Найкращі сири для схуднення: рейтинг, який вас здивує

Сир / © Associated Press

Реклама

Чи потрібно нам відмовлятися від сиру, щоб схуднути? Відповідь на це запитання шукали редактори Woman`s World.

Однозначно ні, стверджує Дженніфер Браун, докторка медичних наук, лікарка, яка має подвійну сертифікацію з сімейної медицини та медицини ожиріння. По-перше, відмова від чедера й моцарели може призвести до відчуття злиденності, яке провокує переїдання і зрештою спричиняє збільшення ваги. Ба більше, поживні речовини в багатьох сирах можуть зробити втрату ваги легшою і швидшою, особливо для тих із нас, кому за 50 і кому потрібен невеликий стимул. Але який найкращий сир для схуднення — читайте далі, щоб дізнатися смачні подробиці й несподіванки.

Гарні новини про сир для схуднення

Сир — чудове джерело високоякісного білка, багатого на поживні речовини, включно з кальцієм і вітамінами групи В.

Реклама

Білок у сирі здебільшого належить до типу казеїну, який міститься лише в молочних продуктах. Він дуже повільно розщеплюється, допомагаючи підтримувати відчуття ситості, каже Нілофер Басарія, докторка з охорони здоров’я, сертифікована оздоровча коучиня. Пікантні смакові сполуки сиру також стимулюють сигнали задоволення в мозку, роблячи їжу комфортнішою. Тож сир може дуже добре втамувати голод.

Білок у сирі також виділяється з інших причин. Він містить амінокислоти, необхідні нашому організму для підтримки, відновлення пошкоджень і зміцнення. Іншими словами, сир підтримує здоров’я кісток і м’язів, каже докторка Браун. А здорові м’язи підтримують контроль рівня цукру в крові та метаболізм, оскільки м’язова тканина постійно спалює цукор у крові та калорії, щоб підтримувати себе, навіть коли ви спите.

Чи викликає сир залежність

Ні! Хоча сир можна додавати до оброблених продуктів, які викликають залежність, комплексні дослідження показали, що необроблений сир сам собою не є їжею, яку ми схильні переїдати. Тож будь-який необроблений сир може бути чудовим вибором як частина збалансованого харчування. А деякі види сирів пропонують додаткові переваги в боротьбі з жиром.

Рейтинг найкращих сирів для схуднення

Усі сорти сиру в цьому переліку мають переваги для жінок, які намагаються схуднути. Насолоджуйтесь будь-яким чи всіма, що вам подобаються.

Реклама

5. Пармезан

Пармезан, який виготовляють з часів Середньовіччя, витримується до трьох років, щоб надати йому інтенсивних ноток горіхів і карамелі. Оскільки надлишок молочного жиру прогіркає під час процесу старіння, цей сир має низький вміст жиру та високий вміст білка (5 грамів жиру та 11 грамів білка на 120 калорій).

А вчені, які шукають способи контролю діабету, нещодавно виявили в пармезані перспективні «антидіабетичні пептиди», що свідчить про те, що він може допомогти запобігти стрибкам рівня цукру в крові та проблемам з інсуліном, які викликають голод і збільшення ваги. Тож це може бути ідеальним варіантом для тих, хто протягом багатьох років мав проблеми з цукром у крові. Хоча потрібні додаткові дослідження, докази достатньо багатообіцяльні, щоб забезпечити «пармезану» місце в цьому переліку найкращих сирів. Він має насичений смак, і його достатньо, що може знизити споживання калорій, одночасно задовольняючи потяг до їжі, каже докторка Браун.

Гауда — ще один смачний витриманий сир, який, як виявилося, має антидіабетичні властивості.

4. Фета і козячий сир

Ці варіанти — ще один вибір сирів, які містять менше жиру та більше білка, ніж багато інших, тому ви автоматично задовольняєтеся меншою кількістю. Що відрізняє їх від інших, то це те, що вони виготовляються не з коров’ячого молока. Козячий сир повністю робиться з козячого молока, а фета — це суміш козячого та овечого. Дехто може вважати козячий та овечий сири м’якшими для шлунка, оскільки їхній білок може легше розщеплюватися деякими організмами, зазначає докторка Басарія.

