, який буквально прискорює наші зусилля щодо покращення фігури. Одне дослідження навіть виявило, що додаткові поліфеноли допомагають спалювати жир на животі вдвічі або втричі швидше — лише за допомогою простих змін у вашому раціоні та способі життя.

Чому майже ніхто не отримує достатньо поліфенолів

Хоча практично всі цілі рослини містять хоча б трохи поліфенолів, оброблені рослини — це зовсім інша історія. Наприклад, біле борошно містить до п’яти разів менше поліфенолів, ніж цільнозернове; рафінований цукор у 140 разів менше, ніж нерафінований. А оскільки 60 відсотків того, що ми їмо, переробляється, більшість із нас не отримує природних хімічних речовин, які підвищують ефективність людського організму, допомагаючи нам жити краще та довше.

Найкращі продукти для спалювання жиру на животі

Якщо ви хочете вживати продукти з високим вмістом поліфенолів, намагайтеся споживати щонайбільше два або більше з таких продуктів:

Напої: зелений чай, кава, чорний чай

Горіхи та насіння: волоські горіхи, пекан, мигдаль, насіння льону, насіння чіа

Фрукти: ягоди (чорниця, полуниця, ожина, малина), гранати, виноград (особливо червоний та фіолетовий), яблука, вишні

Овочі: шпинат, капуста кале, червона цибуля, артишоки, броколі

Цільнозернові продукти: цільна пшениця, овес, кіноа, коричневий рис, ячмінь

Бобові: чорна квасоля, сочевиця, нут

Трави та спеції: кориця, куркума, орегано, гвоздика, м’ята перцева

Різноманітні смачні речі: темний шоколад (70 відсотків какао або вище), какао-порошок, оливкова олія екстра вірджин, спіруліна.

3 основні способи, як працюють продукти, що спалюють жир на животі

Клінічне дослідження порівнювало традиційну дієту із середземноморською дієтою та середземноморською дієтою, збагаченою додатковими поліфенолами. В результаті люди, які дотримувалися поліфенольної дієти, втратили значно більше ваги та вдвічі більше жиру на животі, ніж інша середземноморська група, та в три з половиною раза більше, ніж традиційна група. Розгляньмо ключові причини, чому поліфеноли мають такий ефект.

Вони посилюють спалювання жиру

Наші клітини містять ферменти під назвою AMPK, які повідомляють організму спалювати більше жиру та цукру для отримання енергії. AMPK активуються поліфенолами.

AMPK відіграють ключову роль у зменшенні запалення. Виявляється, жир на животі й навколо органів особливо чутливий до запальних сигналів. Це допомагає пояснити, чому споживання поліфенолів, здається, має непропорційний вплив на жир на животі. Коли запалення спадає, жир на животі зазвичай також спадає.

Вони імітують Ozempic, Mounjaro та Zepbound

Популярні препарати стимулюють втрату ваги, штучно підвищуючи рівень GLP-1, гормону, який знижує відчуття голоду та покращує проблеми з рівнем цукру в крові, що спричиняють ожиріння на животі. Поліфеноли стимулюють клітини кишечника природним чином вивільняти GLP-1. Хоча ефект не такий виражений як за рецептурних препаратів, поліфеноли також пригнічують розпад GLP-1. Таким чином, рівень GLP-1 підвищується, а потім залишається високим довше, допомагаючи вам їсти менше та легко позбавлятися жиру на животі.

Вони живлять корисні бактерії, які борються з жиром на животі

Поліфеноли важко розщеплювати. Вони не повністю всмоктуються в тонкому кишечнику, а натомість потрапляють до товстої кишки, де вони метаболізуються корисними кишковими бактеріями на біоактивні сполуки. Ці сполуки роблять безліч дивовижних речей, допомагаючи з рівнем цукру в крові, здоров’ям серця, настроєм і навіть зменшуючи засвоєння калорій. Вони також впливають на те, як організм зберігає та спалює жир. Клінічні дослідження пов’язують покращення кишкових бактерій зі значним зменшенням жиру на животі.

Ваш план дій щодо поліфенолів для плоского живота

Учасники дослідження, які втратили найбільше жиру на животі, харчувалися рослинною та менш обробленою їжею; вони також споживали 4 склянки зеленого чаю, 30 г волоських горіхів та добавки, схожої на спіруліну, щодня, щоб збільшити споживання поліфенолів на додаткові 1800 мг. Щоб відтворити цей підхід, використовуйте будь-який план з контрольованими порціями, зосереджуючись на рослинних та необроблених варіантах, а також додаючи поліфенольні бомби, такі як зелений чай, порошок спіруліни, трави та спеції (які забезпечують величезну кількість поліфенолів практично без калорій). Інші чудові варіанти — кава, ягоди, гранати, арахісова паста, всі горіхи, насіння, оливкова олія, темний шоколад та овочі.

Не хочете стежити за порціями або з’ясовувати, які продукти містять поліфеноли? Тоді спробуйте «нутриціальний» підхід, якого може бути легше дотримуватися в довгостроковій перспективі. Їжте лише цілі рослини, багаті на поживні речовини, — барвисті продукти, боби, насіння та зерна — і ви автоматично споживатимете набагато менше калорій і набагато більше поліфенолів, і водночас втратите приголомшливу кількість кілограмів без жодних дієтичних розрахунків.

Підсумок щодо продуктів, які спалюють жир на животі

Більше поліфенолів означає менше жиру на животі. Вам не потрібно змінювати своє життя за одну ніч. Просто додайте більше яскравих фруктів та овочів до своєї тарілки, пийте зелений чай та беріть горіхи, коли відчуваєте голод. Ваш плоский живіт починається з наступного приймання їжі!