Реклама

Це не лише означає знижену ймовірність здуття живота та дискомфорту. Дослідження, показують, що сир, виготовлений з козячого та овечого молока, може сприяти зменшенню запалення. І це справді може допомогти у втраті ваги. Докторка Браун пояснює, що запалені тканини вивільняють сполуки цитокіни, які можуть погіршити окислення жирів. Це означає, що вибір фети або козячого сиру може спричинити зміни в організмі, які дозволяють жиру спалюватися вільніше.

Будь-який сорт, виготовлений переважно з овечого молока, як-от пекоріно, манчего та рокфор, корисний і підійде для схуднення.

3. Чедер

Чедер — напівтвердий сир, який витримується щонайменше два місяці (м’який) та до 18 місяців (гострий, є одним з найулюбленіших сирів. Його суперсила полягає не лише в тому, наскільки добре він смакує з іншими продуктами, а й у тому, як він фактично змінює реакцію організму на продукти, які в іншому разі сприяли б ожирінню і шкідливим стрибкам цукру в крові.

Дослідження, опубліковане в Європейському журналі клінічного харчування, показало, що додавання чедера до таких продуктів, як картопля, макарони та тости, різко знижує їхній «глікемічний індекс» або стрибок цукру в крові, який вони спричиняють. Чедер фактично перетворює продукти з високим глікемічним індексом на продукти з низьким, і це краще, ніж такі добавки, як чилі та тунець. Якщо ви їсте вуглеводи, чедер може бути чудовим доповненням, каже докторка Браун.

Реклама

Частково знежирена моцарела, ймовірно, запропонує багато тих самих переваг, що й чедер, і містить менше калорій.

Сир / © Associated Press

2. Альпійський швейцарський сир

Альпійський швейцарський сир виготовляється з молока корів, які пасуться на надзвичайно багатих на поживні речовини пасовищах, тому сир виходить дуже корисним. Приклад: дослідження показують, що він містить учетверо більше омега-3 жирних кислот, ніж звичайний сир. Сири з вищим вмістом омега-3 жирних кислот можуть допомогти зменшити запалення, одночасно покращуючи метаболізм жирів, що сприяє зниженню ваги, зазначає докторка Браун.

Альпійський швейцарський сир також може похвалитися особливо високою концентрацією кон’югованої лінолевої кислоти (CLA) — жирної кислоти, яка може посилити спалювання жиру. Крім того, швейцарський сир «є чудовим джерелом білка, але має помірну калорійність, каже докторка Басарія.

Будь-який сир від корів трав’яного випасу також матиме більше омега-3 жирних кислот і CLA.

Реклама

Кисломолочний сир / © Credits

1. М’який і кисломолочний сир

Сир переживає свій період популярності, і не без підстав. Згідно з останнім дослідженням Університету штату Флорида, вживання м’якого кремового сиру як щоденної закуски призводить до зміцнення м’язів, швидшого метаболізму та покращення загального самопочуття. Заслуга належить величезній кількості поживних речовин у сирі, включно з енергійним рибофлавіном, селеном, який стимулює роботу щитовидної залози, та кальцієм, який блокує жир.

Багато хто з нас не усвідомлює, що бренди з «живими та активними культурами» на етикетці містять пробіотики, які підтримують здоровий кишковий мікробіом, що має вирішальне значення для оптимального метаболізму і спалювання жиру, зазначає докторка Браун.

Кожна 160-калорійна чашка м’якого сиру містить аж 28 грамів білка, більше, ніж будь-який інший сир, а це означає зменшення голоду і прискорення метаболізму. Сир неймовірно ситний, але водночас низькокалорійний, каже докторка Браун. Його також дуже легко вживати протягом дня, оскільки він підходить як для солоних, так і для солодких страв.

Найкращі способи вживання найкращих сирів

Загалом можна їсти весь сир так часто, як вам подобається. Експерти пропонують обмежити споживання інших сортів сиру до 50 грамів на день і зробити його частиною здорового підходу до харчування, який робить акцент на продуктах з високим вмістом білка та продуктах з помірною кількістю цільного зерна і корисних жирів.